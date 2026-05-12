NEET Exam: மே 3 நடந்த நீட் தேர்வு ரத்து.. மாணவர்கள் அதிர்ச்சி... மறுதேர்வு எப்போது?

NEET Exam Cancelled Latest:  நாடு முழுவதும் மே 3ஆம் தேதி நடந்த இளநிலை மருத்துவ படிப்புகளுக்கான நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால், மாணவர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிந்ததாக புகார்கள் எழுந்த நிலையில், தேசிய தேர்வு முகமை ரத்து செய்துள்ளது. மறுதேர்வு தேதி குறித்த அறிவிப்பு விரைவில் வெளியிடப்படும் என அறிவித்துள்ளது.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 12, 2026, 01:19 PM IST
  • நாடு முழுவதும் நடந்த நீட் தேர்வு ரத்து
  • ராஜஸ்தானில் நீட் வினாத்தாள் கசிந்துள்ளது
  • இந்த விவாகரத்தில் 40க்கும் மேற்பட்டோர் கைதான நிலையில், என்டிஏ நடவடிக்கை

NEET Exam Cancelled Latest:  நாடு முழுவதும் மே 3ஆம் தேதி நடந்த இளநிலை மருத்துவ படிப்புகளுக்கான நீட் தேர்வு ரத்து (NEET UG Exam) செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால், மாணவர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிந்ததாக புகார்கள் எழுந்த நிலையில், தேசிய தேர்வு முகமை ரத்து செய்துள்ளது. முதல்முறையாக  இந்தியாவில் நடந்த நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால், மாணவர்கள் பெரும் சிரமத்தை எதிர்கொள்ள உள்ளனர். இதுகுறித்து தேசிய தேர்வு முகமை வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி,  மே 3ஆம் தேதி நடத்தப்பட்ட நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்படுகிறது. மறுதேர்வு குறித்த அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என அறிவித்துள்ளது.

நீட் தேர்வு 2026

இந்தியாவில் ஆண்டுதோறும் நீட் தேர்வு நடத்தப்பட்டு வருகிறது.  இந்தியாவில் உள்ள அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவ கல்லூரிகளில் எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ், சித்தா, ஆயுர்வேத போன்ற இளநிலை மருத்துவ படிப்புகளில் சேருவதற்கு நீட் தேர்வு நடத்தப்பட்டு வருகிறது. ஆண்டுதோறும் மே மாதங்களில் நீட் தேர்வை தேசிய தேர்வு முகமை நடத்தி வருகிறது. இதில் எடுக்கும் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில்  இளநிலை நீட்  படிப்பில் அரசு, தனியார் கல்லூரிகளில் சீட் ஒதுக்கப்படும். அந்த வகையில், 2026ஆம் ஆண்டுக்கான இளநிலை நீட் தேர்வு மே 3ஆம் தேதி அன்று நடைபெற்றது. 

இந்த தேர்வை 22.79 லட்சம் மாணவர்கள் எழுதினர். தமிழகத்தில் 21000க்கும் மேற்பட்டவர்கள் தேர்வு எழுதினர். இதற்கிடையில், பல்வேறு மாநிலங்களில் வினாத்தாள் கசிந்ததாக புகார்கள் எழுந்தன. குறிப்பாக, ராஜஸ்தானில் நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிந்ததாக புகார் எழுந்தது. இதுதொடர்பான விசாரணையில் நீட் வினாத்தாள் கசிந்தது உறுதி செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையில், தற்போது தேசிய தேர்வு முகமை முக்கியமான  அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 

நீட் தேர்வு ரத்து

அதாவது, நாடு முழுவதும் மே 3ஆம் தேதி நடந்த இளநிலை நீட் தேர்வை தேசிய தேர்வு முகமை ரத்து செய்துள்ளது. வினாத்தாள் கசிவு புகாரை தொடர்நது, நாடு முழுவதும் நடந்த நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால்  மாணவர்கள் பெரும் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். மறுதேர்வு தேதி குறித்த அறிவிப்பையும் விரையில் வெளியிடும் தேசிய தேர்வு முகமை அறிவித்துள்ளது.

