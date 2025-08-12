English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ரூ.100 கோடிக்கு புதிய கார் வாங்கிய நீதா அம்பானி! அப்படி என்ன ஸ்பெஷல்?

பெரும் பணக்காரரான நீதா அம்பானி சமீபத்தில் ஒரு புதிய காரை வாங்கியுள்ளார். இந்த காரின் சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் கூடுதல் விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Aug 12, 2025, 09:38 AM IST
  • ஒரு காரின் விலை ரூ.100 கோடியா?
  • இந்தியாவின் காஸ்ட்லி கார்!
  • நீதா அம்பானி வாங்கியுள்ளார்.

ரூ.100 கோடிக்கு புதிய கார் வாங்கிய நீதா அம்பானி! அப்படி என்ன ஸ்பெஷல்?

இந்தியாவின் பெரும் பணக்காரரும், ரிலையன்ஸ் அறக்கட்டளையின் தலைவருமான நீதா அம்பானி, நாட்டின் மிகவும் விலை உயர்ந்ததாக கருதப்படும் ஒரு சொகுசு காரை வாங்கியுள்ளார் என்ற தகவல் தற்போது வெளியாகியுள்ளது. தனது கணவர் முகேஷ் அம்பானியின் பிரம்மாண்டமான கார் கலெக்ஷனையே மிஞ்சும் வகையில் ரூ.100 கோடி மதிப்புள்ள Audi A9 Chameleon காரை வாங்கியுள்ளார். இந்த காரின் தனித்துவமான அம்சங்கள் மற்றும் அட்வான்ஸ் தொழில்நுட்பங்கள், ஆட்டோமொபைல் உலகில் பெரும் பேசு பொருளாக மாறியுள்ளது. இந்த காரின் கூடுதல் அம்சங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

மேலும் படிக்க | சொந்தமாக கார் உள்ளதா? இனி இந்த ஆவணம் கட்டாயம்! ரூ.4000 அபராதம்!

நிறம் மாறும் அதிசயம்

இந்த காரின் பெயர் Chameleon. இதற்கு அர்த்தம் பச்சோந்தி. இதன் மிக முக்கிய சிறப்பம்சம், பச்சோந்தி போலவே ஒரு பட்டனை அழுத்துவதன் மூலம் தனது நிறத்தை மாற்றிக்கொள்ளும் திறன் ஆகும். இது கேட்பதற்கு விசித்திரமாகத் தோன்றினாலும், மின்சாரம் மூலம் இயங்கும் ஒரு பிரத்யேக வண்ணப்பூச்சு அமைப்பை கொண்டு இது சாத்தியமாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தொழில்நுட்பத்துடன், உலகில் மொத்தம் 11 வாகனங்கள் மட்டுமே உள்ளன என்பது இதன் பிரத்யேகத்தன்மையை மேலும் அதிகரிக்கிறது.

காரின் வடிவமைப்பு மற்றும் செயல்திறன்

  • Audi A9 Chameleon அதன் வடிவமைப்பு மற்றும் செயல்திறனில் ஒரு எதிர்கால வாகனமாக திகழ்கிறது. 
  • விண்கலம் போன்ற தோற்றம்: ஒரே துண்டால் ஆன கூரை மற்றும் கண்ணாடி அமைப்பு, இந்த காருக்கு ஒரு விண்கலம் போன்ற நவீன தோற்றத்தை அளிக்கிறது. இது, சுமார் ஐந்து மீட்டர் நீளம் கொண்ட ஒரு தனித்துவமான Two-Door வடிவமைப்பை கொண்டுள்ளது.
  • சக்திவாய்ந்த எஞ்சின்: இந்த காருக்கு சக்தி அளிப்பது, 4.0 லிட்டர் V8 எஞ்சின் ஆகும். இது, 600 ஹார்ஸ்பவர் என்ற அபார சக்தியை வெளிப்படுத்துகிறது.
  • வேகம்: ஆடி A9 மணிக்கு 250 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சீறிப்பாயும் திறன் கொண்டது. மேலும், பூஜ்ஜியத்திலிருந்து 100 கி.மீ வேகத்தை வெறும் மூன்றரை வினாடிகளில் எட்டிவிடும்.

அம்பானி குடும்பத்தின் கார் கலெக்ஷன்

நீதா அம்பானியிடம் இந்த Audi A9 Chameleon மட்டுமல்லாது, ரோல்ஸ் ராய்ஸ் பாண்டம் VIII EWB, மெர்சிடிஸ்-மேபேக் S600 கார்ட், ஃபெராரி 812 சூப்பர்ஃபாஸ்ட் மற்றும் BMW 7 சீரிஸ் போன்ற பல உயர் ரக சொகுசு கார்களும் உள்ளன. முகேஷ் அம்பானி சமீபத்தில் தனது கார் சேகரிப்பில், ரூ.7.50 கோடி ஆரம்ப விலையுள்ள ரோல்ஸ் ராய்ஸ் ஸ்பெக்டர் (Rolls Royce Spectre) என்ற எலக்ட்ரிக் காரை சேர்த்துள்ளார். ஒருமுறை சார்ஜ் செய்தால் 530 கி.மீ வரை செல்லும் இந்த கார், ஆடம்பரமும் தொழில்நுட்பமும் இணைந்த ஒரு படைப்பாகும். இருப்பினும், நீதா அம்பானியின் ரூ.100 கோடி மதிப்பிலான Audi A9 Chameleon அம்பானி குடும்பத்தின் கார் கலெக்ஷனிலேயே மிகவும் விலை உயர்ந்த மற்றும் தனித்துவமான காராக திகழ்கிறது.

மேலும் படிக்க | காஷ்மீர் பிரச்சனையில் அமெரிக்கா நடுவரா? பாகிஸ்தான் அழைப்பு – இந்தியா எதிர்ப்பு!

