ரூ.200, ரூ.500 நோட்டுகள் மீதான தடை - மத்திய அரசு முக்கிய அறிவிப்பு!

இந்தியாவிலிருந்து நேபாளத்திற்கு சுற்றுலா செல்பவர்களுக்கும், வணிகம் செய்பவர்களுக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி வந்துள்ளது. நீண்ட நாட்களாக அமலில் இருந்த ரூ. 200 மற்றும் ரூ. 500 இந்திய ரூபாய் நோட்டுகளின் மீதான தடையை நேபாள அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக நீக்கியுள்ளது. நேபாள அமைச்சரவை கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட இந்த முக்கிய முடிவு குறித்த தகவலை அந்நாட்டு அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தொடர்புத்துறை அமைச்சரும், செய்தி தொடர்பாளருமான ஜெகதீஷ் கரேல் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
தடை நீக்கத்திற்கான பின்னணி
கடந்த 2016ம் ஆண்டு இந்தியாவில் பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. அப்போது பழைய ரூ.500 மற்றும் ரூ.1000 நோட்டுகள் செல்லாது என அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த நடவடிக்கையை தொடர்ந்து, கள்ள நோட்டுகள் புழக்கத்தை தடுக்கும் நோக்கிலும், பண பரிமாற்றத்தை சீர்படுத்தும் வகையிலும் நேபாளம் அரசு இந்திய ரூபாய் நோட்டுகளின் புழக்கத்திற்கு பல கட்டுப்பாடுகளை விதித்தது. குறிப்பாக ரூ. 100-க்கு மேல் மதிப்புள்ள இந்திய நோட்டுகளை (ரூ. 200, ரூ. 500, ரூ. 2000) பயன்படுத்துவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான திறந்த எல்லை கொள்கை, வர்த்தக சார்பு மற்றும் சுற்றுலா பயணிகளின் வசதி ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு இந்த தடை தற்போது நீக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முன்னதாக, இந்திய ரிசர்வ் வங்கி நேபாளத்திற்கு உயர் மதிப்புள்ள இந்திய நோட்டுகளை கொண்டு செல்வதற்கு அனுமதி அளிக்கும் வகையில் தனது விதிமுறைகளில் தளர்வுகளை செய்திருந்தது. 'அந்நிய செலாவணி மேலாண்மை ஒழுங்குமுறைகள் 2015'-ல் (Foreign Exchange Management Regulations, 2015) திருத்தங்களை மேற்கொண்டு, ரூ.200 மற்றும் ரூ.500 நோட்டுகளை புழக்கத்திற்கு அனுமதிக்க ஆர்பிஐ வழிவகை செய்தது. இதனை தொடர்ந்தே நேபாள அரசும் தனது தடையை விலக்கிக்கொண்டுள்ளது.
புதிய விதிமுறைகள் மற்றும் வரம்புகள்
- தடை நீக்கப்பட்டாலும், பணத்தை கொண்டு செல்வதற்கு சில கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வரம்புகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன.
- இந்தியாவிலிருந்து நேபாளம் செல்லும் ஒரு நபர் அல்லது நேபாளத்திலிருந்து இந்தியா வரும் ஒரு நபர் அதிகபட்சமாக ரூ. 25,000 வரை மட்டுமே இந்திய பணத்தை கையில் வைத்திருக்க முடியும்.
- 2016 நவம்பர் 9ம் தேதிக்கு பிறகு வெளியிடப்பட்ட புதிய ரூ.200 மற்றும் ரூ.500 நோட்டுகள் மட்டுமே செல்லுபடியாகும். பழைய நோட்டுகளை பயன்படுத்தவோ அல்லது மாற்றவோ முடியாது.
- இந்த சலுகை இந்திய குடிமக்கள் மற்றும் நேபாள குடிமக்கள் ஆகிய இரு தரப்பினருக்கும் பொருந்தும்.
பயன்கள்
இந்த அறிவிப்பு இரு நாட்டு மக்களுக்கும் பெரும் நிம்மதியை அளித்துள்ளது. இந்தியாவிலிருந்து நேபாளத்திற்கு ஆன்மீக சுற்றுலா மற்றும் பொழுதுபோக்கு சுற்றுலா செல்லும் பயணிகள் இனி ரூ.100 நோட்டுகளாக கட்டு கட்டாக சுமந்து செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. ரூ. 500 நோட்டுகளை எளிதாக பயன்படுத்தலாம். எல்லையோர வர்த்தகத்தில் ஈடுபடும் சிறு மற்றும் குறு வியாபாரிகளுக்கு பண பரிமாற்றம் செய்வது இனி எளிதாகும். இந்தியாவில் பணிபுரியும் நேபாள தொழிலாளர்கள் தங்கள் ஊருக்குச் செல்லும்போது பணத்தை கொண்டு செல்வதில் இருந்த சிக்கல்கள் குறையும்.
பணமதிப்பிழப்பின் தாக்கம்
2016ம் ஆண்டு பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையின்போது, நேபாள வங்கி அமைப்பில் சுமார் ரூ. 5 கோடி (50 மில்லியன்) மதிப்புள்ள பழைய இந்திய ரூபாய் நோட்டுகள் இருந்தன. அவை இன்னும் மாற்றப்படாமல் தேங்கி கிடக்கின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அந்த சிக்கல் இன்னும் முழுமையாக தீர்க்கப்படாத நிலையிலும், தற்போதைய தேவைகளை கருத்தில் கொண்டு புதிய நோட்டுகளுக்கான தடையை நேபாளம் நீக்கியுள்ளது ஒரு வரவேற்கத்தக்க முன்னெடுப்பாகும். இந்தியா மற்றும் நேபாளம் இடையே காலம் காலமாக நிலவி வரும் நட்பு மற்றும் கலாச்சார உறவுகளை இந்த அறிவிப்பு மேலும் வலுப்படுத்தும். அதேசமயம், ரூ. 25,000 என்ற உச்சவரம்பு சிலருக்கு போதுமானதாக இல்லாவிட்டாலும், டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் வளர்ந்து வரும் இக்காலத்தில் இது ஒரு நல்ல தொடக்கமாகவே பார்க்கப்படுகிறது.
