/NEET UG 2026 Cut Off: அரசு மருத்துவ கல்லூரிகளில் சேர நீட் தேர்வில் எவ்வளவு மதிப்பெண் தேவைப்படும்?

NEET UG 2026 Cut Off: NEET UG 2026 தேர்வு முடிவுகளை தேசியத் தேர்வுகள் முகமை (NTA) ஜூலை 16 அன்று வெளியிட்டது. இதனுடன் இந்திய மருத்துவக் கல்லூரிகளில் இந்த ஆண்டு யாருக்கு இடம் கிடைக்கும் என்பதைத் தீர்மானிக்கும் மிக முக்கியமான 'பிரிவு வாரியான கட்-ஆஃப்' (cut-off) மதிப்பெண்களும் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
குழப்பமான சேர்க்கை நடைமுறைகளுக்குப் பிறகு வெளியான இந்த ஆண்டின் நீட் தேர்வு முடிவுகள் மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகின்றன.
NEET UG 2026 தேர்வு முதலில் மே 3 அன்று நடத்தப்பட்டது, ஆனால் வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பான புகார்கள் காரணமாக அது ரத்து செய்யப்பட்டது. இதனால், 'Re-NEET' (மறு-நீட் தேர்வு) என்று பரவலாக அறியப்படும் மறுதேர்வை ஜூன் 21 அன்று நடத்த வேண்டிய கட்டாயம் NTA-வுக்கு ஏற்பட்டது.
தேசிய மருத்துவ ஆணையத்தின் (National Medical Commission) விதிமுறைகளின்படி, தகுதி சதவீதத் தரநிலை (percentile) ஆண்டுதோறும் மாறாமல் நிலையாகவே உள்ளது. இருப்பினும், அந்த சதவீதத்தை அடைவதற்குத் தேவைப்படும் மதிப்பெண்கள், வினாத்தாளின் கடினத்தன்மை மற்றும் மாணவர்களின் ஒட்டுமொத்த செயல்பாடு ஆகியவற்றைப் பொறுத்து மாறுபடுகின்றன.
|பிரிவு
|தகுதி பெறுவதற்கான Percentile
|கட்-ஆஃப் மதிப்பெண்
|UR/EWS
|50th Percentile
|715-213
|OBC
|40th Percentile
|212–177
|SC
|40th Percentile
|212–177
|ST
|40th Percentile
|212–177
|UR / EWS
|45th Percentile
|212–194
|OBC-PwBD
|40th Percentile
|193-177
|SC-PwBD
|40th Percentile
|193-177
|ST-PwBD
|40th Percentile
|191-178
அதாவது,
பொது (General) அல்லது EWS பிரிவைச் சேர்ந்த விண்ணப்பதாரர்கள் 720-க்கு 213 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மதிப்பெண்களைப் பெற்றிருந்தால், அவர்கள் இந்த ஆண்டு தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றதாகக் கருதப்படுவார்கள்.
OBC, SC மற்றும் ST பிரிவினருக்கு, இந்தத் தகுதி வரம்பு 177 மதிப்பெண்கள் அல்லது அதற்கு மேல் என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஆண்டுக்கான கட்-ஆஃப் (cut-off) மதிப்பெண்களுடன், தகுதி வரம்பைக் கடந்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கையை NTA பிரிவு வாரியாகவும் வெளியிட்டுள்ளது.
மொத்தமாக, இந்த ஆண்டு அனைத்துப் பிரிவுகளிலும் சுமார் 11.21 லட்சம் விண்ணப்பதாரர்கள் தகுதி பெற்றுள்ளனர் என்பது தெரியவருகிறது.
இந்த ஆண்டு நீட் தேர்வு முடிவுகளில் அதிகம் பேசப்படும் விஷயங்களில் ஒன்று, முந்தைய ஆண்டை விடத் தகுதி மதிப்பெண்கள் எவ்வளவு அதிகரித்துள்ளன என்பதுதான். மறுதேர்வு எழுதப்பட்ட வினாத்தாள் அதிக நம்பிக்கையுடன் எதிர்கொள்ளப்பட்டதையும், ஒட்டுமொத்தச் செயல்பாடு இந்த ஆண்டு சிறப்பாக இருந்ததையும் இது தெளிவாகக் காட்டுகிறது.
|பிரிவு
|நீட் தேர்வு 2025
|நீட் தேர்வு 2026
|UR/EWS
|686-144
|715-213
|OBC
|143-113
|212-177
|SC
|143-113
|212-177
|ST
|143-113
|212-177
|UR/EWS-PwBD
|143-127
|212-194
தகுதி கட்-ஆஃப் மதிப்பெண் என்பது நீங்கள் "போட்டியில் இருக்கிறீர்களா" இல்லையா என்பதை மட்டுமே குறிக்கிறது. அது உங்களுக்கு எந்தக் கல்லூரியில் இடம் கிடைக்கும் என்பதைத் தெரிவிப்பதில்லை.
அரசு மருத்துவ கல்லூரிகளில் MBBS இடத்தைப் பெறுவதற்குத் தேவைப்படும் மதிப்பெண்கள் உங்கள் தரவரிசை (rank), பிரிவு, சொந்த மாநிலம் மற்றும் கலந்தாய்வு (counselling) சுற்றுகள் எவ்வாறு அமைகின்றன என்பதைப் பொறுத்தே அமையும்.
சேர்க்கை தரவுகளின் சமீபத்திய போக்குகளின் அடிப்படையில், வெவ்வேறு மதிப்பெண் வரம்புகள் எங்கு அமைகின்றன என்பது குறித்த ஒரு பொதுவான கண்ணோட்டம் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பல கலந்தாய்வாளர்கள் சுட்டிக்காட்டும் ஒரு பொதுவான விதியாக, 620 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட மதிப்பெண்களைப் பெறுவது, பொதுவாக பொதுப் பிரிவு மாணவர்களுக்கு அரசு MBBS இடத்தைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பை மிகவும் எளிதாக்குகிறது.
இருப்பினும், அகில இந்திய ஒதுக்கீடு (AIQ) மற்றும் மாநில ஒதுக்கீடுகள் இரண்டிலும் உள்ள பிரிவு வாரியான இட ஒதுக்கீட்டின் காரணமாக, இட ஒதுக்கீட்டுப் பிரிவு மாணவர்களுக்கு பொதுவாக கணிசமாகக் குறைந்த மதிப்பெண்களிலேயே வாய்ப்புகள் திறக்கப்படுகின்றன.
குறிப்பு: இவை முந்தைய கலந்தாய்வுச் சுழற்சிகள் எவ்வாறு செயல்பட்டன என்பதிலிருந்து பெறப்பட்ட பரந்த குறிகாட்டிகள் மட்டுமே என்பதை நினைவில் கொள்வது அவசியம். உங்களின் உண்மையான வாய்ப்புகள், உங்களின் இறுதி அகில இந்தியத் தரவரிசை, உங்கள் பிரிவுத் தரவரிசை, உங்கள் மாநிலம் வழங்கும் இடங்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் நீங்கள் பங்கேற்கும் கலந்தாய்வுச் சுற்றுகள் ஆகியவற்றைப் பொறுத்தே அமையும்.