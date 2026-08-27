/நேபாள வெள்ளம்: பீகார் எல்லையோர கிராமங்களில் ஹை அலர்ட், அச்சத்தில் மக்கள்

Nepal Flood: நேபாளம்-திபெத் எல்லைக்கு அருகே பனிப்பாறை சரிவால் ஏற்பட்ட பெரும் திடீர் வெள்ளம் மத்திய நேபாளம் முழுவதும் பரவலான அழிவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதில் 163 பேர் உயிரிழந்ததுடன், 133 இந்திய யாத்ரீகர்கள் உட்பட 750-க்கும் மேற்பட்டோர் காணாமல் போயுள்ளனர்.
நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட வெள்ளப் பேரிடரைத் தொடர்ந்து, உத்தரப் பிரதேசம்-பீகார் எல்லைப் பகுதிகளில் உள்ள குஷிநகர் மாவட்டத்தில் அச்சமான சூழல் நிலவியது. இருப்பினும், இரவு நேரத்தில் வெள்ள நீர் குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்குள் நுழையக்கூடும் என்ற அச்சம் நிலவிய நிலையில், அப்படி எதுவும் நடக்காததால் கிராம மக்கள் காலையில் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டனர்.
எனினும், குஷிநகர் மாவட்டத்தின் ஷிவ்பூர், வசந்த்பூர் மற்றும் மார்ச்சஹ்வா கிராமங்களை பீகாருடன் இணைக்கும் பாதைகளில் மழைநீர் பெருமளவில் தேங்கியதால், சிறிய ஓடைகள் மற்றும் வடிகால்கள் நிரம்பி வழிந்து சாலைகளில் நீர் பரவியது.
எல்லையோர கிராம மக்கள் தங்கள் காலணிகளை கைகளில் ஏந்தியவாறு, தண்ணீர் தேங்கிய சாலைகளில் நடந்து செல்வதைக் காண முடிந்தது. மேலும், நீர்மட்டம் அதிகமாக இருந்ததால் சிறிய வாகனங்களின் போக்குவரத்து முற்றிலும் தடைபட்டது. இதனால் கிராம மக்கள் போக்குவரத்திற்கு டிராக்டர்-டிராலிகளைச் சார்ந்திருக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது.
நேபாளத்திலிருந்து தண்ணீர் திறந்துவிடப்படுவதாக வந்த தகவல்களைத் தொடர்ந்து, அப்பகுதி உள்ளாட்சி நிர்வாகங்கள் ஒலிபெருக்கிகள் மூலம் எச்சரிக்கை விடுத்து, மக்கள் தங்கள் உடைமைகள் மற்றும் கால்நடைகளுடன் உயரமான இடங்களுக்கு மாற அறிவுறுத்தியுள்ளன.
இப்பகுதியில் உள்ள கிராமங்களில் வெள்ள நீர் இன்னும் வீடுகளுக்குள் நுழையவில்லை என்றாலும், தாழ்வாக அமைந்துள்ள தரைப்பாலம் கடுமையான பயணச் சிக்கல்களை உருவாக்கியுள்ளது. நீர்மட்டம் இன்னும் சற்று உயர்ந்தால், படகுப் போக்குவரத்து தொடங்கப்படும் என உள்ளூர்வாசிகள் கூறுகின்றனர்.
குஷிநகர் மாவட்டத்தின் ஷிவ்பூர், வசந்த்பூர் மற்றும் மார்ச்சஹ்வா ஆகிய கிராம மக்கள் இரவு முழுவதும் விழித்திருந்து நீர்மட்டத்தைக் கண்காணித்ததாகக் கூறப்படுகின்றது. சில கிராமங்களின் மக்கள் அதிகாரிகளின் எச்சரிக்கையை கேட்டு உயர்வான பகுதிகளுக்கு சென்றாலும், சிலர் அப்படி செய்யவில்லை. கால்நடைகள், பொருட்கள் என அனைத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு போக தங்களுக்கு போதுவான போக்குவரத்து வசதி இல்லை என்று அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு மற்றும் நேபாள-சீன எல்லைக்கு அருகில் பனிப்பாறை ஏரி உடைப்பு வெள்ளம் (GLOF) காரணமாக, பீகார் மற்றும் உத்தரப் பிரதேச மாநிலங்களில் வெள்ளத் தடுப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை (NDRF) இந்த இரண்டு மாநிலங்களிலும் 20 குழுக்களைப் பணியில் ஈடுபடுத்தியுள்ளது; மேலும், கண்டக் (Gandak) நதி வழியாக வெள்ள நீர் கீழ்நோக்கிப் பாய்ந்து வருவதை அதிகாரிகள் உன்னிப்பாகக் கண்காணித்து வருகின்றனர்.
நேற்று நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட பயங்கர திடீர் வெள்ளம் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. புதன்கிழமையன்று நேபாளத்தின் போட்டேகோஷி (Bhotekoshi) ஆற்றில் ஏற்பட்ட இந்தத் திடீர் வெள்ளத்தில் குறைந்தது 157 பேர் உயிரிழந்ததாகவும், சுமார் 400 பேர் காணாமல் போயுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
காணாமல் போனவர்களில் வெளிநாட்டினரும் பாதுகாப்புப் படையினரும் அடங்குவர். காலை வேளையில் ஏற்பட்ட இந்தத் திடீர் வெள்ளம் மூன்று மாவட்டங்களில் பெரும் சேதத்தை ஏற்படுத்தியதுடன், மக்கள், வீடுகள், வாகனங்கள் மற்றும் முக்கிய உள்கட்டமைப்புகளை அடித்துச் சென்றது. இது சமீபத்திய ஆண்டுகளில் நேபாளம் சந்தித்த மிக மோசமான பேரிடர்களில் ஒன்றாகும்.
போதேகோஷியின் துணை நதியான லெண்டேயின் நீரோட்டத்தை ஒரு பனிச்சரிவு தடுத்ததால் இந்தப் பேரழிவு ஏற்பட்டது. இது சீன எல்லைக்கு அருகிலுள்ள ரசுவாகதியில் உள்ள திமுரேயைத் தாக்கி, சியாப்ருபேசியை நோக்கி ஒரு கடுமையான வெள்ளப் பெருக்கை அனுப்பியது. அப்பகுதியில் மழை பெய்யாததால், வெள்ளம் தாக்குவதற்கு முன்பு குடியிருப்பாளர்களுக்கு எந்த எச்சரிக்கையும் கிடைக்கவில்லை என்பது வேதனையான ஒரு யதார்த்தம்!