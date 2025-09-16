English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் புதிய கட்டுப்பாடு! IRCTC அதிரடி அறிவிப்பு!

இந்திய ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள புதிய விதிமுறைகளின்படி, டிக்கெட்டுகளுக்கான முன்பதிவு தொடங்கிய முதல் 15 நிமிடங்களுக்கு, பயனாளர்கள் தங்களது ஆதார் எண்ணை சரிபார்ப்பு செய்வது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 16, 2025, 01:35 PM IST
ஆன்லைன் மூலம் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும் பயணிகளுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை இந்திய ரயில்வே தற்போது வெளியிட்டுள்ளது. ஏற்கனவே, கடந்த ஜூலை 1ம் தேதி முதல் தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவுக்கு ஆதார் கட்டாயமாக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது பொது பிரிவு டிக்கெட் முன்பதிவுக்கும் ஆதார் சரிபார்ப்பு கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய நடைமுறை, வரும் அக்டோபர் 1ம் தேதி முதல் நாடு முழுவதும் அமலுக்கு வருகிறது.

மேலும் படிக்க | மணிப்பூரில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி அமல்... உள்துறை அமைச்சகம் அறிவிப்பு

புதிய விதிமுறை எப்படி செயல்படும்?

இந்திய ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள புதிய விதிமுறைகளின்படி, ஆன்லைனில் பொது பிரிவு ரயில் டிக்கெட்டுகளுக்கான முன்பதிவு தொடங்கிய முதல் 15 நிமிடங்களுக்கு, பயனாளர்கள் தங்களது ஆதார் எண்ணை சரிபார்ப்பு செய்வது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. தினமும் நள்ளிரவு 12:20 மணிக்கு பொது டிக்கெட்டுகளுக்கான முன்பதிவு தொடங்கும். எனவே, 12:20 மணி முதல் 12:35 மணி வரை டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும் அனைத்து பயனாளர்களும் ஆதார் சரிபார்ப்பை முடித்திருக்க வேண்டும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட ரயில்வே முகவர்களுக்கான 10 நிமிட நேரக் கட்டுப்பாடு, இந்த மாற்றத்தால் பாதிக்கப்படாது. அது தொடர்ந்து அமலில் இருக்கும்.

ரயில்வே நோக்கம் என்ன?

இந்த புதிய நடைமுறை, இரண்டு முக்கிய நோக்கங்களுக்காகக் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. முதலில் உண்மையான பயனாளர்களுக்கு பலன் கிடைப்பது ஆகும். பயணத்திற்காக டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும் உண்மையான பயனாளர்கள், எளிதாகவும், விரைவாகவும் டிக்கெட்டுகளை பெறுவதை உறுதி செய்வதே இதன் முதல் நோக்கம். இரண்டாவது அங்கீகரிக்கப்படாத நபர்கள் மற்றும் முகவர்கள், மென்பொருட்களை பயன்படுத்தி, முன்பதிவு தொடங்கிய சில வினாடிகளிலேயே மொத்தமாக டிக்கெட்டுகளை வாங்கி, பின்னர் அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்வதைதடுப்பதே இதன் முக்கிய நோக்கமாகும். ஆதார் சரிபார்ப்பு, இந்த முறைகேடுகளுக்கு ஒரு பெரிய தடையாக அமையும் என ரயில்வே நிர்வாகம் நம்புகிறது.

பொதுவான முன்பதிவு நேரங்கள்

பொது ரயில் டிக்கெட்டுகளுக்கான முன்பதிவு, தினமும் நள்ளிரவு 12:20 மணிக்கு தொடங்கி, இரவு 11:45 மணி வரை நடைபெறும். பயணம் செய்யும் தேதிக்கு 60 நாட்களுக்கு முன்பிருந்தே பொது டிக்கெட்டுகளுக்கான முன்பதிவைத் தொடங்கலாம். இந்த ஆதார் கட்டாயமாக்கல் நடவடிக்கை, தட்கல் முன்பதிவில் நல்ல பலனை கொடுத்ததை தொடர்ந்து, தற்போது பொது பிரிவு முன்பதிவிற்கும் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. இது, சாதாரண பயணிகள், குறிப்பாக பண்டிகை காலங்களில், எளிதாக டிக்கெட் பெறுவதற்கு வழிவகுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | இது மனிதகுலத்திற்கு எதிரானது! மணிப்பூர் குறித்து உணர்ச்சிமிக்க பேசிய வில்சன் எம்பி!

