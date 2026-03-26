கேஸ் சிலிண்டர் இனி வராது? 90 நாட்கள் கெடு! மத்திய அரசின் புதிய 'பைப் கேஸ்' அதிரடி சட்டம்

PNG vs LPG Cylinder Price Comparison Tamil: மேற்கு ஆசியாவில் ஈரான், இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்கா இடையே போர் நடந்து வருகிறது. ஆனால் கடந்த ஒரு மாதமாக அதன் பாதிப்பை இந்தியர்களும் அனுபவிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர். எல்பிஜி (LPG) சிலிண்டர் விநியோகத்தில் தட்டுப்பாடு இல்லை என்று மத்திய அரசாங்கம் கூறிவந்தாலும், கள நிலவரம் வேறு கதையைச் சொல்கிறது. சிலிண்டர் பெறுவதற்காக மக்கள் இரவு முழுவதும் வரிசையில் நிற்கின்றனர். அதாவது மறுநாள் காலை ஏஜென்சி திறக்கும் வரை, சிலிண்டர் வண்டி வரும் வரை மக்கள் காத்திருக்கிறார்கள். அதிர்ஷ்டம் இருந்தால் சிலிண்டர் கிடைக்கிறது.இல்லையெனில் வெறும் கையுடன் திரும்ப வேண்டியுள்ளது. இந்தநிலையில் மத்திய அரசு தற்போது நேச்சுரல் கேஸ் மற்றும் பெட்ரோலிய பொருட்கள் விநியோக உத்தரவு 2026 என்ற புதிய சட்டத்தின் மூலம் பைப் கேஸ் எனப்படும் பிஎன்ஜி (PNG) இணைப்பை கட்டாயமாக்கி வருகிறது. இந்த புதிய மாற்றத்தைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள் என்ன? பார்ப்போம்.
மத்தியப் பிரதேசத்தின் உமரியா மாவட்டத்தில் சிலிண்டருக்காக வரிசையில் நின்றவர்கள் ஒரு வினோதமான துயரத்தைச் சந்தித்தனர். அவர்கள் மீது தேனீக்கள் கூட்டம் தாக்குதல் நடத்தியது. அதேபோல் நிவாடி மாவட்டத்திலிருந்து ஒரு புகைப்படம் வெளியாகி சமூக ஊடகங்களில் வைரலானது. அதில் ஒருவர் விரக்தியில் காலி சிலிண்டருடன் மாவட்ட ஆட்சியர் வீட்டுக்கே சென்றுவிட்டார். இந்தச் சம்பவங்கள் கேட்பதற்கு நகைச்சுவையாகத் தோன்றலாம், ஆனால் இந்தச் சூழல் கவலைக்குரியது.
எல்பிஜி சிலிண்டர் முன்பதிவுக்கான புதிய கட்டுப்பாடுகள்
இந்த இக்கட்டான நிலையில், நகர்ப்புறங்களில் 25 நாட்களுக்கு ஒருமுறை மற்றும் கிராமப்புறங்களில் 45 நாட்களுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்ய முடியும் என்று மோடி அரசாங்கம் உத்தரவிட்டுள்ளது. ஆனால் இந்த எரிவாயு தட்டுப்பாட்டின் தாக்கம் வீடுகளோடு மட்டும் நின்றுவிடவில்லை. பெரிய உணவு விடுதிகள், தாபாக்கள், உணவகங்கள் மற்றும் தெருவோர டீக்கடைகள் என அனைத்தும் திண்டாடி வருகின்றன. எல்பிஜி சிலிண்டர் தேவைப்படும் தொழிற்சாலைகளும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
மத்திய அரசின் புதிய எரிவாயு பைப்லைன் சட்டம்
எல்பிஜியை விட நாட்டில் எல்என்ஜி (LNG) இருப்பு அதிகமாக உள்ளது என்றும், இதன் மூலம் பெருமளவிலான மக்களுக்கு எளிதாக எரிவாயு விநியோகம் செய்ய முடியும் என்றும் மோடி அரசாங்கம் கூறுகிறது. இப்போது எல்பிஜி சிலிண்டருக்குப் பதிலாக எரிவாயு குழாய் (Gas Pipeline) இணைப்பைப் பயன்படுத்துவதில் அரசாங்கம் தீவிரமாக உள்ளது. இந்திய அரசு "இயற்கை எரிவாயு மற்றும் பெட்ரோலிய பொருட்கள் விநியோக உத்தரவு 2026" (Natural Gas and Petroleum Product Distribution Order 2026) என்ற புதிய சட்டத்தை அமல்படுத்தியுள்ளது.
