இன்று முதல் புதிய GST அமல்! எந்த எந்த பொருட்களின் விலை உயரும்? முழு விவரம்!

New GST Rules: இந்தியா ழுவதும் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்த, திருத்தப்பட்ட சரக்கு மற்றும் சேவை வரி விகிதங்கள், இன்று செப்டம்பர் 22 முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளன. இந்த புதிய வரி விதிப்பு முறையால், சுமார் 400 அத்தியாவசிய பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது. இது பண்டிகை காலத்தை எதிர்நோக்கியுள்ள பொதுமக்களுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியை அளித்துள்ளது. ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவின்படி, இனி நான்கு அடுக்கு வரி விதிப்பு முறை மாற்றப்பட்டு, தற்போது 5% மற்றும் 18% என இரண்டு முக்கிய வரி அடுக்குகளாக எளிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஆடம்பர பொருட்கள் மற்றும் உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் பொருட்களுக்கு 40% என்ற சிறப்பு வரி விகிதம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க | அதிரடியாக குறையும் பைக், ஸ்கூட்டி விலைகள்! எந்த மாடலுக்கு எவ்வளவு தள்ளுபடி?
பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு
இந்த வரி சீர்திருத்தம் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசுகையில், "செப்டம்பர் 22 நவராத்திரியின் முதல் நாளிலிருந்து, அடுத்த தலைமுறை ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தங்கள் நடைமுறைக்கு வருகின்றன. இது நாட்டில் ஒரு ஜிஎஸ்டி சேமிப்பு திருவிழாவை தொடங்கப் போகிறது. இது மக்களின் சேமிப்பை அதிகரித்து, அவர்கள் விரும்பும் பொருட்களை எளிதாக வாங்க வழிவகுக்கும்," என்று குறிப்பிட்டார்.
மலிவாகும் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள்
- முன்னதாக 18% வரி விதிக்கப்பட்ட பல பொதுவான உணவு பொருட்களின் வரி, 5% ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் ரொட்டி, பராத்தா, பன்னீர், காக்ரா போன்ற பல உணவு பொருட்களுக்கு வரி குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
- 350cc வரையிலான மோட்டார் சைக்கிள்கள், ஸ்கூட்டர்கள் மற்றும் சிறிய கார்களின் ஜிஎஸ்டி 28%-லிருந்து 18% ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், அவற்றின் விலை கணிசமாகக் குறையும்.
- டிவி, ஃபிரிட்ஜ், ஏசி போன்ற மின்னணு சாதனங்களின் விலையும், இந்த வரி குறைப்பால் குறைய வாய்ப்புள்ளது.
- ஆயுள் மற்றும் மருத்துவ காப்பீட்டு பிரீமியங்களுக்கு முழுமையாக ஜிஎஸ்டி-யிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், தனியார் பயிற்சி வகுப்புகள் மற்றும் தொழிற்கல்வி படிப்புகளுக்கும் வரி விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
- ரூ.100 வரையிலான சினிமா டிக்கெட்டுகளுக்கு ஜிஎஸ்டி 12%-லிருந்து 5% ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
- சலூன்கள், ஜிம்கள், ஸ்பாக்கள் போன்ற அழகு மற்றும் ஆரோக்கிய சேவைகளுக்கான ஜிஎஸ்டி 18%-லிருந்து 5% ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
- சிமெண்ட் மீதான ஜிஎஸ்டி 28%-லிருந்து 18% ஆகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இது வீடு கட்டுவோர் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களுக்கு பெரும் நிம்மதியை அளித்துள்ளது.
விலை உயரும் பொருட்கள்
- ரூ.2,500-க்கு மேல் விலையுள்ள ஆடைகளுக்கு ஜிஎஸ்டி 12%-லிருந்து 18% ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
- 350cc-க்கு மேற்பட்ட மோட்டார் சைக்கிள்கள், சொகுசு கார்கள், விமானங்கள், மற்றும் துப்பாக்கிகள் போன்ற ஆடம்பர பொருட்களுக்கு 40% ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
- ரூ.100-க்கு மேல் உள்ள சினிமா டிக்கெட்டுகளுக்கான ஜிஎஸ்டி 40% ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
- பான் மசாலா, புகையிலை, குளிர்பானங்கள் போன்ற பொருட்களுக்கும் 40% வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க | ஜிஎஸ்டி வரி மாற்றம்: இந்த நேரத்தில் தங்கம் வாங்வது நல்லதா? கெட்டதா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