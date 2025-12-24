English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • ஆசிரியர்களுக்கு புத்தாண்டு பரிசு! அகவிலைப்படி உயர்வு - டபுள் ஜாக்பார்ட்!

ஆசிரியர்களுக்கு புத்தாண்டு பரிசு! அகவிலைப்படி உயர்வு - டபுள் ஜாக்பார்ட்!

ரூ. 12,000 வரை நிலுவைத் தொகை: பீகார் மாநில ஆசிரியர்களுக்கான சம்பள உயர்வு மற்றும் நிலுவை தொகை குறித்த முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 24, 2025, 09:15 PM IST
  • 12,000 ஆசிரியர்களுக்கு புத்தாண்டு பரிசு.
  • சம்பள உயர்வு மற்றும் நிலுவை தொகை விடுவிப்பு!
  • மகிழ்ச்சியில் ஆசிரியர்கள்.

Trending Photos

ரேஷன் கார்டு : பயோமெட்ரிக் பதிவில் சிக்கலா? தாயுமானவர் திட்டத்தின் முக்கிய அப்டேட்
camera icon9
Ration Card
ரேஷன் கார்டு : பயோமெட்ரிக் பதிவில் சிக்கலா? தாயுமானவர் திட்டத்தின் முக்கிய அப்டேட்
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon5
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு அலெர்ட்! டிசம்பர் 31 கடைசி நாள்.. இதை மட்டும் பண்ணுங்க!
camera icon7
Ration Card
ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு அலெர்ட்! டிசம்பர் 31 கடைசி நாள்.. இதை மட்டும் பண்ணுங்க!
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.10,000 ஓய்வூதியம் தரும் அற்புதமான அரசு திட்டம், விவரம் இதோ
camera icon10
Atal pension yojana
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.10,000 ஓய்வூதியம் தரும் அற்புதமான அரசு திட்டம், விவரம் இதோ
ஆசிரியர்களுக்கு புத்தாண்டு பரிசு! அகவிலைப்படி உயர்வு - டபுள் ஜாக்பார்ட்!

புத்தாண்டு பிறப்பதற்கு முன்பே பீகார் மாநிலம் பங்கா மாவட்டத்தை சேர்ந்த 12,000க்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைத்துள்ளது. நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்திருந்த அகவிலைப்படி உயர்வு மற்றும் வருடாந்திர ஊதிய உயர்வு தொடர்பான சிக்கல்கள் தீர்க்கப்பட்டு, நிலுவை தொகையும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக நிலையான சம்பளம் மட்டுமே பெற்று வந்த ஆசிரியர்களுக்கு இது பெரும் நிம்மதியை அளித்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க - புர்காவை இழுத்த நிதிஷ்... அந்த பெண் இன்னும் வேலையில் சேரவில்லை - காரணம் என்ன?

அகவிலைப்படி உயர்வு

கல்வி துறையின் புதிய உத்தரவை தொடர்ந்து, ஆசிரியர்களுக்கான அகவிலைப்படி விகிதம் கணிசமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதுவரை பெரும்பாலான ஆசிரியர்களுக்கு 50% அகவிலைப்படி மட்டுமே வழங்கப்பட்டு வந்தது. தற்போது இந்த விகிதம் 58% ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆறு மாதங்களில், அரசு அகவிலைப்படியை முதலில் 50-லிருந்து 53 சதவீதமாகவும், பின்னர் 53-லிருந்து 58 சதவீதமாகவும் உயர்த்தியது. இருப்பினும், இந்த உயர்வு ஆசிரியர்களின் சம்பளத்தில் பிரதிபலிக்காமல் இருந்தது. பாட்னாவிலிருந்து மனிதவள மேலாண்மை அமைப்பில் தரவுகள் புதுப்பிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, தற்போது உயர்த்தப்பட்ட 58% அகவிலைப்படி விகிதம் அமலுக்கு வந்துள்ளது.

ரூ. 12,000 வரை நிலுவை தொகை

அகவிலைப்படி உயர்வுடன் சேர்த்து, கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கான நிலுவைத் தொகையும் கணக்கிடப்பட்டு, டிசம்பர் 23-ம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை ஆசிரியர்களின் வங்கி கணக்கில் செலுத்தப்பட்டது. மாவட்டத்தில் உள்ள 1ம் வகுப்பு முதல் 5-ம் வகுப்பு வரையும், 11 மற்றும் 12ம் வகுப்பு ஆசிரியர்களும் இதனால் நேரடியாக பயனடைந்துள்ளனர். ஒவ்வொரு ஆசிரியருக்கும் சராசரியாக ரூ. 10,000 முதல் ரூ. 12,000 வரை நிலுவை தொகையாகக் கிடைத்துள்ளது. டிசம்பர் மாதச் சம்பளத்துடன் சேர்த்து, புதிய அகவிலைப்படி விகிதத்தின் பலன்களும் அவர்களுக்கு கிடைக்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வருடாந்திர ஊதிய உயர்வு

கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக நிலுவையில் இருந்த வருடாந்திர ஊதிய உயர்வு பிரச்சினையும் தற்போது சரிசெய்யப்பட்டு வருகிறது. பிபிஎஸ்சி மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களுக்கு ஜூலை 2024 மற்றும் ஜூலை 2025 ஆகிய இரண்டு ஆண்டுகளுக்கான ஊதிய உயர்வு வழங்கப்படவுள்ளது. சிறப்பு பள்ளிகளில் பணியாற்றும் அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் ஊதிய உயர்வு பலன்கள் வழங்கப்படவுள்ளன. இதற்கான பணிகள் கல்வி துறையின் ஸ்தாபனக் கிளையில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. தகுதியான ஆசிரியர்களுக்கு ஜூலை 2025 முதல் ஓராண்டு ஊதிய உயர்வு வழங்குவதற்காக இணையதளத்தில் தரவுகள் பதிவேற்றப்பட்டு வருகின்றன.

தொழில்நுட்ப கோளாறு சரிசெய்ப்பு

மனிதவள மேலாண்மை அமைப்பில் தரவுகள் சரியாக புதுப்பிக்கப்படாததே இவ்வளவு தாமதத்திற்கு காரணம் என்று கூறப்படுகிறது. தற்போது பாட்னாவிலிருந்து அனைத்து ஆசிரியர்களின் தரவுகளும் HRMS அமைப்பில் பதிவேற்றப்பட்டுவிட்டன. இதனால், ஜனவரி மாதத்திற்குள் ஆசிரியர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய பிற சலுகைகளும் முழுமையாக வழங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. புத்தாண்டு பரிசாக கிடைத்துள்ள இந்த சம்பள உயர்வு மற்றும் நிலுவை தொகை, ஆசிரியர்கள் மத்தியில் பெரும் மகிழ்ச்சியையும் உற்சாகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் படிக்க - ராமர் ஒரு இஸ்லாமியர்... ஆளுங்கட்சி MLA-வின் வைரல் வீடியோ... சீறும் பாஜக - பின்னணி என்ன?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
teachersDa HikesBIHAR GOVERNMENTBiharsalary hike

Trending News