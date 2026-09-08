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அரசு ஊழியர்கள் இனி 'ரீல்ஸ்' போட முடியாது? வருகிறது மத்திய அரசின் புதிய சட்டம்!!

New Social Media Rules: ஒரு ஒருங்கிணைந்த இணையதளத்தை (portal) உருவாக்கும் பணிகளை விரைவுபடுத்துமாறு மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்திற்குப் பிரதமர் மோடி உத்தரவிட்டுள்ளார். இந்தத் தளம் குடிமக்களுக்கு அனைத்து அரசு சேவைகளையும் ஒரே இடத்தில் வழங்கும்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Sep 08, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 12:45 PM IST
அரசு ஊழியர்கள் இனி 'ரீல்ஸ்' போட முடியாது? வருகிறது மத்திய அரசின் புதிய சட்டம்!!
Image Credit: Central Government Employees Reels Rules (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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