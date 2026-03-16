உங்கள் வீட்டில் இரண்டு கேஸ் கனெக்சன் உள்ளதா? விதிகளில் வரும் மாற்றம்!

மேற்காசிய நாடுகளில் நிலவி வரும் போர் பதற்ற சூழலின் காரணமாக உலகமே பல்வேறு பிரச்சனைகளை சந்தித்து வருகிறது. குறிப்பாக ஈரான் மற்றும் இஸ்ரேல் இடையான போர் பதற்றம், சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு விநியோகத்தில் பெரும் சிக்கலை ஏற்படுத்தி வருகிறது. கச்சா எண்ணெய்களுக்காக வளைகுடா நாடுகளை அதிகம் நம்பி இருக்கும் இந்தியாவும் இந்த போரால் பிரச்சனைகளை சந்திக்க தொடங்கி உள்ளது. வணிக மற்றும் வீட்டு உபயோக கேஸ் சிலிண்டர்களுக்கான தட்டுப்பாடுகள் அதிகரிக்க தொடங்கி உள்ளது. பல ஹோட்டல்கள் கேஸ் இல்லாததால் மூடப்பட்டு வருகின்றன. இந்த சூழலை சமாளிக்க மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் கேஸ் சிலிண்டரை வாங்கும் விதிகளில் பல அதிரடி மாற்றங்களை கொண்டு வந்துள்ளனர். இது குறித்த முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
இரண்டு கேஸ் கனெக்சன்களுக்கு தடை!
தற்போது மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள புதிய வழிகாட்டுதலின் படி, ஒரே வீட்டில் இரண்டு கேஸ் கனெக்சன்கள் இருக்கக் கூடாது. அதாவது வீட்டிற்கு பைப் வழியாக வரும் பிஎன்ஜி இணைப்பு வைத்திருக்கும் குடும்பங்கள், இனிமேல் எல்பிஜி சிலிண்டர்களை வாங்க முடியாது. ஒரு வீட்டிற்கு ஏதேனும் ஒரு கனெக்சன் மட்டும் தான் இருக்க வேண்டும். அதனை வாடிக்கையாளர்கள் முடிவு செய்து கொள்ளலாம். எனவே தற்போது பிஎன்ஜி கன்னெக்சன் வைத்திருக்கும் குடும்பங்களுக்கு எல்பிஜி கேஸ் சிலிண்டர்கள் வழங்கப்படாது என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.
பிஎன்ஜி பயனர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?
தற்போது பலரும் தங்களது வீட்டில் பிஎன்ஜி மற்றும் எல்பிஜி ஆகிய இரண்டு கனெக்சன்களையும் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். உங்கள் வீட்டில் இந்த இரண்டு கனெக்சனும் இருந்தால், நீங்கள் இரண்டையும் பயன்படுத்திக் கொண்டிருந்தால் உடனே உங்கள் எல்பிஜி சிலிண்டரை உங்களது கேஸ் ஏஜென்சி இடம் திருப்பிக் கொடுக்க வேண்டும் என்றும் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. இனி வரும் காலத்தில் பிஎன்ஜி கனெக்சன் வைத்திருக்கும் குடும்பங்கள், மானிய விலையில் கிடைக்கும் எல்பிஜி சிலிண்டர்களை பெற முடியாது என்றும், எதிர்காலத்திலும் எல்பிஜி கேஸ் சிலிண்டர்களை வாங்க முடியாது என்றும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
மத்திய அரசின் அதிரடி நடவடிக்கைகளுக்கான காரணம்!
தற்போதைய போர் பதற்றம் காரணமாக இந்தியாவில் சிலிண்டர்களின் தேவை 75 லட்சத்திலிருந்து 88 லட்சமாக அதிகரித்துள்ளது. எனவே அனைவருக்கும் சிலிண்டர் கிடைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் தான் மத்திய அரசு இந்த புதிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. நகரங்களில் பிஎன்ஜி கனெக்சன் அதிகம் உள்ளது. இருப்பினும் பிஎன்ஜி கனெக்சன் வைத்திருப்பவர்கள் மானிய விலையில் எல்பிஜி சிலிண்டர்களை வாங்குகின்றனர். இந்த மானிய விலையில் கிடைக்கும் சிலிண்டரை வீட்டிற்கு பயன்படுத்தாமல் வணிக நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்துவதாக பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் மத்திய அரசுக்கு வந்தன. இதனை தடுக்கும் நோக்கிலேயே இரண்டு கனெக்சன்களுக்கு தடை விதித்துள்ளது மத்திய அரசு.
விதிகளை மீறினால் என்ன நடக்கும்?
இந்த முறைகேடுகளை உடனடியாக தடுக்கும் வகையில் மத்திய அரசு இந்தியாவில் சர்ச் ஆப்ரேஷன் ஒன்றை நடத்த உள்ளது. அதன்படி பிஎன்ஜி கனெக்சன் வைத்திருக்கும் அனைத்து வீடுகளிலும் அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்வார்கள். இந்த ஆய்வின் போது உங்களிடம் இரண்டு கனெக்சன் இருப்பது தெரிய வந்தால் அபராதம் விதிக்கப்படலாம். எனவே பிஎன்ஜி மற்றும் எல்பிஜி ஆகிய இரண்டு கனெக்சன் வைத்திருக்கும் குடும்பத்தினர் எல்பிஜி சிலிண்டரை உடனடியாக ரிட்டர்ன் செய்வது நல்லது. இதனை மீறி இரண்டு கனெக்சனைகள் வைத்திருந்தால் மொத்தமாக உங்களது கேஸ் கனெக்சன் துண்டிக்கப்படலாம். மேலும் பெரிய அபராதமும் விதிக்கப்படும் என்று மத்திய அரசு எச்சரித்துள்ளது. இந்த போர் எப்போது முடியும் என்று யாருக்கும் தெரியாததால், சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் அனைவருக்கும் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதற்காக மத்திய அரசு இது போன்ற நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. எனவே அரசின் செயல்பாட்டிற்கு ஒத்துழைக்குமாறு பொதுமக்களிடம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர்.
