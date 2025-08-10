English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மனைவியை யார் கர்ப்பமாக்கினாலும்..கணவர்தான் தந்தை! உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..

SC Judgement About Biological Paternity : மனைவி யார் மூலம் கர்ப்பமானாலும் அதற்கு அவரது கணவர் தான் சட்டபூர்வமான தந்தை என உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Aug 10, 2025, 05:52 PM IST
  • ஆண்கள் அதிர்ச்சி
  • யார் கர்ப்பமாக்கினாலும் கணவர்தான் தந்தை
  • உச்சநீதிமன்றத்தின் அதிரடி உத்தரவு

மனைவியை யார் கர்ப்பமாக்கினாலும்..கணவர்தான் தந்தை! உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..

SC Judgement About Biological Paternity : உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவுகள் அவ்வப்போது பெரிதாக கவனம் பெறுவதுண்டு. அப்படி, சமீபத்தில் “மனைவி யார் மூலமாக கர்ப்பமாகி இருந்தாலும், குழந்தைக்கு சட்டப்பூர்வமான தந்தை அவரது கவர்தான்” என்கிற தீர்ப்பை வழங்கியிருக்கிறது. இதைப்பார்த்த ஆண்கள் பலர் இணையத்தில் ட்ரிகர் ஆகி கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர். இது குறித்த முழு விவரம் இதோ.

சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய தீர்ப்பு:

உச்சநீதிமன்றத்தி சமீபத்திய தீர்ப்புதான் தற்போது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது. திருமணத்தின் போது ஒரு குழந்தை பிறந்தால், அது Cheating மூலம் பிறந்த குழந்தையாக இருந்தாலும் கூட, கணவரைத்தான் குழந்தையின் தந்தை என்று சட்டம் கருதும் என்று, அந்த தீர்ப்பில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. 

குழந்தை கருத்தரித்த நேரத்தில் கணவர் தனது மனைவியுடன் எந்த உறவும் கொள்ளவில்லை என்பதை நிரூபிக்க முடியாவிட்டால் இந்த விதி பொருந்தும் என்று அந்த தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

டி.என்.ஏ பரிசோதனைகளை அவ்வளவு எளிதாக தெளிவுபடுத்த முடியாது என்று கூறும் நீதிபதி, நீதிமன்ற வழக்குகளில் இது போன்ற சோதனைகளை வழக்கமான கருவியாக பயன்படுத்த கூடாது என்று கூறினார். இது குழந்தையின் நலன், தனியுரிமை, சமூக அந்தஸ்து உள்ளிட்டவற்றை பாதுகாக்கும் நோக்கில் தெரிவிக்கப்படுவதாகவும் கூறியிருக்கிறார்.  

திருமண உறவில் இருக்கும் போது வேறு ஒருவருடன் தொடர்பில் இருந்து மனைவி குழந்தை பெற்றாலும் கணவரே முழுப் பொறுப்பு எனவும் நீதிபதி கூறியுள்ளார். பல சமயங்களில் முறைகேடான குழந்தைகள் என பெயர் பெற்று குழந்தைகள் பாதிக்கப்படுவதால் இப்படி உச்ச நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. அதே சமயம் மனைவி கருவுற்ற போது அவருடன் எந்த தொடர்பும் இல்லாமல் இருந்ததை கணவர் நிரூபித்தால் இந்த சட்டம் அவருக்கு பொருத்தாதாம். இனி சாதாரணமாக DNA test எடுக்க சொல்லி கேட்கமுடியாது என்றும், biological father யார் என்பதை விட குழந்தைகளின் நலன் தான் முக்கியம் என்றும் உச்ச நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. இதற்கு பல்வேறு ஆண்கள் அமைப்புகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன. இது ஆண்களுக்கு மன உளைசல் மற்றும் கூடுதல் சுமை என்றும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஆண்களின் கருத்து..

ஆண்களின் உரிமை பற்றி பேசும் பலர், இது தேவையற்ற சுமையாக இருப்பதாகவும் இது, ஆண்களின் சுதந்திரத்தை பறிப்பது போல உள்ளதாகவும் குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றன. ஆனால், இந்தியாவில் இது போனற் சட்டம் கொண்டு வர காரணம், குடும்பம் மற்றும் திருமண உறவுகளை ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என்கிற காரணத்தால்தான். இந்த தீர்ப்பும் கூட, அப்படிப்பட்ட ஒரு காரணத்தின் அடிப்படையில்தான் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

