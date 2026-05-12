NEET UG 2026 Cancelled: நீட் 2026 தேர்வில் வினாத்தாள் கசிந்ததாக எழுந்த புகார்களைத் தொடர்ந்து தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. ராஜஸ்தான் மற்றும் உத்தரகண்ட் மாநிலங்களில் நடந்த புலனாய்வு, அரசியல் மோதல்கள் மற்றும் 2024 நீட் சர்ச்சை ஒப்பீடு ஆகியவற்றை குறித்து பாப்போம்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : May 12, 2026, 02:12 PM IST
  • தேர்வுக்கு முன்னதாகவே 140 கேள்விகள் அடங்கிய "கணிப்பு தாள்" கசிந்ததாகப் புகார்.
    ராஜஸ்தான் SOG மற்றும் மத்திய புலனாய்வு அமைப்புகளின் தீவிர விசாரணை.
    மத்திய அரசால் நீட் 2026 தேர்வு அதிகாரப்பூர்வமாக ரத்து.
    முறைகேடுகளைத் தடுக்க 2024 பொதுத்தேர்வு சட்டத்தின் கீழ் கடுமையான தண்டனைகள்.

10 ஆண்டு சிறை! நீட் 2026 தேர்வு ரத்து.. வினாத்தாள் கசிந்தது எப்படி? இதுவரை நடந்தது என்ன?

NEET UG 2026 Cancelled: சமீபத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள NEET UG 2026 வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம் குறித்த முழுமையான தகவல்கள் இதோ. 2024 சர்ச்சைகளுக்குப் பிறகு, தற்போது மீண்டும் NTA (தேசிய தேர்வு முகமை) கடும் விமர்சனத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளது. வினாத்தாள் கசிவு சர்ச்சை காரணமாக தேசிய தேர்வு முகமை (NTA), NEET UG 2026 தேர்வை ரத்து செய்துள்ளது. இந்த விவகாரம் பல மாநிலங்களில் விசாரணைகள், அரசியல் எதிர்வினைகள் மற்றும் NTA மீதான கடும் விமர்சனங்களைத் தூண்டியுள்ளது.

எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, இந்த கசிவு குறித்து கவலை தெரிவித்ததுடன், இந்தியாவின் தேர்வு முறையின் நம்பகத்தன்மையை கேள்வி எழுப்பியபோது, இந்த சர்ச்சை விரைவாக அரசியல் வடிவம் பெற்றது. விசாரணையில் பொறுப்புக்கூறல் மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மையை அவர் கோரினார்.

இந்தியாவில் அதிக போட்டி நிலவும் தேர்வுகளில், மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படும் முறைகேடுகள் குறித்த விவாதங்களை இந்த விவகாரம் மீண்டும் தூண்டியுள்ளது.

NEET UG 2026: நீட் சர்ச்சை.. இதுவரை நடந்தது என்ன?

மே 3, 2026 அன்று நடைபெற்ற நீட் தேர்வுக்கு முன்னதாகவே, சுமார் 140 கேள்விகள் அடங்கிய "மாதிரி வினாத்தாள்" (Guess Paper) சமூக வலைதளங்களில் பரவியதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்தத் தகவல்கள் வெளியானதைத் தொடர்ந்து, இந்தியா முழுவதும் உள்ள மருத்துவப் படிப்பு ஆர்வலர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.

இந்த விவகாரம் முதலில் வெளிச்சத்திற்கு வந்தது எப்படி?

தேர்வுக்கு முன்பே புழக்கத்தில் இருந்த சில வினாத் தொகுப்புகள், உண்மையான நீட் வினாத்தாளுடன் நெருக்கமாக ஒத்துப்போவதாக ராஜஸ்தான் மற்றும் உத்தரகண்டில் இருந்து தேசிய தேர்வு முகமைக்கு (NTA) தகவல்கள் கிடைத்தன. விசாரணை மூலம் இதுவரை கண்டறியப்பட்ட விவரங்கள்.