பிஎன்ஜி மற்றும் எல்பிஜி சிலிண்டர் எது மலிவானது?
இது மக்களுக்கு லாபகரமானதாக அமையலாம். ஏனெனில் பிஎன்ஜி (PNG) எல்பிஜியை விட 10 முதல் 20 சதவீதம் வரை மலிவானது. மின்சாரக் கட்டணத்தைப் போலவே, நீங்கள் எவ்வளவு பயன்படுத்துகிறீர்களோ அதற்கு மட்டும் பணம் செலுத்தினால் போதும். இதனால் சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்யும் தொந்தரவு, டெலிவரிக்காகக் காத்திருப்பது அல்லது சமைக்கும் போது எரிவாயு தீர்ந்துவிடும் என்ற பயம் இருக்காது. எல்லாவற்றையும் விட முக்கியமானது பாதுகாப்பு.
பிஎன்ஜி மற்றும் எல்பிஜி சிலிண்டர் எது சிறந்தது?
எல்பிஜி (LPG) வாயு காற்றை விடக் கனமானது. எனவே கசிவு ஏற்பட்டால் அது தரையிலேயே தங்கிவிடும். இது வெடிப்பு அபாயத்தை அதிகரிக்கும். ஆனால் பிஎன்ஜி (PNG) காற்றை விட லேசானது. கசிவு ஏற்பட்டால் அது உயரே சென்று ஜன்னல் அல்லது எக்ஸாஸ்ட் விசிறி வழியாக வெளியேறிவிடும்.
இந்தியாவில் எல்பிஜி கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டிற்கு என்ன காரணம்?
இந்த அவசரத்திற்கு முக்கிய காரணம், இந்தியா தனது எல்பிஜி தேவையில் 60 சதவீதத்தை இறக்குமதி செய்கிறது. இதில் 90 சதவீத வாயு 'ஹார்முஸ் நீரிணை' (Strait of Hormuz) வழியாக வருகிறது. ஈரான் மற்றும் இஸ்ரேல் பதற்றத்தால் இந்த வழித்தடம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் விநியோகம் மந்தமாக உள்ளது. மேலும் சர்வதேச சந்தையில் விலை உயரும்போது அரசாங்கம் அதிக மானியம் வழங்க வேண்டியுள்ளது. பிஎன்ஜி மலிவானது மற்றும் கையாளுவது எளிது. இந்தியாவில் 33 கோடிக்கும் அதிகமான எல்பிஜி இணைப்புகள் உள்ளன. தினமும் லட்சக்கணக்கான லாரிகள் சிலிண்டர்களை ஏற்றிச் செல்வதால் போக்குவரத்து நெரிசலும் மாசுபாடும் ஏற்படுகிறது. குழாய் வழி எரிவாயு நேரடியாக பூமிக்கு அடியில் வருவதால் இந்த சிக்கல்கள் இல்லை.
வாடகை வீட்டில் வசிப்பவர்களும் பிஎன்ஜி (PNG) இணைப்பு கிடைக்குமா?
வாடகை வீட்டில் வசிப்பவர்களும் பிஎன்ஜி இணைப்புக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். வீட்டு உரிமையாளர் பெயரிலோ அல்லது அவரிடம் தடையில்லா சான்றிதழ் (NOC) பெற்று உங்கள் பெயரிலோ கனெக்ஷன் வாங்கிக்கொள்ளலாம். பிஎன்ஜி இணைப்புக்கான நோட்டீஸ் வரும்போது உங்களுக்கு இரண்டு வழிகள் இருக்கும்.
வீட்டு உரிமையாளர் பெயரில் இணைப்பு (வழி 1): இது எளிதான வழி. எரிவாயு குழாய் வீட்டின் கட்டமைப்பின் ஒரு பகுதியாக மாறிவிடுவதால், வீட்டை காலி செய்யும்போது குழாயை அகற்றும் கவலை இருக்காது.
உங்கள் சொந்த பெயரில் இணைப்பு (வழி 2): இதற்கு வீட்டு உரிமையாளரிடம் தடையில்லா சான்றிதழ் (NOC) மற்றும் உங்கள் வாடகை ஒப்பந்தத்தை (Rent Agreement) சமர்ப்பிக்க வேண்டும். உங்கள் பெயரில் ஏற்கனவே எல்பிஜி இணைப்பு இருந்தால், அதை ஒப்படைக்க (Surrender) வேண்டும்.
