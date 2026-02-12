English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • திமுகவை சாடிய நிர்மலா சீதாராமன்... உடனே சப்போர்டுக்கு வந்த கார்கே - லோக் சபாவில் நடந்தது என்ன?

மாநிலங்களவையில் திமுக அரசை விமர்சித்து நிர்மலா சீதாராமன் பேசிய நிலையில், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே கடும் பதிலடி கொடுத்தார். இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 12, 2026, 11:23 PM IST
  • மத்திய பட்ஜெட் குறித்து விவாதம் நடைபெற்றது.
  • நாளை முதற்கட்ட கூட்டத்தொடர் நிறைவு பெறுகிறது.
  • அடுத்து மார்ச் 9ஆம் தேதி கூட்டத்தொடர் தொடங்குகிறது.

Nirmala Sitharaman vs Mallikarjun Kharge: நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் கடந்த ஜனவரி 28ஆம் தேதி தொடங்கியது. அன்றைய தினம் குடியரசுத் தலைவர் உரையுடன் கூட்டத்தொடர் தொடங்கியது. பிப். 1ஆம் தேதி 2026-27 நிதியாண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை, மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்தார்.

பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் இரு கட்டங்களாக நடைபெறுகிறது. முதல் கட்டம் ஜனவரி 28ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில், நாளையுடன் (பிப். 13) நிறைவடைகிறது. தொடர்ந்து, இரண்டாவது கட்டம் வரும் மார்ச் 9ஆம் தேதி அன்று தொடங்கி ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி வரை நடைபெறும். சுமார் 65 நாள்களில் 30 அமர்வுகள் நடைபெறும்.

நிர்மலா சீதாராமன் vs மல்லிகார்ஜுன கார்கே

தற்போது நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் பட்ஜெட் தீர்மானம் மீதான விவாதம் நடைபெற்று வருகிறது. அந்த வகையில், இன்று மாநிலங்களவையில் மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மற்றும் மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே ஆகியோருக்கு இடையே காரசாரமான விவாதம் நடைபெற்றது.

கடந்த 73 ஆண்டுகாலத்தில் தமிழ்நாடு அரசு வைத்திருந்த கடன் தொகையை விட, கடந்த 5 ஆண்டுகளில் அதிகளவில் கடன் பெற்றிருப்பதாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக அரசை, மாநிலங்களவையில் விமர்சித்து பேசிய நிர்மலா சீதாராமனுக்கு, மல்லிகார்ஜுன கார்கே பதிலடி கொடுத்தார். தற்போது அவையில் மத்திய பட்ஜெட் குறித்து பேசுகிறோமா அல்லது தமிழ்நாட்டின் பட்ஜெட் குறித்து பேசுகிறோமா என கேள்வி எழுப்பிய கார்கே, தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் வருவதையொட்டி நிதி அமைச்சர் இவ்வாறு பேசுவாதகவும், இந்த அவைக்கு தொடர்பில்லாத விஷயங்களை அவர் பேசுவதாகவும் நிர்மலா சீதாராமனுக்கு பதிலடி கொடுத்தார்.

காங்கிரஸை சாடிய நிதி அமைச்சர்

மத்திய பட்ஜெட் குறித்த விவாதத்தின் போது பேசிய நிர்மலா சீதாராமன், "கடன் அதிகரிப்பது குறித்து காங்கிரஸ் முதலை கண்ணீர் வடிக்கிறது. அவர்களுக்கு நாங்கள் நிறைய பணத்தை கடனும் வாங்க வேண்டும் மற்றும் அந்த தொகையை மாநிலங்களுக்கு விடுவிக்க வேண்டும் என விரும்புகிறார்கள்" என காங்கிரஸை சாடினார். மேலும், மத்திய அரசால் அளவுக்கு அதிகமாக கடன்களை வாங்க இயலாது என்றும் அந்த விதியே தங்களை வழிநடத்துவதாகவும் நிர்மலா சீதாராமன் பேசியிருந்தார். 

மேலும் காங்கிரஸ் கட்சியை நோக்கி, "நாங்கள் உஙக்களுக்கு (மாநிலங்களுக்கு) பணம் தருகிறோம் என்று சொல்கிறோம். ஆனால் நீங்கள் எங்களுக்கு அதற்கான பலன்களை காட்ட வேண்டும், எங்களுக்கு பலன்களே வேண்டும். காங்கிரஸ் செலவு செய்வது குறித்து கவலைப்படுகிறது. நாங்கள் பலன்களை பற்றி கவலைப்படுகிறோம்" என அவரது நிர்வாக செயல்முறை குறித்து அவர் பேசினார்.

வில்சன் கருத்துக்கு நிர்மலா பதில்

தொடர்ந்து, அதிகரித்துக்கொண்டே வரும் மத்திய அரசின் கடன்கள் குறித்து திமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பி. வில்சன் கவலை தெரிவித்திருந்தார். இதை குறிப்பிட்டு பேசிய நிர்மலா சீதாராமன், "கடன் அதிகரித்து வருவது குறித்தும், அது நாட்டுக்கு நல்லதல்ல என்பது குறித்தும் அவர் (வில்சன்) பேசினார். நான் இங்கு உண்மை விவரங்களை மட்டும் முன்னிலைப்படுத்த விரும்புகிறேன். அது மத்திய அரசோ, மாநில அரசு அல்லது அனைவரும் என யாராக இருந்தாலும் கடனைக் குறைப்பதில் நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்பது மட்டும்தான் ஒரே கொள்கை ஆகும்" என்றார்.

தமிழ்நாட்டின் கடன் அதிகரிப்பு

தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் முதலமைச்சரும், தற்போது தமிழக எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமியின் அறிக்கையை மேற்கொள்காட்டிய நிர்மலா சீதாராமன், "73 ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டில் அடுத்தடுத்து ஆட்சியில் இருந்த அரசுகள் மொத்தமாக பெற்ற கடன் ரூ.5 லட்சம் கோடி என அவர் (இபிஎஸ்) கூறுகிறார். ஆனால் அதேநேரத்தில் கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு முதல் தற்போதைய திமுக அரசு மட்டும் ரூ.4.56 லட்சம் கோடி கடனை குவித்திருக்கிறது" என அவையில் பேசினார்.

கடுமையாக கண்டித்த மல்லிகார்ஜுன கார்கே

இதற்கு அவையில் இரு்த எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் கடும் அமளியில் ஈடுபட்டனர். மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே கடுமையாக சீறினார். மத்திய பட்ஜெட்டை பற்றி பேசிக்கொண்டிருக்கும்போது, தமிழ்நாட்டின் நிதி நிலைமை குறித்து ஏன் அவர் பேசுகிறார் என்றும் கேள்வி எழுப்பினார். 

"நாங்கள் அவருடையே அறிவுரையை ஏற்றுக்கொள்கிறோம். ஆனால் தமிழ்நாடு அரசு சுமார் 4 லட்சம் கோடி ரூபாயை நிதி ஒதுக்கியிருக்கிறது, பழைய கதைகள் வேறு. நீங்கள் தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டைப் பற்றி பேசுகிறீர்களா?, அல்லது மத்திய பட்ஜெட்டைப் பற்றிப் பேசுகிறீர்களா? தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது, இவ்வாறு பேசுவது நியாயமில்லை. இதற்கும் இந்த அவைக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை. இது அநியாயம், நான் இதைக் கண்டிக்கிறேன்" என்றார்.

