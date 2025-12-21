English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
புர்காவை இழுத்த நிதிஷ்... அந்த பெண் இன்னும் வேலையில் சேரவில்லை - காரணம் என்ன?

Nitish Kumar Hijab Dispute: பீகார் முதலமைச்சர் நிதிஷ் குமார் ஹிஜாப்பை தூக்கிய பெண் மருத்துவர், இன்னும் பணியில் இணையவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் பின்னணியை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 21, 2025, 12:24 PM IST
  • திங்கட்கிழமை இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது.
  • மாணவியின் குடும்பத்தினர் சற்று அதிருப்தியில் உள்ளனர்.
  • அவர் பணியில் இணைய நேற்று கடைசி தேதியாக இருந்தது.

Nitish Kumar Ayush Doctor Hijab Dispute: பீகாரில் மாநிலத்தின் முதலமைச்சராக ஐக்கிய ஜனதா தளத்தின் தலைவர் நிதிஷ் குமார் கடந்த நவம்பர் மாதம் 10வது முறையாக தேர்வானார். பீகாரில் மதுவிலக்கை கொண்டுவந்தது உள்பட மகளிருக்கு அதிக திட்டங்களை கொண்டுவந்து செயல்படுத்தியதால் அவரை பெண்களின் பாதுகாவலர் என பொதுவாக அழைப்பார்கள்.

Add Zee News as a Preferred Source

Nitish Kumar Hijab Dispute: நடந்தது என்ன?

அப்படியிருக்க, கடந்த கடந்த திங்கட்கிழமை (டிசம்பர் 15) அன்று பீகார் முதலமைச்சர் நிதிஷ் குமார், தலைநகர் பாட்னாவில் உள்ள தலைமை செயலகத்தில் ஆயுஷ் மருத்துவர்களாக அரசு வேலை பெற்றவர்களுக்கான பணி நியமன ஆணையை வழங்கினார். அப்போது, மருத்துவ மாணவி நஸ்ரத் பர்வீன் என்ற பெண் மருத்துவரும், நிதிஷ் குமாரின் கைகளால் பணி நியமன ஆணையை பெற்றார். அப்போது, பர்வீன் புர்கா அணிந்திருந்தார். 

நிதிஷ் குமார் அவரை பார்த்து என்னது இது? என கூறி அவரது முகத்தை மூடியிருந்த ஹிஜாப்பை கீழே இழுத்தார். நிதிஷ் குமாரின் இந்த செயல் அங்கிருந்தவர்களால் வீடியோ எடுக்கப்பட்டது. இந்த வீடியோ இணையத்தில் வெளியாகி கடும் விமர்சனத்தை கிளப்பியது. நாடு முழுவதும் நிதிஷ் குமாரின் செயலுக்கு கண்டனங்கள் குவிந்தன. அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என போலீசாரிடம் புகார் கூட அளிக்கப்பட்டது. 

Nitish Kumar Hijab Dispute: நிதிஷ் குமாருக்கு கவர்னர் ஆதரவு

அதேநேரத்தில், இந்த சர்ச்சை குறித்து பேசிய பீகார் கவர்னர் ஆரிப் முகமது கான், நிதிஷ் குமாரை ஆதரித்து  கருத்து தெரிவித்திருந்தார். அதில், "இந்த விவகாரத்தில் 'சர்ச்சை' என்ற வார்த்தை எனக்கு மிகுந்த வலியை கொடுக்கிறது. தந்தைக்கும் மகளுக்கும் இடையே ஏதாவது பிரச்னை இருக்குமா என்ன?" என்றார். மேலும், செய்தியாளர்களை நோக்கி, "இதை நீங்கள் பூதாகரமாக்கிவிட்டீர்கள். இவர் (நிதிஷ் குமார்) அந்த மாணவியை மகளாக கருதியிருப்பார்" என்றார்.

