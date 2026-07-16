/NEET 2026: நீட் தேர்வு முடிவுகள் வெளியானது.. ரிசல்ட் செக் செய்வது எப்படி?

NEET 2026 Results: இளநிலை மருத்துவ படிப்பு மாணவர் சேர்க்கைக்காக நடத்தப்பட்ட நீட் தேர்வு 2026 -க்கான முடிவுகளை தேசியத் தேர்வுகள் முகமை (NTA) வெளியிட்டுள்ளது. இதில் நாடு முழுவதும் உள்ள இளங்கலை மருத்துவம், பல் மருத்துவம், ஆயுஷ் (AYUSH) மற்றும் அது சார்ந்த படிப்புகளில் சேருவதற்கு 11.21 லட்சம் தேர்வர்கள் தகுதி பெற்றுள்ளனர்.
மாணவர்கள் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான neet.nta.nic.in மூலம் தங்கள் மதிப்பெண் பட்டியலைப் (scorecard) பெற்றுக்கொள்ளலாம்.. பஞ்சாப்பை சேர்ந்த ஆர்யன் குப்தா மற்றும் ஹரியானாவைச் சேர்ந்த பன்ஷுல் ஆகியோர் 715 மதிப்பெண் பெற்று முதலிடம் பெற்றுள்ளனர்.
The National Testing Agency (NTA) declares the result of the National Eligibility cum Entrance Test (Undergraduate), NEET (UG) 2026. pic.twitter.com/IDdpPVBgJR
— ANI (@ANI) July 16, 2026
தேர்வு முடிவுகளுடன் இறுதி விடைக்குறிப்பும் (final answer key) வெளியிடப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் விடைகளைச் சரிபார்க்கவும், ஏதேனும் ஆட்சேபனைகள் இருந்தால் தெரிவிக்கவும் ஏதுவாக, OMR விடைத்தாள்கள் மற்றும் பதிவுசெய்யப்பட்ட விடைகள் ஜூலை 13 அன்று அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டன.
மருத்துவப் படிப்புச் சேர்க்கை மற்றும் கலந்தாய்வுக்கான கால அட்டவணை திட்டமிட்டபடி நடைபெறுவதை உறுதி செய்யும் வகையில் இந்த முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இந்தியா முழுவதும் 551 நகரங்களிலும், வெளிநாடுகளில் 14 நகரங்களிலும் அமைக்கப்பட்டிருந்த 5,440 தேர்வு மையங்களில் நடைபெற்ற இத்தேர்வை சுமார் 20 லட்சம் தேர்வர்கள் எழுதினர்.
பெண்கள் அதிக அளவில் தேர்ச்சி
17 முதல் 19 வயதுக்குட்பட்டவர்களில் சிறந்த தேர்ச்சி விகிதம்
720-க்கு 715 மதிப்பெண்கள் பெற்று இருவர் முதலிடம்