8 லட்சம் பேரின் ரேஷன் கார்டுகள் ரத்து.. புதிய பட்டியலில் உங்கள் பெயரை சேர்ப்பது எப்படி?

Ration Card New List 2026: டெல்லியில் சுமார் 8,00000 பேர் ரேஷன் கார்டு பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டு உள்ளனர். அதேநேரம் டெல்லி அரசு ரேசன் கார்டு பட்டியலில் புதிதாக 8,00000 புதியவர்களைச் சேர்க்கவுள்ளது. ரேஷன் கார்டுகளுக்கான தகுதி விதிகளும் மாற்றப்பட்டுள்ளன. ரேஷன் கார்டுகள் தொடர்பான விதிகள் மற்றும் முக்கிய மாற்றம் குறித்து தெரிந்துக்கொள்ளுவோம்.
டெல்லியில் ரேஷன் கார்டுகள் தொடர்பான மாற்றம் குறித்து பொது மக்களிடையே பரபரப்பு தொற்றிக்கொண்டது. தேசிய தலைநகரில் ரேஷன் கார்டுகளுக்கான தகுதி வரம்பு உயர்த்தப்பட்டு உள்ளது. டெல்லி அரசு ஒரு ரேஷன் கார்டுக்கான ஆண்டு குடும்ப வருமானத்தை ₹120,000 ஆக உயர்த்தியுள்ளது. முதல்வர் ரேகா குப்தா தலைமையில் நடைபெற்ற டெல்லி அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது. இது நீண்ட காலமாக உணவுப் பாதுகாப்புத் திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட ஏழை மக்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும். அதேநேரம் 800,000 பேர் ரேஷன் கார்டு பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்படுகிறார்கள் என்பது கவனிக்கத்தக்கது.
டெல்லி அரசாங்க தரவுகளின்படி, தெளிவான விதிகள் இல்லாததால் டெல்லியில் 39,883-க்கும் மேற்பட்ட ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பங்கள் பல ஆண்டுகளாக நிலுவையில் உள்ளன. 11,65,965-க்கும் மேற்பட்டோர் இன்னும் உணவுப் பாதுகாப்பிற்காக காத்திருக்கின்றனர்.
ரேஷன் கார்டு பட்டியலில் இருந்து 800000 பேர் நீக்க காரணம் என்ன?
சமீபத்தில் அரசாங்கம் உணவுப் பாதுகாப்புத் தரவுகளின் விரிவான சரிபார்ப்பை நடத்தியது. அதில் ஏராளமான முறைகேடுகள் வெளிச்சத்துக்கு வந்தது. சுமார் 6,46,123 பயனாளிகள் அளித்த வருமானத் தகவல்கள் ரேசன் விதிகளுடன் பொருந்தவில்லை என்பது விசாரணையில் கண்டறியப்பட்டது. மேலும் 95,682 பேர் நீண்ட காலமாகப் பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளனர். ஆனால் அவர்களுக்கு எந்த சலுகைகள் கிடைக்கவில்லை. தோராயமாக 23,394 பேரின் பெயரில் இரண்டு ரேசன் கார்டுகள் இருந்தன. 6,185 பேரின் ரேசன் கார்டு இறந்த நபர்களின் பெயர்களில் இருந்தன. அதுமட்டுமில்லாமல் 56,372 பேர் தாமாக முன்வந்து ரேசன் அட்டையில் இருந்து பெயர்களை நீக்க வேண்டும் எனக் கோரிகை வைத்துள்ளனர். இந்தக் காரணங்களால் மொத்தம் 82,756 பேர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டு உள்ளனர்.
8 லட்சத்திற்கும் அதிகமான ஏழைகளுக்கு புதிய ரேசன் அட்டை
ரேஷன் கார்டு பட்டியலில் இருந்து சுமார் எட்டு லட்சத்துக்கும் அதிகமானோர் நீக்கப்பட்டு உள்ளதால், தற்போது 800000-க்கும் மேற்பட்ட ரேஷன் கார்டு காலியிடங்கள் உள்ளன. இனி இந்த காலியிடங்களில் ஏழைக் குடும்பங்களுக்கு புதிதாக ரேசன் அட்டை வழங்குவதன் மூலம் நிரப்பப்படும். மேலும் இந்த ரேஷன் கார்டு திட்டத்தின் சலுகைகள் அவர்களுக்கு வழங்கப்படும்.