90 நாட்களுக்குள் பிஎன்ஜி இணைப்பு எடுக்காவிட்டால் என்ன நடக்கும்?
உங்கள் பகுதியில் பிஎன்ஜி பைப்லைன் வசதி வந்துவிட்டால், எரிவாயு நிறுவனம் உங்களுக்கு நோட்டீஸ் வழங்கும். நோட்டீஸ் கிடைத்த 90 நாட்களுக்குள் நீங்கள் பிஎன்ஜி இணைப்பு பெற வேண்டும். ஒருவேளை நீங்கள் இணைப்பு பெறாவிட்டால், உங்கள் வீட்டுக்கு வரும் சிவப்பு நிற எல்பிஜி சிலிண்டர் விநியோகம் நிறுத்தப்படும். புதிய ரீஃபில் செய்யவும் முடியாது.
மத்திய அரசின் புதிய எரிவாயு விநியோக சட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் என்ன?
மத்திய அரசாங்கம் "இயற்கை எரிவாயு மற்றும் பெட்ரோலிய பொருட்கள் விநியோக உத்தரவு 2026" என்ற புதிய சட்டத்தின் மூலம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் வாடகைதாரர்களுக்கும் சில முக்கிய அறிவுறுத்தல்கள் உள்ளன.
90 நாட்கள் அவகாசம்: உங்கள் பகுதியில் பிஎன்ஜி சேவை தொடங்கப்பட்டதும், நிறுவனம் உங்களுக்கு நோட்டீஸ் வழங்கும். இணைப்பு பெற உங்களுக்கு 90 நாட்கள் அவகாசம் இருக்கும். அதற்குள் இணைப்பு பெறவில்லை என்றால், உங்கள் வீட்டுக்கு வரும் எல்பிஜி சிலிண்டர் விநியோகம் நிறுத்தப்படும்.
72 மணிநேர விதி: குடியிருப்பு சங்கங்கள் (RWA) குழாய் பதிக்கும் பணியைத் தடுக்க முடியாது. 72 மணிநேரத்திற்குள் அனுமதி வழங்க வேண்டும், தவறினால் அந்தச் சொசைட்டியின் சிலிண்டர் விநியோகம் துண்டிக்கப்படலாம்.
அரசு அனுமதி: சிறிய பணிகளுக்கு 10 நாட்கள் மற்றும் பெரிய பணிகளுக்கு அதிகபட்சம் 60 நாட்களுக்குள் அரசுத் துறைகள் அனுமதி அளிக்க வேண்டும். பதில் இல்லையெனில், அது 'அனுமதி வழங்கப்பட்டதாகக்' கருதப்பட்டு வேலை தொடங்கப்படும்.
5 நாட்களுக்குள் இணைப்பு: பொதுமக்களுக்கு 90 நாட்கள் அவகாசம் இருந்தாலும், விடுதிகள், பள்ளிகள் மற்றும் மருத்துவமனைகளுக்கு அரசு மிகவும் கடுமையாக உள்ளது. குடியிருப்பு பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் அரசு உணவகங்களுக்கு 5 நாட்களுக்குள் குழாய் எரிவாயு வழங்க நிறுவனங்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
பெட்ரோலிய அமைச்சகத்தின் இணைச் செயலாளர் என்ன கூறினார்?
பெட்ரோலிய அமைச்சகத்தின் இணைச் செயலாளர் சுஜாதா சர்மா கூறுகையில், மார்ச் மாதத்தின் முதல் மூன்று வாரங்களிலேயே 3.5 லட்சத்திற்கும் அதிகமான புதிய பிஎன்ஜி இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. சுமார் 1.90 லட்சம் பேர் எல்பிஜியில் இருந்து பிஎன்ஜிக்கு மாறியுள்ளனர். பீதியடைந்து (Panic booking) சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்வது அதிகரித்துள்ளதே தவிர, விநியோகத்தில் சிக்கல் இல்லை என்று அவர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
எதிர்காலத்தில் எத்தனால் அடுப்புகள் கொண்டு வரத்திட்டம்
மத்திய அரசாங்கம் குழாய் வழியோடு மட்டும் நின்றுவிடவில்லை. எத்தனால் அடுப்புகளைக் கொண்டு வரவும் திட்டமிட்டுள்ளது. இதன் மூலம் எரிவாயுக்காக மற்ற நாடுகளைச் சார்ந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. பழைய நகரங்களின் குறுகிய வீதிகளில் குழாய் பதிப்பது கடினம் என்பதால், தொழில்நுட்ப ரீதியாக சாத்தியமில்லாத இடங்களில் மட்டும் சிலிண்டர் விநியோகம் தொடரும். ஒரு காலத்தில் முன்னேற்றத்தின் அடையாளமாக இருந்த சிவப்பு சிலிண்டர் இப்போது விலை உயர்ந்ததாகவும், பாதுகாப்பற்றதாகவும் மாறி வருகிறது. நாட்டின் எரிசக்தி பாதுகாப்பிற்காக இந்த மாற்றங்கள் அவசியமாகின்றன.
