கடலே இல்லாத ஹைதராபாத்தில்... வருகிறது பெரிய கடற்கரை - அது எப்படி?

Hyderabad: கடலே இல்லாத ஹைதராபாத் நகரில் தற்போது அரசு கடற்கரையை கொண்டுவரப் போகிறது. இது எப்படி சாத்தியம் என்று தானே கேட்கிறீர்கள்... அதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

  • ஹைதராபாத் பிரியாணிக்கு பெயர் பெற்றது.
  • வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இடங்கள் அங்கு நிறைய உள்ளன.
  • ஆனால், சென்னையை போல் அங்கு கடல் கிடையாது.

கடலே இல்லாத ஹைதராபாத்தில்... வருகிறது பெரிய கடற்கரை - அது எப்படி?

Artificial Beach In Hyderabad: ஹைதராபாத் தற்போது தெலங்கானாவின் தலைநகராக உள்ளது. ஒருங்கிணைந்த ஆந்திராவின் தலைநகராகவும் செயல்பட்டு வந்தது. ஹைதராபாத் நகரம் ஐடி துறை, சினிமா துறை என பல்வேறு மட்டங்களில் வளர்ச்சியடைந்த நகரமாக உருப்பெற்றுள்ளது. தென்னிந்தியாவில் மட்டுமின்றி ஒட்டுமொத்த நாட்டிலேயே முக்கிய நகரமாகவும் உயர்ந்து நிற்கிறது. 

ஹைதராபாத்தை எடுத்துக்கொண்டால் நகரின் நடுவே பெரிய ஏரி; அதைச் சுற்றி மக்களின் பொழுதுபோக்கு சார்ந்த இடங்கள்; சார்மினார், கோல்கொண்டா கோட்டை போன்ற வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தலங்கள்; பல்வேறு கலாச்சாரங்கள் நிறைந்த இடங்களை காணலாம், ரசிக்கலாம். ஆனால், ஹைதராபாத்தில் கடல் இல்லாததில் அவ்வூர் மக்களுக்கு பெரிய வருத்தம் இருக்கிறது என்றே சொல்லலாம். 

ஹைதராபாத் மக்கள் கடற்கரைக்குச் சென்று கடலை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் ஆந்திராவின் பாபட்லா நகரில் இருக்கும் சூரியலங்கா கடற்கரைக்குத் தான் செல்ல வேண்டும். அதுவே சுமார் 330 கி.மீ., தூரம் ஆகும். அது நமது மெரினா கடற்கரை, பெசன்ட் நகர் கடற்கரையை போன்று வைத்துக்கொள்ளுங்கள். ஆனால் இதை போன்ற கடற்கரை தங்கள் ஊரில் இல்லேயே என ஹைதராபாத் மக்கள் வருத்தப்படுவார்கள்.

Artificial Beach: 35 ஏக்கரில் செயற்கை கடற்கரை

அந்த வகையில் ஹைதராபாத் மக்களின் நீண்ட நாள் ஏக்கத்தை போக்கும் வகையில் தெலங்கானா அரசு ஒரு சிறப்பான திட்டத்தை தற்போது தொடங்கி உள்ளது. செயற்கையாக ஏரி, குளங்களை அமைப்பது போல், ஹைதராபாத்திற்கு புறநகர் பகுதியான கோத்வால் குடா அருகே செயற்கையான கடற்கரையை உருவாக்க திட்டம் வகுத்துள்ளது. இத்திட்டத்திற்கு 35 ஏக்கர் நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