யாரெல்லாம் இந்தத் திட்டத்திற்கு தகுதியற்றவர்கள்?
புதிய விதிகளின் கீழ், தகுதியை தீர்மானிக்க வருவாய்த் துறையால் வழங்கப்படும் வருமானச் சான்றிதழ்கள் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் காரணமாக முன்பு இருந்த சுய சரிபார்ப்பு முறை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. A-E வகை காலனிகளில் சொத்து வைத்திருக்கும் குடும்பங்கள், வருமான வரி செலுத்துபவர்கள், நான்கு சக்கர வாகனம் வைத்திருப்பவர்கள், அரசுப் பணியில் இருப்பவர்கள், 2 கிலோவாட்டிற்கு மேல் மின்சார இணைப்பு உள்ள குடும்பங்கள் இந்தத் திட்டத்திற்குத் தகுதி பெற மாட்டார்கள் என்றும் அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
வருமான வரம்பு ₹1 லட்சத்திலிருந்து ₹1.20 லட்சமாக உயர்வு
புதிய விதியின் படி, ஆண்டுக்கு குடும்ப வருமானம் ₹1,20000 வரை உள்ள குடும்பங்கள் ரேஷன் கார்டுக்கு தகுதி பெறுவார்கள் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். முன்பு இந்த வரம்பு ₹1 லட்சமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. உணவுப் பாதுகாப்பு முறையை மிகவும் சமமாகவும், வெளிப்படையாகவும், வறுமையை மையமாகக் கொண்டதாகவும் மாற்ற முதலமைச்சரின் அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. எந்தவொரு ஏழையும் பசியுடன் படுக்கைக்குச் செல்லாமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய அரசாங்கம் தொடர்ந்து பாடுபடுகிறது என்று டெல்லி முதலமைச்சர் ரேகா குப்தா தெரிவித்துள்ளார்.
தகுதியுள்ள ஏழை மக்களுக்கு உணவுப் பாதுகாப்பு
ரேசன் கார்டின் புதிய விதிகளின் மூலம் பொது விநியோக முறை மிகவும் நம்பகமானதாகவும் பொறுப்புணர்வுடனும் மாற்றப்படும். ஒட்டுமொத்தமாக தலைநகர் டெல்லியில் உள்ள ஏழைக் குடும்பங்களுக்கு அரசாங்கம் ரேசன் கார்டு மூலம் பயனளிக்க உள்ளது. அதே நேரத்தில் வசதி படைத்தவர்கள் மற்றும் இந்த வகைக்குள் வராதவர்கள் விலக்கப்படுவார்கள். அவர்கள் இந்தத் திட்டத்தால் பயனடைய மாட்டார்கள். மேலும் உண்மையிலேயே தகுதியானவர்கள் மட்டுமே பயனடைவார்கள்.
ரேஷன் கார்டு விதியில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்கள் என்ன?
- ரேஷன் கார்டு பெறுவதற்கான ஆண்டு குடும்ப வருமான வரம்பு ₹1 லட்சத்திலிருந்து ₹1.20 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
- தகுதியற்றவர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டதால் ஏற்பட்டுள்ள சுமார் 8.22 லட்சம் காலி இடங்களுக்கு, புதிய தகுதியுள்ள ஏழை மக்கள் சேர்க்கப்படுவார்கள்.
- இனி 'சுய சரிபார்ப்பு' (Self-verification) முறை கிடையாது. வருவாய்த் துறையால் வழங்கப்படும் அதிகாரப்பூர்வ வருமானச் சான்றிதழ் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும்.
மேலூம் படிக்க - புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு..! வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!
மேலூம் படிக்க - ரேஷன் கார்டு 2026 : ரேஷன் கார்டை ஆன்லைனில் எப்படி டவுன்லோடு செய்வது?
மேலூம் படிக்க - ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்போர் டபுள் அலர்ட்.. இனி அரசி, பருப்பு கிடைக்காது, அரசின் ஆர்டர்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