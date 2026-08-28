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நேபாள வெள்ளம்: 290 இந்தியர்கள் இன்னும் தொடர்புக்கு அப்பால் - வெளியுறவு அமைச்சகம்

Nepal Flood: நேபாள வெள்ளத்தில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை மீட்டு நாட்டிற்கு அழைத்து வரும் பணிகளில் இந்திய அரசு முழு முனைப்புடன் செயல்பட்டு வருகின்றது. இதுவரை 84 இந்தியர்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாகவும், தொடர்புகொள்ள முடியாத நிலையில் உள்ள மேலும் 290 பேரைக் கண்டறியும் முயற்சிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் வெளியுறவு அமைச்சகம் (MEA) வியாழக்கிழமை தெரிவித்தது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Aug 28, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 10:51 AM IST
நேபாள வெள்ளம்: 290 இந்தியர்கள் இன்னும் தொடர்புக்கு அப்பால் - வெளியுறவு அமைச்சகம்
Image Credit: Nepal Floods (Representative Photo: AI Image)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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நேபாள வெள்ளம்: 290 இந்தியர்கள் இன்னும் தொடர்புக்கு அப்பால் - வெளியுறவு அமைச்சகம்
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