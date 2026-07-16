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NEET 2026: நீட் தேர்வு முடிவுகள் வெளியானது.. ரிசல்ட் செக் செய்வது எப்படி?

NEET 2026 Results: தேசியத் தேர்வுகள் முகமை (NTA) வியாழக்கிழமையன்று NEET UG 2026 தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட்டது; இதில் நாடு முழுவதும் உள்ள இளங்கலை மருத்துவம், பல் மருத்துவம், ஆயுஷ் (AYUSH) மற்றும் அது சார்ந்த படிப்புகளில் சேருவதற்கு 11.21 லட்சம் தேர்வர்கள் தகுதி பெற்றுள்ளனர்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 16, 2026, 10:59 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:22 PM IST
NEET 2026: நீட் தேர்வு முடிவுகள் வெளியானது.. ரிசல்ட் செக் செய்வது எப்படி?
Image Credit: NEET Results Declared (Representative Photo)Source: Bureau

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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NEET 2026: நீட் தேர்வு முடிவுகள் வெளியானது.. ரிசல்ட் செக் செய்வது எப்படி?
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