பிஎன்ஜி (PNG) கனெக்ஷன்: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. எனது பகுதியில் பைப்லைன் வந்துவிட்டது, நான் பிஎன்ஜி இணைப்பு எடுப்பது கட்டாயமா?
ஆம். அரசின் புதிய பெட்ரோலிய பொருட்கள் விநியோக உத்தரவு 2026 படி, உங்கள் பகுதியில் பிஎன்ஜி வசதி வந்துவிட்டால், 90 நாட்களுக்குள் நீங்கள் இணைப்பு பெற வேண்டும். அப்படி பெறத் தவறினால், உங்கள் வீட்டுக்கு வரும் பழைய எல்பிஜி (சிவப்பு சிலிண்டர்) விநியோகம் முற்றிலும் நிறுத்தப்படும்.
2. நான் வாடகை வீட்டில் வசிக்கிறேன், என்னால் கேஸ் பைப்லைன் கனெக்ஷன் வாங்க முடியுமா?
தாராளமாக வாங்கலாம். இதற்கு இரண்டு வழிகள் உள்ளன: வீட்டு உரிமையாளர் பெயரில் வாங்குவது இது மிகவும் எளிதானது. பைப்லைன் வீட்டின் ஒரு பகுதியாக மாறிவிடும் என்பதால் உரிமையாளர் பெயரிலேயே வாங்கலாம். அடுத்தது உங்கள் பெயரில் வாங்க விரும்பினால் உரிமையாளரிடம் 'தடையில்லா சான்றிதழ்' (NOC) மற்றும் உங்கள் வாடகை ஒப்பந்தப் பத்திரத்தை (Rent Agreement) சமர்ப்பித்து உங்கள் பெயரிலேயே வாங்கலாம்.
3. பிஎன்ஜி இணைப்பு பெற்ற பிறகு எனது பழைய சிலிண்டரை வைத்துக்கொள்ளலாமா?
இல்லை. நீங்கள் பிஎன்ஜி இணைப்பிற்கு மாறும்போது, உங்களிடம் இருக்கும் பழைய எல்பிஜி சிலிண்டரை சம்பந்தப்பட்ட எரிவாயு நிறுவனத்திடம் ஒப்படைக்க (Surrender) வேண்டும். ஒரு வீட்டில் ஒரே நேரத்தில் பைப் கேஸ் மற்றும் சிலிண்டர் ஆகிய இரண்டையும் பயன்படுத்துவது சட்டப்படி அனுமதிக்கப்படாது.
4. எல்பிஜி சிலிண்டரை விட பிஎன்ஜி பாதுகாப்பானதா?
நிச்சயமாக. எல்பிஜி காற்றை விட கனமானது, கசிவு ஏற்பட்டால் அது தரையிலேயே தங்கும். இதனால் தீ விபத்து அபாயம் அதிகம். ஆனால், பிஎன்ஜி (PNG) காற்றை விட லேசானது. கசிவு ஏற்பட்டால் அது உடனடியாக மேல்நோக்கிச் சென்று ஜன்னல்கள் அல்லது வென்டிலேட்டர்கள் வழியாக வெளியேறிவிடும்.
5. பைப் கேஸ் பயன்படுத்துவதால் பணம் மிச்சமாகுமா?
நிச்சயம் மிச்சமாகும். எல்பிஜி சிலிண்டர்களுடன் ஒப்பிடும்போது பிஎன்ஜி சுமார் 10% முதல் 20% வரை மலிவானது. மேலும் இதில் மின்சார பில் முறையைப் போலவே, நீங்கள் எவ்வளவு பயன்படுத்துகிறீர்களோ அதற்கு மட்டும் பணம் செலுத்தினால் போதும். சிலிண்டர் டெலிவரி கட்டணம் போன்ற கூடுதல் செலவுகளும் கிடையாது.
