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மத்திய அரசு வேலை! டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு செம சான்ஸ்.. விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Central Government Jobs: நியூ இந்தியா அசூரன்ஸ் (NIACL) நிறுவனத்தில் 550 அப்ரெண்டீஸ் பணியிடங்களுக்கான புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது; ஏதேனும் ஒரு டிகிரி முடித்தவர்கள் ஜூன் 23 முதல் ஜூலை 6 வரை ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம்.

Written ByR Balaji
Published: Jun 21, 2026, 05:09 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 05:09 PM IST
மத்திய அரசு வேலை! டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு செம சான்ஸ்.. விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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மத்திய அரசு வேலை! டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு செம சான்ஸ்.. விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
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