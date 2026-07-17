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NEET UG 2026 Cut Off: அரசு மருத்துவ கல்லூரிகளில் சேர நீட் தேர்வில் எவ்வளவு மதிப்பெண் தேவைப்படும்?

NEET UG 2026 Cut Off: தேசிய மருத்துவ ஆணையத்தின் (National Medical Commission) விதிமுறைகளின்படி, தகுதி சதவீதத் தரநிலை (percentile) ஆண்டுதோறும் மாறாமல் நிலையாகவே உள்ளது. இருப்பினும், அந்த சதவீதத்தை அடைவதற்குத் தேவைப்படும் மதிப்பெண்கள், வினாத்தாளின் கடினத்தன்மை மற்றும் மாணவர்களின் ஒட்டுமொத்த செயல்பாடு ஆகியவற்றைப் பொறுத்து மாறுபடுகின்றன.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 17, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:32 AM IST
NEET UG 2026 Cut Off: அரசு மருத்துவ கல்லூரிகளில் சேர நீட் தேர்வில் எவ்வளவு மதிப்பெண் தேவைப்படும்?
Image Credit: NEET UG 2026 Cut Off (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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NEET UG 2026 Cut Off: அரசு மருத்துவ கல்லூரிகளில் சேர எவ்வளவு மதிப்பெண் தேவைப்படும்?
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