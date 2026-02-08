English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • நீட் தேர்வு தேதி அறிவிப்பு... விண்ணப்பத்தை பெறுவது எப்படி? கட்டணம் எவ்வளவு?

நீட் தேர்வு தேதி அறிவிப்பு... விண்ணப்பத்தை பெறுவது எப்படி? கட்டணம் எவ்வளவு?

NEET UG 2026 Date: இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான நீட் தேர்வு தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இதற்கான விண்ணப்பத்தை பெறுவது எப்படி உள்ளிட்ட முழு விவரங்களையும் இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 8, 2026, 03:50 PM IST
  • ஆன்லைனில் மட்டுமே விண்ணப்பம் கிடைக்கும்.
  • விண்ணப்பததையும் ஆன்லைனில்தான் சமர்பிக்க முடியும்.
  • விண்ணப்பத்திற்கு கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன் : பிப்ரவரி 8 ஞாயிறு- 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் இன்று
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் : பிப்ரவரி 8 ஞாயிறு- 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் இன்று
உற்றுநோக்க வேண்டிய 5 இளம் வீரர்கள்... டி20 உலகக் கோப்பை - ஓர் பார்வை!
camera icon8
ICC T20 World Cup 2026
உற்றுநோக்க வேண்டிய 5 இளம் வீரர்கள்... டி20 உலகக் கோப்பை - ஓர் பார்வை!
காசியுடன் சேர்த்து 10 நாட்கள் ஆன்மீக சுற்றுலா! அதுவும் ரொம்ப கம்மி கட்டணம்.. சூப்பர் வாய்ப்பு
camera icon7
IRCTC
காசியுடன் சேர்த்து 10 நாட்கள் ஆன்மீக சுற்றுலா! அதுவும் ரொம்ப கம்மி கட்டணம்.. சூப்பர் வாய்ப்பு
சூப்பர் ஹிட் படம் ‘தலைவர் தம்பி தலைமையில்’ ஓடிடி ரிலீஸ்! எப்போது, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?
camera icon7
TTT
சூப்பர் ஹிட் படம் ‘தலைவர் தம்பி தலைமையில்’ ஓடிடி ரிலீஸ்! எப்போது, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?
நீட் தேர்வு தேதி அறிவிப்பு... விண்ணப்பத்தை பெறுவது எப்படி? கட்டணம் எவ்வளவு?

NEET UG 2026 Date and How To Get Online Application: 2026ஆம் ஆண்டுக்கான இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான நீட் தேர்வு தேதியை தேசிய தேர்வு முகமை இன்று அறிவித்துள்ளது. மேலும், இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான நீட் தேர்வுக்கான விண்ணப்பங்களையும் அதன் இணையத்தளத்தில் வெளியிட்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

NEET UG 2026: விண்ணப்பம் எதில் கிடைக்கும்? 

வரும் 2026-27 கல்வியாண்டில் மருத்துவப் படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் மாணவர்கள் neet.nta.nic.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையத்தளத்தில் வெளியிட்டுள்ளது. நீட் தேர்வுக்கு இன்று முதல் நீங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்., அதேநேரத்தில் வரும் மார்ச் 8ஆம் தேதி இரவு 9மணிவரை நீங்கள் நீட் தேர்வுககு விண்ணப்பிக்கலாம்.

இளநிலை மருத்துவம் மற்றும் துணை படிப்புகளுக்கும் மாணவர்கள் இணைய வேண்டும் என்றால் நிச்சயம் நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். இதில் தேர்ச்சி பெறுவது மட்டுமின்றி தரவரிசையில் இடம்பிடிப்பதும் முக்கியமாகும். கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக சுமார் 20 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் நீட் தேர்வுக்கு பதிவு செய்ததையும் நாம் கவனிக்க வேண்டும்.

