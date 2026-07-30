/இந்த அரசு ஊழியர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடையாது: மாநிலங்களவையில் ஷாக் கொடுத்த மத்திய அரசு

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 8-வது ஊதியக் குழுவின் அறிவிப்பை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கின்றனர். இந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில், அரசாங்கத்திடமிருந்து வந்துள்ள ஒரு தகவல் பல முன்னாள் ஊழியர்களுக்கு ஏமாற்றத்தையும் அதிர்ச்சியையும் அளித்துள்ளது.
பதவி உயர்வுடன் தொடர்புடைய முக்கியமான MACP (மாற்றியமைக்கப்பட்ட உறுதிசெய்யப்பட்ட பணி முன்னேற்றத் திட்டம்) குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு தனது நிலைப்பாட்டைத் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களுக்கு இத்திட்டத்தின் கீழ் எந்தப் பலன்களும் கிடைக்காது என்று அரசு திட்டவட்டமாகக் கூறியுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரங்களை இங்கே காணலாம்.
MACP திட்டம் குறித்து நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் தனது நிலைப்பாட்டை மத்திய அரசு திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது. 6-வது ஊதியக் குழுவின் காலத்தில், குறிப்பாக 2006 ஜனவரி 1 முதல் 2008 ஆகஸ்ட் 31 வரை ஓய்வு பெற்ற மத்திய சிவில் ஊழியர்கள் MACP பலன்களைப் பெறத் தகுதியற்றவர்கள் என்று அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
மாநிலங்களவை உறுப்பினர் சஞ்சய் சிங் ஜூலை 23, 2026 அன்று நாடாளுமன்றத்தில் இது குறித்த கேள்வியை எழுப்பினார்.2006 மற்றும் 2008-க்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களுக்கு MACP திட்டத்தின் பலன்கள் ஏன் மறுக்கப்பட்டன என்று அவர் பணியாளர், பொதுமக்கள் குறைதீர்ப்பு மற்றும் ஓய்வூதிய அமைச்சகத்திடம் கேட்டார்.
சஞ்சய் சிங்கின் கேள்விக்கு பதிலளித்த இணை அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங், 6-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின்படி மத்திய அரசு செப்டம்பர் 1, 2008 முதல் MACP திட்டத்தைச் செயல்படுத்தியதாக அவையில் தெளிவுபடுத்தினார். "2006 ஜனவரி 1 முதல் 2008 ஆகஸ்ட் 31 வரையிலான காலத்தில் இத்திட்டம் நடைமுறையில் இல்லாததால், அக்காலத்தில் பணியில் இருந்த அல்லது ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களுக்கு அதைச் செயல்படுத்துவது அல்லது அதன் பலன்களை நீட்டிப்பது என்ற கேள்வியே எழவில்லை" என்று அமைச்சர் கூறினார்.
நேரடி நியமனம் பெற்ற நிலையிலிருந்து கணக்கிடப்படும் 10, 20 மற்றும் 30 ஆண்டுகாலப் பணி நிறைவின்போதோ அல்லது ஒரே 'கிரேட் பே' (grade pay) நிலையில் 10 ஆண்டுகள் பணியாற்றிய பின்னரோ மூன்று நிதிசார் பதவி உயர்வு நிலைகளை (financial upgradations) வழங்கும் வகையில், MACP திட்டத்தை 2008 செப்டம்பர் 1 முதல் அமல்படுத்தும் 6-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளை மத்திய அரசு ஏற்றுக்கொண்டதாக ஜிதேந்திரா தெரிவித்தார். இதற்கான அறிவிப்பு 2008 ஆகஸ்ட் 29 அன்று வெளியிடப்பட்ட தீர்மானத்தின் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
MACP திட்டம் குறிப்பாக 'குரூப் சி' (Group C) மற்றும் 'குரூப் டி' (Group D) ஊழியர்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமைகிறது; ஏனெனில் அவர்களுக்குப் பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் பெரும்பாலும் குறைவாகவே உள்ளன.
இத்திட்டத்தின் கீழ், ஒரு ஊழியருக்குத் தொடர்ந்து 10 ஆண்டுகள் பதவி உயர்வு கிடைக்காத பட்சத்தில், 10, 20 மற்றும் 30 ஆண்டுகள் தொடர் பணி நிறைவு செய்த பின்னரோ அல்லது ஒரே 'கிரேட் பே' (grade pay) நிலையில் 10 ஆண்டுகள் பணியாற்றிய பின்னரோ அவர்களுக்கு மூன்று முறை நிதிசார் மேம்பாடுகள் (ஊதிய உயர்வுகள்) வழங்கப்படுகின்றன.
ஒரு ஊழியரின் 30 ஆண்டுக்காலப் பணிப்பயணத்தில் குறைந்தபட்சம் ஐந்து பதவி உயர்வுகளை உறுதி செய்யும் வகையில், ஒவ்வொரு பிரிவிற்கும் பணியாளர் கட்டமைப்பு (cadre structure) உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று NC-JCM பரிந்துரைத்துள்ளது.
|பணி ஆண்டுகள்
|கோரிக்கை
|6 ஆண்டுகள்
|பணியில் சேர்ந்த தேதியிலிருந்து 6 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முதல் நிதிசார் மேம்பாடு (financial upgradation)
|12 ஆண்டுகள்
|பணியில் சேர்ந்த தேதியிலிருந்து 12 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இரண்டாவது நிதிசார் மேம்பாடு.
|18 ஆண்டுகள்
|பணியில் சேர்ந்த தேதியிலிருந்து 18 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மூன்றாவது நிதிசார் மேம்பாடு.
|24 ஆண்டுகள்
|பணியில் சேர்ந்த தேதியிலிருந்து 24 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நான்காவது நிதிசார் மேம்பாடு.
|30 ஆண்டுகள்
|பணியில் சேர்ந்த தேதியிலிருந்து 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஐந்தாவது நிதிசார் மேம்பாடு.
அரசின் தற்போதைய முடிவு முன்னர் ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களுக்கு ஏமாற்றத்தை அளித்திருக்கலாம் என்றாலும், தற்போது பணியில் உள்ள ஊழியர் சங்கங்கள் 8-வது ஊதியக் குழுவிடமிருந்து பெரும் எதிர்பார்ப்புகளைக் கொண்டுள்ளன.
தற்போது, 'கூட்டு ஆலோசனைக் கட்டமைப்பிற்கான தேசியக் குழு' (NC-JCM) மற்றும் 'அகில இந்திய பாதுகாப்புத் துறை ஊழியர் கூட்டமைப்பு' போன்ற முக்கிய ஊழியர் அமைப்புகள் 8-வது ஊதியக் குழுவிடம் தங்கள் கோரிக்கை மனுக்களைச் சமர்ப்பித்துள்ளன. இம்மனுக்களில் உள்ள ஒரு முக்கிய கோரிக்கை, MACP திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் பதவி உயர்வு நிலைகளின் (upgradations) எண்ணிக்கையை மூன்றிலிருந்து ஐந்தாக உயர்த்த வேண்டும் என்பதாகும்.