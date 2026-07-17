/NEET UG 2026 Toppers List: AIR 1 ஆர்யன் குப்தா கொடுக்கும் ஸ்பெஷல் டிப்ஸ் என்ன தெரியுமா?

NEET UG 2026 Toppers List: தேசியத் தேர்வுகள் முகமை (NTA) NEET UG 2026 தேர்வு முடிவுகளையும், அதில் முதல் இடங்களைப் பிடித்தவர்களின் பட்டியலையும் வெளியிட்டுள்ளது. பஞ்சாப்பைச் சேர்ந்த ஆர்யன் குப்தா மற்றும் ஹரியானாவைச் சேர்ந்த பன்சுல் பன்சால் ஆகியோர் 720-க்கு 715 மதிப்பெண்களைப் பெற்று, அகில இந்திய அளவில் கூட்டாக முதலிடத்தைப் (AIR 1) பிடித்துள்ளனர்.
இவ்வாண்டு தேர்வில் சுமார் 20 லட்சம் பேர் கலந்துகொண்டனர். அவர்களில் 11.21 லட்சம் பேர் MBBS, BDS, AYUSH மற்றும் பிற இளங்கலை மருத்துவப் படிப்புகளில் சேருவதற்குத் தகுதி பெற்றுள்ளனர்.
NTA அளித்த தகவலின்படி, 138 பேர் 690-க்கும் அதிகமான மதிப்பெண்களையும், 19 பேர் 700 மதிப்பெண்களுக்கு மேலாகவும் பெற்றுள்ளனர்.
தகுதி பெற்றவர்களில் 58%-க்கும் அதிகமானோர் பெண்கள் என்பது, இத்தேர்வில் அவர்களின் வலுவான பங்கேற்பையும் சிறப்பான செயல்பாட்டையும் காட்டுகிறது.
NEET UG 2026 தேர்வில் அகிய இந்திய அளவில் முதலிடம் பிடித்தவர்களின் பட்டியலைக் கீழே காணலாம்:
ஆர்யன் குப்தா (பஞ்சாப்): 99.9999 Percentile, AIR 1
பன்ஷுல் பன்சால் (ஹரியானா): 99.9999 Percentile, AIR 2
உப்லக்ஷ்யா கோயல் (ராஜஸ்தான்): 99.99985 Percentile, AIR 3
ஆயுஷ் பலோடியா (பீகார்): 99.99965 Percentile, AIR 4
கூடலே ஷ்ரவனி கிருஷ்ணா (மகாராஷ்டிரா): 99.99965 Percentile, AIR 5
ரியா ரஞ்சன் (பீகார்): 99.99965 Percentile, AIR 6
ஆர்யன் துபே (உத்தரப் பிரதேசம்): 99.99965 Percentile, AIR 7
கீதன்ஷ் சரின் (பஞ்சாப்): 99.99915 Percentile, AIR 8
கௌரவ் சிங் மோகனிஷ் (ராஜஸ்தான்): 99.99915 Percentile, AIR 8
மாருதி போசலே (மகாராஷ்டிரா): 99.99915 Percentile, AIR 10
NTA அளித்த தரவுகளின்படி,
தகுதி பெறுவதற்கான 'கட்-ஆஃப்' (cut-off) மதிப்பெண்கள் ஒவ்வொரு பிரிவிற்கும் மாறுபடுகின்றன என்்து குறிப்பிடத்தக்கது. இதில் பொதுப் பிரிவிற்கான கட்-ஆஃப் மதிப்பெண் வரம்பு அதிகமாக உள்ளது.
தேர்வு முடிவுகள் வெளியான பிறகு பிடிஐ (PTI) செய்தி நிறுவனத்திடம் பேசிய நீட் டாப்பர் ஆர்யன், பல மாதங்களாகத் தொடர்ந்து மேற்கொண்ட தீவிரத் தயாரிப்புக்குப் பிறகு கிடைத்த இந்த வெற்றியை, 'நனவான ஒரு கனவு' என்று வர்ணித்தார்.
"நான் அகில இந்திய அளவில் முதலிடத்தைப் (AIR 1) பிடித்தேன்; 720-க்கு 715 மதிப்பெண்களைப் பெற்றேன். என் பெற்றோர்கள் இருவரும் மருத்துவர்கள். நான் கடினமாக உழைத்தேன். சில சமயங்களில் தூக்கம் கூட வராது; ஆனால் இப்போது இது ஒரு கனவு போலவும், நம்ப முடியாத ஒரு உணர்வாகவும் இருக்கிறது. அனைவரும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளனர்," என்று அவர் கூறினார்.
தனது தேர்வுத் தயாரிப்புக்கு மிக உயர்ந்த அளவிலான ஒழுக்கம் தேவைப்பட்டதாக ஆர்யன் குறிப்பிட்டார். நீட் தேர்வு நெருங்கும் நேரத்தில், நாட்டின் மிகக் கடினமான இளங்கலை மருத்துவ நுழைவுத் தேர்வுக்கான தயாரிப்பில் அவர் தினமும் 16 முதல் 17 மணி நேரத்தைச் செலவிட்டதாக தெரிவித்தார்.