Nitish Kumar Hijab Dispute: பணியில் இணையாத பர்வீன்

கவர்னர் இப்படி பேசினாலும் கூட பீகாரில் இந்த விவகாரம் அரசியல் தளத்தில் இன்னும் பரபரப்பாக விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்தச் சூழலில், நஸ்ரத் பர்வீன் இன்னும் அவரது பணியில் இணையவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பாட்னாவின் சிவில் சர்ஜன் அவினாஷ் குமார் சிங் இதுகுறித்து நேற்று (டிசம்பர் 20) கூறுகையில், "ஆயுஷ் மருத்துவர் நஸ்ரத் பர்வீன் சனிக்கிழமை (டிசம்பர் 20) அன்று பணியில் இணைந்திருக்க வேண்டும். ஆனால் இதுவரை இணையவில்லை" என்றார். 

மேலும், "சேர்வதற்கான கடைசி தேதி டிசம்பர் 20ஆம் தேதியில் இருந்து மேலும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக எனக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பர்வீன் திங்கட்கிழமை (டிசம்பர் 22) சேர்வாரா இல்லையா என்பதைப் பார்க்க வேண்டும்" அவினாஷ் குமார் சிங் தெரிவித்தார். ஆனால் காலக்கெடு எத்தனை நாள்கள் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது எனபதை அவர் கூறவில்லை. பாட்னாவின் சதரில் உள்ள சபல்பூர் ஆரம்ப சுகாதார மையத்தில் பர்வீன் பணியில் இணைய வேண்டும். அந்த ஆரம்ப சுகாதார மையத்தின் அறுவை சிகிச்சை நிபுணரான விஜய் குமார், பர்வீன் அங்கு இன்னும் பணியில் சேரவில்லை என்பதை நேற்று உறுதிப்படுத்தினார்.

"இன்று (அதாவது நேற்று) சுமார் ஐந்து முதல் ஆறு பேர் புதிதாக இணைந்துள்ளார். அவர்களில் பர்வீன் இல்லை. அவரது பெயர் பட்டியலில் இருக்கிறது. ஆனால் பாட்னாவில் உள்ள சிவில் சர்ஜன் அலுவலகத்தில் இருந்து அவரது நியமனக் கடிதம் எங்களுக்கு இன்னும் கிடைக்கப்பெறவில்லை" என்றார். ஆயுஷ் மருத்துவர்கள் பணியில் சேருவதற்கு முன்பு முதலில் சிவில் சர்ஜன் அலுவலகத்திற்குத் தெரிவிக்க வேண்டும் என்பது முறையாகும். அதையே விஜய் குமார் இங்கு தெரிவித்துள்ளார்.

Nitish Kumar Hijab Dispute: பர்வீன் குடும்பத்தினர் அதிருப்தி - ஏன்?

இந்த பிரச்னையால் பர்வீனின் குடும்பம் கொல்கத்தாவிற்கு குடிபெயர்ந்துவிட்டதாக தகவல்கள் வெளியான நிலையில், அது வதந்தி என பர்வீன் மருத்துவம் பயின்றுவரும் அரசு மருத்துவமனையின் முதல்வர் மஹ்பூசுர் ரஹ்மான் தெரிவித்துள்ளார். இது அசாதாரண சூழல் என்பதால் அவர் பணியில் இணைவதற்கான காலக்கெடு நீட்டிக்கப்படும் என்றும் அவர் பேசியிருந்தார். 

மேலும், கல்லூரி முதல்வர் ரஹ்மான் கூறுகையில், பர்வீனின் கணவருடன் தான் பேசியதாகவும், அவரது குடும்பத்தினர் அரசின் மீதோ அல்லது நிதிஷ் குமாரின் மீதோ அதிருப்தியில் இல்லை என்றும் ஊடகங்களை இதை பெரிதாக்கியதே அவர்களை அதிருப்திக்கு உள்ளாக்கியிருக்கிறது என்றும் கூறினார். பர்வீன் மீது அதிக ஊடக வெளிச்சம் இருப்பதால்தான் அவர் பணியில் இணையலாமா அல்ல வேண்டாமா என குடும்பத்தினர் ஆலோசித்து வருவதாக ரஹ்மான் கூறினார். பர்வீன் கடைசியாக டிசம்பர் 17 அல்லது 18ஆம் தேதி கல்லூரிக்கு வந்தார் எனவும், ஒன்று அவர் பணியில் இணையலாம் அல்லது மேற்படிப்பை பயிலலாம் என்றும் கூறினார். 

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

