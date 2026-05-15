/நீட் மறுதேர்வு தேதி அறிவிப்பு.. மீண்டும் விண்ணப்பிக்க வேண்டுமா? NTA அதிரடி அறிவிப்பு

Neet UG 2026 Re-Exam Date Announced: நாடு முழுவதும் நீட் மறுதேர்வு ஜூன் 21ஆம் தேதி நடைபெறும் என தேசிய தேர்வு முகமை அறிவித்துள்ளது. வினாத்தாள் கசிவு காரமணாக மே 3ஆம் தேதி நடந்த இளநிலை நீட் தேர்வை தேசிய தேர்வு முகமை ரத்து செய்தது. இந்த நிலையில், தற்போறு மறுதேர்வு தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Neet UG Re Exam Date Announcement: நாடு முழுவதும் இளநிலை நீட் தேர்வு மே 3ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இந்த தேர்வுக்கு முந்தைய நாள் மே 2ஆம் தேதி வினாத்தாள் கசிந்ததாக புகார் எழுந்தது. இதுகுறித்து விசாரித்ததில் நீட் வினாத்தாள் கசிந்தது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதனை அடுத்து, நாடு முழுவதும் மே 3ஆம் தேதி நடந்த நீட் இளநிலை தேர்வை தேசிய தேர்வு முகமை ரத்து செய்தது.
நீட் இளநிலை மறுதேர்வுக்கான தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்படும் எனவும் தேசிய தேர்வு முகமை தெரிவித்து இருந்தது. இந்த நிலையில், தற்போது தேசிய தேர்வு முகமை நீட் மறுதேர்வு தேதியை அறிவித்துள்ளது. அதாவது, நாடு முழுவதும் நீட் மறுதேர்வு ஜூன் 21ஆம் தேதி நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நீட் மறுதேர்வுக்கு தேர்வர்கள் விண்ணப்பிக்க தேவையில்லை என ஏற்கனவே என்டிஏ தெரிவித்து இருந்தது.
இந்தியாவில் ஆண்டுதோறும் நீட் தேர்வு நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த தேர்வை தேசிய தேர்வு முகமை நடத்தி வருகிறது. இந்தியாவில் உள்ள அரசு மற்றும் தனியார் கல்லூரிகளில் எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ், சித்தா, ஆயுர்வேத போன்ற இளநிலை மருத்துவ படிப்புகளில் சேருவதற்கு நீட் தேர்வில் மாணவர்கள் தேர்ச்சி அடைய வேண்டும். ஆண்டுதோறும் மே மாதம் நீட் தேர்வு நடத்தப்படுகிறது.
அந்த வகையில், 2026ஆம் ஆண்டுக்கான நீட் தேர்வு மே 3ஆம் தேதி நடந்தது. இந்த தேர்வை 22.79 லட்சம் மாணவர்கள் எழுதினர். தமிழகத்தில் 20000க்கும் மேற்பட்ட தேர்வர்கள் கலந்து கொண்டனர். நீட் தேர்வு முடிந்து மாணவர்கள் நீட் தேர்வு முடிவுகளுக்காக காத்திருக்கும் நிலையில், அதிர்ச்சியூட்டும் அறிவிப்பு வெளியானது.
அதாவது, மே 3ஆம் தேதி நடந்த நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்படுவதாக தேசிய தேர்வு முகமை அறிவிப்பை வெளியிட்டது. இதனால், மாணவர்கள் பெரும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். பல்வேறு இடங்களில் போராட்டங்களும் நடைபெற்றது.
நீட் வினாத்தாள் கசிந்ததாக எழுந்த புகாரில், மே 3ஆம் தேதி நடந்த இளநிலை நீட் தேர்வு ரத்த செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கு தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை நடத்தி வருகிறது. சிபிஐ தகவலின்படி, நீட் வினாத்தாள் கசிந்த விவகாரத்தில் ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். ஜெய்ப்பூரில் மூன்று பேரும், குருகிராமில் ஒருவரும், நாசிக்கில் இருந்து ஒருவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், பல சந்தேக நபர்களிடமும் சிபிஐ விசாரணை நடத்தி வருகிறது. மேலும், கைதான ஐந்து பேரையும் சிபிஐ டெல்லி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்ப்படுத்தியது.
இதற்கிடையில், மாணவர்கள் நீட் மறுதேர்வு தேதிக்காக காத்திருந்தனர். இந்த நிலையில், இன்று (மே 15) தேசிய தேர்வு முகமை நீட் மறுதேர்வு தேதி குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, நீட் மறுதேர்வு ஜூன் 21ஆம் தேதி நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நீட் இளநிலை மறுதேர்வுக்கு மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்க தேவையில்லை.
மே 3ஆம் தேதி நடந்த தேர்வுக்ககான விண்ணப்ப படிவம், தேர்வு மையத்திற்கான இடங்கள் சான்றிதழை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஏற்கனவே, எழுதிய தேர்வு மையத்திலேயே மாணவர்கள் நீட் மறுதேர்வை எழுதலாம். நீட் மறுதேர்வுக்கு மாணவர்கள் கூடுதலாக எந்த கட்டணமும் செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏற்கனவே செலுத்தப்பட்ட தேர்வு கட்டணமும் திருப்பி அளிக்கப்படும் என தேசிய தேர்வு முகமை ஏற்கனவே தெரிவித்து இருந்தது.
எனவே, மாணவர்கள் நீட் மறுதேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க தேவையில்லை என்பதை மாணவர்கள் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நீட் தேர்வுக்கான ஹால் டிக்கெட் மட்டும் என்டிஏ வெளியிடும். தேசிய தேர்வு முகமையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும். தேர்வர்கள், பெற்றோர்கள் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளை மட்டுமே நம்ப வேண்டும் என்றும் சமூக ஊடகங்களில் பரவி வரும் செய்திகளை நம்ப வேண்டாம் என கூறியிருக்கிறது. நீட் மறுதேர்வு குறித்த ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் 011-40759000 / 011-69227700 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
|தேர்வு
|நீட் இளநிலை தேர்வு
|தேர்வு நடத்தும் அமைப்பு
|தேசிய தேர்வு முகமை
|நீட் தேர்வு எப்போது நடந்தது
|மே 3ஆம் தேதி (பிறது ரத்து)
|தேர்வு ரத்து காரணம்
|வினாத்தாள் கசிவு
|மறுதேர்வு தேதி
|ஜூன் 21, 2026
|மறுதேர்வுக்கு விண்ணப்பம்
|தேவையில்லை
|கூடுதல் கட்டணம்
|தேவையில்லை