NEET UG 2026: விண்ணப்பக் கட்டண விவரம்

நீட் தேர்வுக்கான விண்ணப்பம் ஆன்லைனில் மட்டுமே கிடைக்கும், ஆன்லைனில் மட்டுமே சமர்பிக்கவும் முடியும். வேறு இடங்களில் சமர்பிக்க ஏதும் வாய்ப்பில்லை. விண்ணப்பத்தை பெறுவதற்கு கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. பொதுப்பிரிவு மாணவர்களுக்கு ரூ.1700 கட்டணமாகும். கிரீமி லேயர் இல்லாத மிகப் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் மற்றும் பொது-EWS பிரிவினருக்கு ரூ.1600, எஸ்சி/எஸ்டி/மூன்றாம் பாலினத்தவர்/ மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆகியோருக்கு ரூ.1000 கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது.

NEET UG 2026: கட்டணத்தை எப்படி செலுத்தலாம்?

இந்தியாவுக்கு வெளியிலும் நீட் தேர்வு நடத்தப்படும், அங்கு தேர்வு எழுத விரும்புபவர்களுக்கு விண்ணப்பக் கட்டணம் ரூ.9,500 ஆகும். விண்ணப்பக் கட்டணத்தை கிரெடிட்/டெபிட் கார்ட், நெட் பேங்கிங் மூலம் செலுத்தலாம். ஜி பே, போன் பே, பேடீஎம் போன்ற UPI மூலம் செலுத்துபவர்களின் பரிவர்த்தனை மார்ச் 8ஆம் தேதி இரவு 11:50 மணிக்குள் வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்யப்பட்டிருகக் வேண்டும். மேலும், விண்ணப்பத்தில் மாற்றம் செய்வதற்கு மார்ச் 10ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 12ஆம் தேதிவரை காலக்கெடு கொடுக்கப்படும்.

NEET UG 2026: நீட் தேர்வு எப்படி? 

2026ஆம் ஆண்டின் நீட் தேர்வு வரும் மே 3ஆம் தேதி நடைபெறும். நீட் தேர்வு மதியம் 2 மணிக்கு தொடங்கி மாலை 5 மணிவரை என மொத்தம் 3 மணிநேரம் நடைபெறும். தேர்வு எழுதும் மையம், அட்மிட் கார்ட், உள்ளிட்ட விவரங்கள் பின்னர் அறிவிக்கப்படும். மேலும், பிற விவரங்களுக்கு, அப்டேட்களுக்கு nta.ac.in மற்றும்  neet.nta.nic.in - இரண்டு அதிகாரப்பூர்வ தளங்களுடன் இணைந்திருங்கள். மேலும் விண்ணப்பிக்கும்போது, மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும் தொலைப்பேசி எண்களை கவனமாக உள்ளிடவும், அவைதான் தகவல் தொடர்புக்கு முக்கியமான ஒன்றாகும். 

NEET UG 2026: என்னென்ன ஆவணங்கள் தேவை?

ஒரு மாணவர் ஒரு விண்ணப்பத்தை மட்டும் சமர்பிக்க முடியும். விண்ணப்பிக்கும்போது மாணவர்களின் சமீபத்திய பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ, முகவரி சான்று, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட கையெழுத்து உள்ளிட்ட முக்கிய ஆவணங்கள் தேவையாகும்.  neetug2026@nta.ac.in என்ற மின்னஞ்சல் வாயிலாகவும், 011-40759000 அல்லது 011-69227700 தொலைபேசி எண் வாயிலாகவும் தொடர்புகொண்டு சந்தேகங்களையும், விசாரணைகளையும் கேட்கலாம்.

மேலும் படிக்க | எஸ்பிஐ வாடிக்கையாளர்கள் கவனத்திற்கு! பிப்ரவரி 15 தான் கடைசி தேதி!

மேலும் படிக்க | மெட்ரோ கட்டணம் அதிரடி உயர்வு! பிப்ரவரி 9 முதல் அமல்.. கிலோ மீட்டருக்கு இவ்வளவா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

NEET UG 2026NEETNEET 2026NEET 2026 ApplicationNEET UG

Trending News