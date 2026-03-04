English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • முதல்வர் பதவியில் இருந்து விலகல்? டெல்லி அரசியலுக்கு செல்லும் நிதிஷ் குமார் - பீகாரில் ஷாக்!

முதல்வர் பதவியில் இருந்து விலகல்? டெல்லி அரசியலுக்கு செல்லும் நிதிஷ் குமார் - பீகாரில் ஷாக்!

Nitish Kumar: நிதிஷ் குமார் பீகார் முதலமைச்சர் பொறுப்பை ராஜினாமா செய்து, மாநிலங்களவை தேர்தலில் போட்டியிட இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 4, 2026, 07:45 PM IST
  • நாளை ராஜ்யசபா தேர்தலுக்கான வேட்புமனு நிறைவடைகிறது.
  • நிதிஷ் குமார் நாளை வேட்புமனு தாக்கல் என தகவல்.
  • பாஜகவை சேர்ந்தவர் முதல்வராக வாய்ப்பு.

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிகரிக்கும் குடும்ப அலகு, எகிறப்போகும் அடிப்படை சம்பளம்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிகரிக்கும் குடும்ப அலகு, எகிறப்போகும் அடிப்படை சம்பளம்
டி20 உலகக் கோப்பையில் கலக்கிய டாப் 6 ஐபிஎல் வீரர்கள்! லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்
camera icon6
IPL 2026
டி20 உலகக் கோப்பையில் கலக்கிய டாப் 6 ஐபிஎல் வீரர்கள்! லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்
EPFO வட்டி விகிதம் அறிவிக்கப்பட்டது: PF இருப்பை தெரிந்துகொள்ள 4 எளிய வழிகள் இதோ
camera icon9
EPFO
EPFO வட்டி விகிதம் அறிவிக்கப்பட்டது: PF இருப்பை தெரிந்துகொள்ள 4 எளிய வழிகள் இதோ
பட்டையை கிளப்பும் ‘தாய் கிழவி’.. 5 நாட்களில் இவ்வளவு வசூலா?
camera icon6
Thaai Kizhavi
பட்டையை கிளப்பும் ‘தாய் கிழவி’.. 5 நாட்களில் இவ்வளவு வசூலா?
முதல்வர் பதவியில் இருந்து விலகல்? டெல்லி அரசியலுக்கு செல்லும் நிதிஷ் குமார் - பீகாரில் ஷாக்!

Nitish Kumar: பீகார் அரசியல் களம் தேர்தல் இருக்கிறதோ...இல்லையோ... எப்போதும் பரபரப்பாகவே காணப்படும். கடந்த நவம்பர் மாதம்தான் பீகாரில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற்று, 10வது முறையாக நிதிஷ்குமார் முதலமைச்சராக தேர்வானார். 

Add Zee News as a Preferred Source

நிதிஷ்குமாரின் ஐக்கிய ஜனதா தளம் மற்றும் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சியை தக்கவைத்தது. பாஜக 101 தொகுதியில் போட்டியிட்டு 89 தொகுதியிலும், ஐக்கிய ஜனதா தளம் 101 இடங்களில் போட்டியிட்டு 85 இடங்களிலும் வெற்றிபெற்றன.

நிதிஷ் குமாரின் செல்வாக்கு

அதிக இடங்களை வென்றிருந்தாலும், அதிக வாக்கு சதவீதத்தை பெற்றிருந்தாலும் நிதிஷ் குமாரே முதலமைச்சராக தொடர்ந்தார். பாஜகவின் சாம்ராட் சௌத்ரி, விஜய் குமார் சின்ஹா ஆகியோர் துணை முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றனர். நிதிஷ் குமாருக்கு பீகாரில் பெண்கள் மத்தியில் இருக்கும் செல்வாக்கு காரணமாகவே, அவரை கூட்டணியின் முகமாக வைத்து தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தேர்தலை சந்தித்தது.

பதவி விலகும் நிதிஷ் குமார்?

இதுமட்டுமின்றி, மத்தியில் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியிலும் நிதிஷ் குமாரின் ஐக்கிய ஜனதா தளம் இடம்பெற்றிருக்கிறது. இந்தச் சூழலில், நிதிஷ் குமார் பீகார் முதலமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்ய இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. மேலும் அவர் மாநிலங்களவை தேர்தலில் போட்டியிட விரைவில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

நாளை வேட்புமனு?

நிதிஷ் குமார் நாளை (மார்ச் 5)  மாநிலங்களவை தேர்தலில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்வார் என்றும் மார்ச் 16ஆம் தேதி மாநிலங்களவை தேர்தல் முடிவுகள் வெளியானதும் இவர் முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்வார் என்றும் கூறப்படுகிறது. நிதிஷ் குமார் முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்கிறார் என்றால், முதல்வர் பதவிக்கு வரப்போவது யார் என்ற கேள்வியும் எழுகிறது.

நிஷாந்த் குமாரின் என்ட்ரி

பீகார் முதல்வர் பதவிக்கு பாஜகவில் இருந்து ஒருவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் என்றும்; நிதிஷ் குமாரின் மகன் நிஷாந்த் குமாரின் அரசியல் என்ட்ரியும் இருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது. நிஷாந்த் குமாருக்கு துணை முதல்வர் பொறுப்பை வழங்கவும் வாய்ப்பிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், ஐக்கிய ஜனதா தளம் அல்லது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருந்து அதிகாரப்பூர்வ தகவல் ஏதும் வெளியாகவில்லை. இருப்பினும் நிதிஷ் குமாருக்கு நெருக்கமான மூத்த அமைச்சர் ஒருவர், நிஷாந்த் குமார் தீவிர அரசியலில் நுழைய உள்ளார் என்பதை தெரிவித்ததை தொடர்ந்தே இந்த பேச்சுகள் அதிகமாகி உள்ளன. 

நிதிஷ் குமார் விலகும் பின்னணி?

இந்த தகவலை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக, ஐக்கிய ஜனதா தளத்தின் தேசிய செயல் தலைவர் சஞ்சய் ஜா, இன்று டெல்லியில் இருந்து பாட்னாவுக்கு வருகை தந்தார். தொடர்ந்து, நிதிஷ் குமார் உடன் நீண்டநேரம் தனியாக ஆலோசனை மேற்கொண்டார். மத்திய அமைச்சர் ராஜிவ் ரஞ்சன் சிங்கும் டெல்லியில் இருந்து பாட்னா வந்துள்ளார். நிதிஷ் குமார் வயது மூப்பு காரணமாக உடல்நலக்குறைவால் அவதிப்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது. எனவே, தீவிர அரசியலில் இருந்து ஓய்வுபெறுவதற்கு முன் தனது மகனையும் அரசியலில் வளர்த்துவிடுவதற்காக நிதிஷ் குமார் இந்த முடிவை எடுத்திருக்கலாம் என கருதப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | பீகார் அரசியலின் சாணக்கியர்: நிதிஷ் குமார் 10 முறை முதல்வரானது எப்படி? முழு விவரம்

மேலும் படிக்க | பீகார் முதல்வர் நிதிஷ் குமாரின் சம்பளம் + ஓய்வூதியம் எவ்வளவு தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | 1 கோடி மகளிருக்கு ரூ.10 ஆயிரம் போட்ட NDA... ஆட்சியை கைப்பற்ற இதுதான் காரணமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Nitish KumarBiharRajya SabhaIndia NewsNDA

Trending News