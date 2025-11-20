English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 10வது முறையாக முதல்வர் பதவியேற்கும் நிதிஷ் குமார்... அமைச்சரவையில் பாஜகவுக்கு எத்தனை இடம்?

10வது முறையாக முதல்வர் பதவியேற்கும் நிதிஷ் குமார்... அமைச்சரவையில் பாஜகவுக்கு எத்தனை இடம்?

Bihar Nitish Kumar: பீகார் முதலமைச்சராக 10வது முறையாக நிதிஷ் குமார் இன்று பதவியேற்க உள்ளார். இன்று அவருடன் 30 அமைச்சர்களும் பதவியேற்க உள்ளனர்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 20, 2025, 08:08 AM IST

10வது முறையாக முதல்வர் பதவியேற்கும் நிதிஷ் குமார்... அமைச்சரவையில் பாஜகவுக்கு எத்தனை இடம்?

Nitish Kumar Oath Taking As Bihar CM: பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வாக்குப்பதிவு இரண்டு கட்டங்களாக கடந்த நவம்பர் 6 மற்றும் நவம்பர் 11 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற்றன. தொடர்ந்து நவம்பர் 14ஆம் தேதி அன்று வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன. 

பாஜக மற்றும் நிதிஷ் குமாரின் ஐக்கிய ஜனதா தளம் இடம்பெற்ற தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சியைக் கைப்பற்றியது. கடந்த 2020 தேர்தலில் 125 இடங்களை மட்டுமே வென்ற இக்கூட்டணி, இம்முறை 202 இடங்களை பிடித்து அசுர வெற்றியை பதிவு செய்தது. அதேநேரத்தில், கடந்த தேர்தலில் 110 இடங்களை வென்று கடினமான போட்டியை அளித்த ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் தலைமையிலான மகா கூட்டணி இம்முறை வெறும் 35 தொகுதிகளில் வென்று படுதோல்வியைச் சந்தித்தது.

Nitish Kumar Oath Taking: 10வது முறையாக பதவியேற்கும் நிதிஷ் குமார்

தேர்தலுக்கு முன் மகா கூட்டணி மட்டுமே முதல்வர் வேட்பாளராக தேஜஸ்வி யாதவை அறிவித்திருந்தது. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி முதல்வர் வேட்பாளர் என யாரையும் அறிவிக்கவில்லை, அதேநேரத்தில் நிதிஷ் குமார் தலைமையில்தான் தேர்தலை சந்திக்கிறோம் என பாஜக மூத்த தலைவரும், மத்திய அமைச்சருமான அமித்ஷா கூறியிருந்தார். மேலும், தேர்தலுக்கு பின்னர் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் கூடி, முதல்வரை தேர்ந்தெடுப்பார்கள் என்றார். அதன்படி, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் உறுப்பினர்கள் நிதிஷ் குமாரை தேர்வு செய்த நிலையில், நிதிஷ் குமார் மீண்டும் முதல்வராகிறார். பீகார் முதலமைச்சராக நிதிஷ் குமார் 10வது முறையாக இன்று (நவ. 20) பதவியேற்க இருக்கிறார். அவருடன் அமைச்சரவை சகாக்களும் பதவியேற்கின்றனர்.

Nitish Kumar Oath Taking: 3 லட்சம் பேர் பங்கேற்க வாய்ப்பு

கடந்த ஆட்சியில் துணை முதல்வராக செயல்பட்ட பாஜகவின் விஜய் குமார் சின்ஹா, சாம்ராட் சௌத்ரி ஆகியோருக்கு மீண்டும் அப்பொறுப்பு வழங்கப்படும் என கூறப்படுகிறது. பீகார் தலைநகர் பாட்னாவின் காந்தி மைதானத்தில் பதவியேற்பு விழாவுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. பிரதமர் மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், பாஜக தேசிய தலைவர் ஜேபி நட்டா, பதவியேற்பு விழாவில் பங்கேற்கிறார். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் உள்ள மூத்த தலைவர்கள், பாஜக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகள் ஆளும் மாநிலத்தின் முதல்வர்கள் ஆகியோரும் இவ்விழாவில் கலந்துகொள்ள உள்ளனர். மேலும், 3 லட்சம் பேர் இவ்விழாவில் பங்கேற்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இதனால், பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளன.

Nitish Kumar Oath Taking: 8வது ஆளுநர்...

இன்று காலை 11 மணியளவில் நிதிஷ் குமார் பதவியேற்க உள்ளார். ஆளுநர் ஆரிஃப் முகமது கான் நிதிஷ் குமார் மற்றும் அமைச்சர்களுக்கு பதவிப் பிரமாணம் செய்துவைக்கிறார். நிதிஷ் குமாரை முதல்வராக பதவிப் பிரமாணம் செய்யும் 8வது ஆளுநர் இவர் என்பதும் கவனிக்கத்தக்கது. வரும் நவ. 22ஆம் தேதியுடன் கடந்த ஆட்சிக்காலம் நிறைவுபெறும் சூழலில், நிதிஷ் குமார் நேற்று ராஜினாமாவை அளித்திருந்தார். நிதிஷ் குமார் காபந்து முதல்வராகவும் தொடர்கிறார். அதைத் தொடர்ந்து, இன்று முதல்வராக பதவியேற்கிறார்.

Nitish Kumar Oath Taking: அமைச்சரவையில் பாஜகவுக்கு எத்தனை இடம்?

நிதிஷ் குமார் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் பாஜகவினர் 16 பேர் இடம்பெற இருக்கிறார்கள். ஐக்கிய ஜனதா தளத்தில் நிதிஷ்குமார் உள்பட மொத்தம் 14 பேர் அமைச்சரவையில் இடம்பெறுவார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பாஜகவின் பிரேம் குமார் சபாநாயகராக தேர்வு செய்யப்படுவார் என தகவல்கள் வெளியாகின்றன, ஐக்கிய ஜனதா தளத்திற்கு துணை சபாநாயகர் பதவு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. மேலும் அமைச்சரவையில் இந்த முறை பாஜக மற்றும் ஐக்கிய ஜனதா தளம் தரப்பில் 5-6 புதுமுகங்களை எதிர்பார்க்கலாம் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. குறிப்பாக, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அங்கும் வகிக்கும் சிறிய கட்சிகளான சிராக் பஸ்வானின் லோக் ஜனசக்தி தளம், ஜிதன் ராம் மஞ்சியின் ஹிந்துஸ்தானி அவாம் மோர்ச்சா, உபேந்திர குஷ்வாஹாவின் ராஷ்ட்ரிய லோக் மோர்ச்சா ஆகிய கட்சிகளுக்கும் அமைச்சரவையில் பிரதிநிதித்துவம் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | 10ம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு வாய்ப்பு! மாதம் ரூ.1 லட்சம் வரை சம்பளம்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!

மேலும் படிக்க | பழைய பிரிட்ஜூக்கு ரூ.1.67 லட்சம் பெற்றுக் கொடுத்த மத்திய அரசு! இ-ஜாக்ருதி தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | உலக வங்கியின் பணத்தை மோசடி செய்து... ஆட்சியைப் பிடித்த NDA - பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு!

