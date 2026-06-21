/மத்திய அரசு வேலை! டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு செம சான்ஸ்.. விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

மத்திய நிதி அமைச்சகத்தின் கீழ் மும்பையை தலைமையிடமாக கொண்டு இயங்கி வரும் பொதுத்துறை காப்பீட்டு நிறுவனமான 'நியூ இந்தியா அசூரன்ஸ்' (NIACL) நாடு முழுவதும் உள்ள தனது கிளைகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்பப் புதிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, மொத்தம் 550 அப்ரெண்டீஸ் பயிற்சி பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. பட்டதாரிகள் இந்த அருமையான மத்திய அரசு வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்.
பதவியின் பெயர்: அப்ரெண்டீஸ் (Apprentice)
மொத்த காலியிடங்கள்: 550 இடங்கள்
பயிற்சி காலம்: தேர்வு செய்யப்படுபவர்களுக்கு 1 ஆண்டு காலம் அப்ரண்டிஸ் பயிற்சி வழங்கப்படும்.
கல்வித் தகுதி: அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகம் அல்லது கல்வி நிறுவனத்தில் இருந்து ஏதேனும் ஒரு துறையில் இளங்கலைத் பட்டம் பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள். மேலும், விண்ணப்பதாரர்கள் தாங்கள் விண்ணப்பிக்கும் மாநிலத்தின் உள்ளூர் மொழியை எழுத, படிக்க மற்றும் பேச தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
வயது வரம்பு: 06.07.2026 தேதியின்படி விண்ணப்பதாரர்கள் குறைந்தபட்சம் 21 வயது முதல் அதிகபட்சம் 30 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.
வயது வரம்பு தளர்வு: எஸ்சி/எஸ்டி (SC/ST) பிரிவினருக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஓபிசி (OBC) பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும், பொதுப்பிரிவு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 10 ஆண்டுகளும் வயது உச்ச வரம்பில் தளர்வுகள் வழங்கப்படும்.
மாத ஊதியம்: பயிற்சியின் போது தேர்வு செய்யப்படுபவர்களுக்கு மாதம் ரூ.12,300 உதவித்தொகையாக வழங்கப்படும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: தகுதியான நபர்கள் ஆன்லைன் எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் உள்ளூர் மொழித் தேர்வு (Local Language Test) ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள். தேர்வுக்கான ஹால் டிக்கெட் (நுழைவுச்சீட்டு) தேர்வு நடப்பதற்கு 4 முதல் 7 நாட்களுக்கு முன்பாக மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்படும்.
விருப்பமும் தகுதியும் உள்ள பட்டதாரிகள் நியூ இந்தியா அசூரன்ஸ் நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான https://www.newindia.co.in/ பக்கத்திற்குச் சென்று, அதில் உள்ள 'Careers' பிரிவின் மூலம் ஆன்லைனில் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும். விண்ணப்பிக்கும் முன்பாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை (Notification) முழுமையாகப் படித்துப் பார்க்கும்படி அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
விண்ணப்பப் பதிவு தொடங்கும் நாள்: 23.06.2026
விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: 06.07.2026