உலகத்தரமான சுற்றுலா வசதிகள் கொண்ட இடமாக இந்த செயற்கை கடற்கரையை உருவாக்க தெலங்கானா அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. அதாவது செயற்கையான ஏரி உருவாக்கப்பட்டு அதைச் சுற்றி கடற்கரைப் போன்று வடிவமைக்கப் போகிறார்கள். அரசு மற்றும் தனியார் பார்ட்னர்ஷிப்பில் இந்த திட்டம் உருவாகி வருகிறது. இத்திட்டத்திற்கு முதற்கட்டமாக சுமார் ரூ.225 கோடி செலவாகும் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இதன் பணிகள் வரும் டிசம்பர் மாதம் முதல் தொடங்கும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஹைதராபாத்தில் அமைய உள்ள செயற்கை கடற்கரைகள் என்பது புதிதல்லை. இதேபோல் பல நாடுகளில் உயர்தர அலைகளின் அமைப்பு கொண்ட, நீர் விளையாடப் பகுதிகளை கொண்ட, நவீன வசதிகளை கொண்ட செயற்கை கடற்கரைகள் உள்ளன. அதை அப்படியே ஹைதராபாத்திலும் வெற்றிகரமாக கொண்டுவருவதே அரசின் நோக்கம் எனலாம்.

Artificial Beach: கடற்கரையைச் சுற்றி வரப்போகும் வசதிகள்

அரசு உருவாக்கும் இந்த செயற்கை கடற்கரையை சுற்றி நட்சத்திர ஹோட்டல்கள், மிதக்கும் வில்லாக்கள் போன்றவை அமைக்கப்பட உள்ளன. இதனால் இங்கு தங்கும் வசதியும் மேம்பட்ட வகையில் இருக்கும். அதுமட்டுமின்றி ஸ்கேட்டிங், படகோட்டுவது, bungee jumping போன்ற கடல்சார் சாகச விளையாட்டுகள் அமைக்கப்பட இருக்கின்றன. 

மேலும், குடும்பங்கள் கொண்டாடும் வகையில் மைதானங்கள், பூங்காக்கள், நடைபயிற்சிக்கு ஏற்ற பகுதிகள், சைக்கிளிங் செல்வதற்கான பகுதிகளும் பிரத்யேகமாக அமைக்கப்பட உள்ளன. மக்களின் பொழுதுபோக்குக்கு உணவகங்கள், திரையரங்குகள், அலையோடு வரும் நீச்சல் குளங்கள் போன்ற வசதியும் ஏற்படுத்தப்பட உள்ளன. அதாவது, ஹைதராபாத் நகரிலேயே குடும்பத்தினர் தங்களின் நேரத்தை இனிமையாகவும், சாகச விளையாட்டுகளுடனும் கொண்டாடும் வகையில் இந்த கடற்கரையும், அதைச் சுற்றிய இடங்களும் அமைக்கப்பட உள்ளன. 

Artificial Beach: புறநகரை தேர்வு செய்தது ஏன்?

ஹைதராபாத் நகரில் இருந்து புறநகர் பகுதியில் இருக்கும் கோத்வால் குடா பகுதி ஏன் தேர்வு செய்யப்பட்டது என்றால் அதுதான் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ற இடமாகவும், நகரத்தில் இருந்து எளிமையாக பயணிக்கக் கூடிய இடமாகவும் இருக்கிறது. இத்திட்டத்தை விரிவாக்க வேண்டும் என்றாலும் இந்த இடமே தகுதிவாய்ந்த ஒன்றாக இருக்கும். சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதகம் இல்லாத ஏற்படுத்தக்கூடாது என்பதே பிரதான நோக்கம் என்றும் சொல்லலாம். 

Artificial Beach: அனைவருக்குமான சுற்றுலா தலம்

இத்திட்டம் எப்போது நிறைவு பெறும் என்பது தெரியாது. ஆனால் முழுமையாக நிறைவடைந்துவிட்டால் ஒரே இடத்தில் அனைத்து வசதிகளும் இடமாக இது மாறிவிடும். சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை, இளைஞர்கள், பெற்றோர்கள் என அனைத்து தரப்பினருக்குமான இடமாக விளங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இனி ஹைதராபாத் பார்க்க செல்ல வேண்டுமென்றால் அதன் பிரியாணிக்காகவும், வரலாற்றுச் சின்னங்களுக்காகவும் மட்டுமின்றி இந்த செயற்கை கடற்கரைக்காகவும் செல்லலாம். நாலாப்பக்கமும் நிலம் சூழ்ந்த ஹைதராபாத்தில் விரைவில் கடற்கரையும் அமையப்போகிறது. 