  • வேட்பாளர்களிடையே விநியோகிக்கப்பட்ட ஒரு "கணிப்பு தாளில்" 100-க்கும் மேற்பட்ட கேள்விகள் ஒத்துப்போவதாகக் கூறப்படுகிறது.
  • இதே போன்ற பொருட்கள் ராஜஸ்தான், உத்தரகண்ட், மகாராஷ்டிரா மற்றும் பிற மாநிலங்களிலும் கிடைத்துள்ளன.
  • கசிந்த கேள்விகள் தேர்வில் கிட்டத்தட்ட 600 மதிப்பெண்களுக்குக் காரணமாக இருக்கலாம் என்று சில தரப்பினர் கூறுகின்றனர்.
  • நீட் தேர்வு இந்தியாவின் மிகவும் போட்டித்தன்மை வாய்ந்த தேர்வுகளில் ஒன்று என்பதால், இது பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ரத்து செய்யப்பட்ட தேர்வு

வினாத்தாள் கசிவு உறுதி செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, 2026 நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நீட் மறுதேர்வு

மாணவர்களின் நலன் கருதி மீண்டும் ஒரு புதிய தேர்வு நடத்த மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.

ராஜஸ்தான் SOG விசாரணை

ராஜஸ்தான் போலீஸாரின் 'சிறப்பு நடவடிக்கைக் குழு' (SOG) மற்றும் மத்திய புலனாய்வு அமைப்புகள் இந்த விவகாரத்தை கையில் எடுத்துள்ளன.

சதித்திட்டம் எப்படி வெளியானது? 

ராஜஸ்தான் மற்றும் உத்தரகாண்ட் மாநிலங்களில் இருந்து கிடைத்த தகவலின்படி, தேர்வு தொடங்குவதற்கு முன்பே வினாத்தாள்கள் கசிந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. கசிந்த வினாத்தாளில் இருந்த கேள்விகள் உண்மையான தேர்வில் வந்த கேள்விகளுடன் ஒத்துப்போனதால், சுமார் 600 மதிப்பெண்கள் வரை முறைகேடாகப் பெற வாய்ப்புள்ளதாக அஞ்சப்படுகிறது.

ராஜஸ்தான், உத்தரகாண்ட் மட்டுமல்லாமல் மகாராஷ்டிரா மற்றும் டேராடூன் போன்ற இடங்களிலும் இந்த வினாத்தாள் கசிவு வலைப்பின்னல் (Network) பரவியிருப்பது தெரியவந்துள்ளது.

2024 vs 2026: மீண்டும் ஒரு பின்னடைவு

2024-ல் நீட் தேர்வில் நடந்த குளறுபடிகள் உச்சநீதிமன்றம் வரை சென்றன. அப்போது சிபிஐ (CBI) விசாரணை நடத்தப்பட்டு பலர் கைது செய்யப்பட்டனர். எனினும் அப்போது "ஒட்டுமொத்த தேர்வு பாதிப்பு" இல்லை எனக் கூறி தேர்வு ரத்து செய்யப்படவில்லை. ஆனால் 2026-ல் நிலைமை மிகவும் தீவிரம் அடைந்துள்ளதால், ஆரம்பத்திலேயே தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகள்

மத்திய அரசு கொண்டு வந்த 'பொதுத் தேர்வுகள் (முறைகேடு தடுப்பு) சட்டம் 2024'-ன் கீழ் இந்த முறை கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட உள்ளன. இந்தச் சட்டத்தின் கீழ், வினாத்தாள் கசிவில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு 10 ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை மற்றும் அபராதம் விதிக்கப்படலாம்.

  • வினாத்தாள் கசிவு கும்பல்களுக்கு 10 ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்படலாம்.
  • கடுமையான அபராதங்களும் விதிக்கப்படலாம்.
  • வினாத்தாளை கசிவிப்பது, விநியோகிப்பது அல்லது பயன்படுத்துவது கடுமையான குற்றமாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

நீட் தேர்வு ரத்து மாணவர்கள் கவனத்திற்கு

நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதால், மாணவர்கள் பதற்றமடைய வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

மறுதேர்வு எப்போது?, புதிய ஹால் டிக்கெட் (Hall Ticket) வெளியீடு மற்றும் தேர்வு மையம் மாற்றங்கள் என அனைத்து விவரங்கள் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல்களை NTA-வின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் மட்டுமே சரிபார்க்கவும்.

About the Author

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

