/நேபாள வெள்ளம்: 290 இந்தியர்கள் இன்னும் தொடர்புக்கு அப்பால் - வெளியுறவு அமைச்சகம்

புது தில்லி: நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட கடுமையான திடீர் வெள்ளம் உலக மக்கள் அனைவரையும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. காணாமல் போனவர்களை கண்டுபிடிக்கும் பணிகள் வேகமாக நடந்துவருகின்றன.
இந்த நிலையில், நேபாள வெள்ளத்தில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை மீட்டு நாட்டிற்கு அழைத்து வரும் பணிகளில் இந்திய அரசு முழு முனைப்புடன் செயல்பட்டு வருகின்றது. இதுவரை 84 இந்தியர்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாகவும், தொடர்புகொள்ள முடியாத நிலையில் உள்ள மேலும் 290 பேரைக் கண்டறியும் முயற்சிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் வெளியுறவு அமைச்சகம் (MEA) வியாழக்கிழமை தெரிவித்தது.
Update on Indian nationals rescued in Nepal.— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) August 27, 2026
Please see the names of 63 Indian nationals working at Trishuli-I project in Nepal who have been rescued:
Details below pic.twitter.com/NdXEwgZmYN
இதுவரை மீட்கப்பட்ட 84 இந்தியர்களில், 63 பேர் திரிசூலி-1 திட்டத்துடன் தொடர்புடைய தொழிலாளர்கள் ஆவர். கைலாஷ் மானசரோவர் யாத்திரைக்காக நேபாளம் சென்றிருந்த தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மேலும் 21 இந்தியர்களும் மீட்கப்பட்டனர்.
தொடரும் மீட்புப் பணிகளுக்கு மத்தியில், மீதமுள்ள இந்தியர்களுடன் தொடர்பை ஏற்படுத்தவும் அவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்தது.
இந்தத் திடீர் வெள்ளம் நேபாளம் முழுவதும் பெரும் சேதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அந்நாட்டின் தேசிய பேரிடர் அபாயக் குறைப்பு மற்றும் மேலாண்மை ஆணையம் (NDRRMA) வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, 359 பேரின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் 910 பேர் காணாமல் போயுள்ளனர் அல்லது அவர்களுடன் தொடர்புகொள்ள முடியாத நிலை உள்ளது.
அதிக பாதிப்புக்குள்ளான 8 மாவட்டங்கள்
எட்டு மாவட்டங்களில் உயிரிழப்புகள் மற்றும் பாதிப்புகள் பதிவாகியுள்ளன.
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காணாமல் போனவர்கள் அல்லது தொடர்புகொள்ள முடியாதவர்களில் நேபாளத்தின் பாதுகாப்பு மற்றும் அரசு அமைப்புகளைச் சேர்ந்த பணியாளர்களும் அடங்குவர். இந்தப் பட்டியலில்,
ரசுவா மாவட்டத்தில் மட்டும் 161 பேர் காணாமல் போயுள்ளனர் அல்லது தொடர்புகொள்ள முடியாத நிலையில் உள்ளனர். நுவாகோட் மாவட்டத்தில் ஒருவர் காணாமல் போனதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தப் பேரிடர் வெளிநாட்டினரையும் பாதித்துள்ளது. சமீபத்திய புள்ளிவிவரங்களின்படி, 517 வெளிநாட்டினர் காணாமல் போனதாகவோ அல்லது அவர்களுடனான தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டதாகவோ தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது; அதேவேளையில், வெளிநாடுகளில் வசித்து நேபாளத்திற்கு வருகை தந்திருந்த 127 நேபாளக் குடிமக்களும் இந்தப் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
புதன்கிழமை காலை ரசுவா (Rasuwa) மாவட்டத்தில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு, போட்டே கோஷி (Bhote Koshi) மற்றும் திரிசூலி (Trishuli) நதிப் படுகைகள் வழியாக நீர், வண்டல் மண் மற்றும் பாறாங்கற்களைக் கொண்ட பெரும் வெள்ள அலையை ஏற்படுத்தியது.
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நுவாகோட் (Nuwakot) பகுதிக்கு நேரில் சென்று பார்வையிட்ட நேபாளப் பிரதமர் பாலன் ஷா (Balen Shah), நிலைமை இன்னும் சவாலாகவே இருப்பதாகவும், நாட்டின் அரசாங்க அமைப்புகள் முழு வீச்சில் செயல்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார்.
