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NEET UG 2026 Toppers List: AIR 1 ஆர்யன் குப்தா கொடுக்கும் ஸ்பெஷல் டிப்ஸ் என்ன தெரியுமா?

NEET UG 2026 Toppers List: இவ்வாண்டு தேர்வில் சுமார் 20 லட்சம் பேர் கலந்துகொண்டனர். அவர்களில் 11.21 லட்சம் பேர் MBBS, BDS, AYUSH மற்றும் பிற இளங்கலை மருத்துவப் படிப்புகளில் சேருவதற்குத் தகுதி பெற்றுள்ளனர். 2026 நீட் தெர்வில் முதலிடம் பிடித்தவர்களின் பட்டியலைக் கீழே காணலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 17, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:30 AM IST
NEET UG 2026 Toppers List: AIR 1 ஆர்யன் குப்தா கொடுக்கும் ஸ்பெஷல் டிப்ஸ் என்ன தெரியுமா?
Image Credit: NEET Toppers List (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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