இதுதொடர்பாக தேசிய தேர்வு முகமை கூறுகையில், நீட் தேர்வு தொடர்பாக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் பெற்றோர்கள், மக்களுக்கு தெரிவிக்க தேசிய தேர்வு முகமை விரும்புகிறது.  மே 8ஆம் தேதி  அன்று பரிசீலனையில்  இருந்து வினாத்தாள்  கசிந்த விவகாரம் பரிசீலனை செய்யப்பட்டது.  அதன் அடிப்படையில், தேசிய தேர்வு முகமை ஆய்வு செய்தது. மேலும், சட்ட அமலாக்க முகமைகளால்  புலனாய்வு விசாரணையின் அடிப்படையிலும், வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்யும் நோக்கிலும், தேசிய தேசிய முகமையானது மத்திய அரசின் ஒப்புதலுடன் மே 3ஆம் தேதி அன்று நடத்தப்பட்ட நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்படுகிறது.

மறுதேர்வு தேதி அறிவிக்கப்படும். நீட் தேர்வி வினாத்தாள் கசிந்தது உறுதியானது. மறு தேர்வு தேதி  அட்டவணை வரும் நாகிள்ல அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படும். வினாத்தாள் கசிவு குறித்து விசாரணை  நடத்த சிபிஐக்கு மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. விசாரணைக்கான ஒத்துழைப்பை தேசிய தேர்வு முகமை முழுமையாக கொடுக்கும்.  மாணவர்களின் நலகை கருத்தில் கொண்டும் தேசிய தேர்வு நீட் தேர்வை ரத்து செய்துள்ளது. வரும் காலத்திலும் இது தொடரக்கூடாது என்பதற்காக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறியது.

மறுதேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டாம்

மாணவர்கள் நீட் மறுதேர்வுக்கு மீண்டும் விண்ணப்பிக்க தேவையில்லை என்றும் ஏற்கனவே விண்ணப்பித்த தரவுகளை வைத்து மறுதேர்வுக்கு மாணவர்கள் பயன்படுத்தலாம் என தேசிய தேர்வு முகமை அறிவித்துள்ளது. மேலும், நீட் மறுதேர்வுக்கு கூடுதல் கட்டணம் எதுவும் வசூலிக்கப்படாது. ஏற்கனவே செலுத்தப்பட்ட கட்டணமும் திருப்பி அளிக்கப்படும்.

முன்பு தேர்வு செய்யப்பட்ட தேர்வு மையங்களை தேர்வர்கள் நீட் மறுதேர்வு எழுத அனுமதிக்கப்படுவார்கள். மறுதேர்வுக்கு முன்பு புதிய அனுமதிச் சீட்டுகள் மட்டும் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் என தேசிய தேர்வு முகமை கூறியுள்ளது. தேர்வர்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் neet-ug@nta.ac.in என்ற இமெயில் மூலம் தொடர்பு கொள்ளலாம். மேலும், 011 40759000, 011 69227700 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம் என தேசிய தேர்வு முகமை தெரிவித்துள்ளது.

 

சிபிஐ விசாரணை

தேர்வர்கள் நீட் மறுதேர்வு குறித்து தேசிய தேர்வு முகமையின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளை மட்டுமே நம்ப வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டது. மேலும், சமூக வலைதளங்களில் பரவும் தவறான தகவல்களை தவிர்க்க வேண்டும்.  நீட் வினாத்தாள் கசிந்தது தொடர்பாக ராஜஸ்தானில் மட்டும் 45க்கும் மேற்பட்டோர் தற்போது கைது செய்யப்பட்டுள்து. கசிந்த மாதிரி வினாத்தாள அச்சகத்தில் இருந்து வந்திருக்கலாம் என முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.  வினாத்தாள் கசிந்தது தொடர்பாக சிபிஐ தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகிறது.

