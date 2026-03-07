தியேட்டர்களில் இனி பார்க்கிங் கட்டணம் கிடையாது: உயர் நீதிமன்றத்தின் அதிரடி உத்தரவு!

திரையரங்குகளில் திரைப்படம் பார்க்க செல்லும் நடுத்தர மற்றும் சாதாரண ரசிகர்களுக்கு மிகப்பெரிய தொந்தரவாக இருந்து வருகிறது பார்க்கிங் கட்டணம். மல்டிபிளக்ஸ் மற்றும் மால்களை தாண்டி சிங்கிள் திரையரங்குகளில் பார்க்கிங் கட்டணங்கள் கூடுதலாக வசூலிக்கப்படுவதாக பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்து வந்தது. தமிழகத்தை தாண்டி மற்ற மாநிலங்களிலும் இதே குற்றச்சாட்டுகள் தான் இருந்தது. இந்நிலையில் இது தொடர்பான தீர்ப்பை விசாரித்த தெலுங்கானா உயர்நீதிமன்றம், தெலுங்கானா மாநிலம் முழுவதும் உள்ள சிங்கிள் ஸ்கிரீன் திரையரங்குகளில் படம் பார்க்க வரும் ரசிகர்களிடம் இனி தனியாக எந்த ஒரு பார்க்கிங் கட்டணமும் வசூலிக்க கூடாது என்று அதிரடியாக தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது. இது தொடர்பான முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு!
சமீபத்தில் தெலங்கானா மாநில அரசு திரையரங்குகளில் பார்க்கிங் கட்டணம் தொடர்பாக அரசாணை ஒன்றை வெளியிட்டு இருந்தது. அந்த அரசாணையின்படி திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் வாகனங்களின் தகுதிக்கேற்றார் போலவும், நேரத்திற்கு ஏற்றார் போலவும் கணிசமான தொகையை பார்க்கிங் கட்டணமாக வசூலித்து வந்தனர். ஆனால் இந்த அரசாணைக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட வழக்கு ஒன்றை விசாரித்த தெலுங்கானா உயர் நீதிமன்றம் அந்த அரசாணையை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்து உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
ரசிகர்கள் மீது இருந்த சுமை!
இன்றைய காலகட்டத்தில் குறிப்பாக ஓடிடிகளின் வளர்ச்சிக்கு பிறகு திரையரங்குக்கு செல்பவர்கள் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் குறைந்து கொண்டே வருகிறது. அப்படியே திரையரங்கிற்கு சென்றாலும் படத்தின் டிக்கெட் விலையை விட தின்பண்டங்கள் மற்றும் பார்க்கிங் விலையை அதிக அளவில் இருந்து வருகிறது. இது நடுத்தர வர்க்கத்தை சேர்ந்த குடும்பங்களுக்கு பெரும் சுமையாகவே மாறிவிட்டது. இதன் காரணமாகவே பலரும் திரையரங்குகளுக்கு செல்லவே பயப்படுகின்றனர். பல சிங்கிள் ஸ்கிரீன் திரையரங்குகளிலும் டூவீலர்களுக்கு கட்டணமாக ரூபாய் 20 முதல் 50 வரை வசூல் செய்கின்றனர். மேலும் கார்களுக்கு ரூபாய் 50 முதல் 100 வரையிலும் பார்க்கிங் கட்டணமாக வசூலிக்கின்றனர். ஏற்கனவே டிக்கெட் விலை காரணமாக ரசிகர்கள் திரையரங்குகளுக்கு செல்லாமல் இருந்து வரும் நிலையில், பார்க்கிங் கட்டணமும் பெரும் பாதிப்பாக இருந்தது. இந்நிலையில் கூடுதல் கட்டண சுமையை குறைக்கும் நோக்கில் உயர்நீதிமன்றம் இந்த உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.
திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் அதிர்ச்சி
பார்க்கிங்கிற்கு தனியாக கட்டணம் வசூலிக்க கூடாது என்ற உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு தெலுங்கானா ரசிகர்களுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இருப்பினும் திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. சிங்கிள் ஸ்கிரீன் திரையரங்குகளின் முக்கிய வருவாயாக இந்த பார்க்கிங் கட்டணம் பார்க்கப்படுகிறது. இதைக் கொண்டு தான் அங்கு வேலை பார்க்கும் பணியாளர்களுக்கு சம்பளமும் வழங்கப்படுவதாக திரையரங்க உரிமையாளர்கள் கூறுகின்றனர். தற்போது இனி இந்த பார்க்கிங் கட்டணம் வசூலிக்க கூடாது என்பது எங்களுக்கு மேலும் சுமையாக அமையும் என்றும் வருத்தத்தை தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த உத்தரவு சிங்கிள் ஸ்கிரீன்கள் கொண்ட திரையரங்குக்கு மட்டுமே பொருந்தும் என்றும் மல்டிபிளக்ஸ் அல்லது மால்களில் உள்ள திரையரங்குகளுக்கு பொருந்தாது என்றும் கூறப்படுகிறது.
தமிழ்நாட்டிற்கு இந்த விதி பொருந்துமா?
தெலுங்கானாவைப் போலவே தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கர்நாடகா போன்ற மாநிலங்களிலும் பார்க்கிங்கிற்கு கூடுதலாக கட்டணம் வசூலிப்பது தொடர்பாக பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்து வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு திரையரங்குகளில் கணக்கே இல்லாமல் பார்க்கிங்கிற்கு கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படுவதாக ரசிகர்கள் குற்றச்சாட்டுகளை வைத்து வருகின்றனர். இதற்காகவே பலரும் திரையரங்கிற்குள் வண்டிகளை பார்க்கிங் செய்யாமல், ரோடுகளிலும் பொதுவெளிகளிலும் வண்டியை பார்க்கிங் செய்துவிட்டு திரையரங்குகளுக்கு செல்கின்றனர். தற்போது தெலுங்கானா மாநிலத்தில் வந்த தீர்ப்பை தொடர்ந்து மற்ற மாநில ரசிகர்களும் இதுபோன்ற தீர்ப்பு வருமா என்று எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டுள்ளனர். நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவு தற்காலிகமானதா? அல்லது நிரந்தரமானதா? என்பதைப் பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும். ஆனாலும், இப்போதைக்குத் தெலங்கானா மக்களுக்கு இது ஒரு ஸ்வீட் நியூஸ் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை!
