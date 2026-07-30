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இந்த அரசு ஊழியர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடையாது: மாநிலங்களவையில் ஷாக் கொடுத்த மத்திய அரசு

Central Government Employees: பதவி உயர்வுடன் தொடர்புடைய முக்கியமான MACP (மாற்றியமைக்கப்பட்ட உறுதிசெய்யப்பட்ட பணி முன்னேற்றத் திட்டம்) குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு தனது நிலைப்பாட்டைத் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களுக்கு இத்திட்டத்தின் கீழ் எந்தப் பலன்களும் கிடைக்காது என்று அரசு திட்டவட்டமாகக் கூறியுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 30, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 09:52 AM IST
இந்த அரசு ஊழியர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடையாது: மாநிலங்களவையில் ஷாக் கொடுத்த மத்திய அரசு
Image Credit: Central Government Employees Update in Parliament (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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