மனித உயிர்களைக் காப்பாற்றுதல், காணாமல் போனவர்களைக் கண்டறிதல், காயமடைந்தவர்களுக்குச் சிகிச்சையளித்தல் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு நிவாரணம் வழங்குதல் ஆகியவை உடனடி முன்னுரிமைகளாக உள்ளன என்று அவர் கூறினார்.
தேடுதல் மற்றும் மீட்புப் பணிகளுக்காக நேபாளக் காவல்துறை, நேபாள ராணுவம் மற்றும் ஆயுதமேந்திய காவல் படை (Armed Police Force) ஆகியவற்றிலிருந்து மொத்தம் 13,295 பாதுகாப்புப் பணியாளர்கள் களமிறக்கப்பட்டுள்ளதாக நேபாளப் பிரதமர் பாலன் ஷா தெரிவித்தார். இதில் 7,250 நேபாளக் காவல்துறைப் பணியாளர்கள், 4,200 நேபாள ராணுவப் பணியாளர்கள் மற்றும் 1,845 ஆயுதமேந்திய காவல் படைப் பணியாளர்கள் அடங்குவர்.
வான் மற்றும் தரைவழிப் பாதைகள் மூலம் மீட்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. வியாழக்கிழமையன்று 69 விமானப் பயணங்கள் மூலம் 573 பேர் மீட்கப்பட்டதாகவும், சுமார் 3,500 பேருக்குப் பள்ளிகள் மற்றும் பொது அல்லது சமூகக் கூடங்களில் தற்காலிகத் தங்குமிட வசதிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் ஷா தெரிவித்தார்.
வெள்ளத்தால் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களுக்காக நேபாள அரசு அவசரக்கால நிதியையும் விடுவித்துள்ளது; இதன்படி, உடனடி நிவாரண நடவடிக்கைகளுக்காக ரசுவா மற்றும் நுவாகோட் மாவட்டங்களுக்குத் தலா 10 மில்லியன் நேபாள ரூபாயும், தாடிங் (Dhading) மாவட்டத்திற்கு 5 மில்லியன் நேபாள ரூபாயும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
இதற்கிடையில், வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட வெளிநாட்டினருக்கான உதவிகளை ஒருங்கிணைக்க நேபாள வெளியுறவு அமைச்சகம் ஒரு அவசரக்காலக் கட்டுப்பாட்டு அறையை அமைத்துள்ளது. இம்மையம் தேடுதல் மற்றும் மீட்பு முயற்சிகளை ஒருங்கிணைத்தல், தகவல்களைச் சரிபார்த்தல் மற்றும் பேரிடரால் பாதிக்கப்பட்ட அல்லது காணாமல் போன வெளிநாட்டினருக்குத் தூதரக ரீதியிலான உதவிகளை வழங்குதல் ஆகிய பணிகளை மேற்கொள்ளும்.
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நேபாளத்திற்கு இந்தியா தனது மனிதாபிமான உதவிகளை அதிகரித்துள்ளது.
அவசரக்காலத் தேவைகளுக்கான பொருட்களை ஏற்றிச் செல்லும் இரண்டு விமானங்கள் காத்மாண்டுவிற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த உதவிகளில் மருந்துகள், உணவு மற்றும் பிற மனிதாபிமான மற்றும் பேரிடர் நிவாரணப் பொருட்கள் ஆகியவை அடங்கும்.
இரண்டாவது விமானத்தில் 37.5 டன் எடையுள்ள மனிதாபிமான உதவிகள், பேரிடர் நிவாரணப் பொருட்கள், மருந்துகள் மற்றும் உணவுப் பொட்டலங்கள் கொண்டு செல்லப்பட்டதாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கர் தெரிவித்தார்.
முன்னதாக அனுப்பப்பட்ட பொருட்களையும் சேர்த்து, இந்தியாவின் அவசரக்கால உதவி மொத்தம் 47.5 டன்னாக உயர்ந்துள்ளது. நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட வெள்ளப் பாதிப்புகளைச் சமாளிக்க உதவும் வகையில், அத்தியாவசிய மருந்துகளுடன் 10 டன் அளவிலான மனிதாபிமான மற்றும் பேரிடர் நிவாரண உதவிகளை இந்தியா முன்னதாகவே அனுப்பியிருந்தது.