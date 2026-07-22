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வீடியோ பார்க்க நேரமில்லை– மாணவர் போராட்ட வழக்கைத் தள்ளுபடி செய்த உச்சநீதிமன்றம் சிஜேஐ சூரியகாந்த்

டெல்லியில் 'காக்ரோச் ஜனதா கட்சி' மற்றும் மாணவர் அமைப்புகள் நடத்திய போராட்டத்தின் போது காவல்துறை நடத்திய தடியடிக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் அவசர மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. வழக்கைப் பரிசீலித்த தலைமை நீதிபதி சூரியகாந்த் அமர்வு, வீடியோ ஆதாரங்களைப் பார்க்க மறுத்து மனுவைத் தள்ளுபடி செய்தது. 

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 22, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 04:45 PM IST
வீடியோ பார்க்க நேரமில்லை– மாணவர் போராட்ட வழக்கைத் தள்ளுபடி செய்த உச்சநீதிமன்றம் சிஜேஐ சூரியகாந்த்
Image Credit: File | SC Refuses Plea on Delhi Student Protest Lathi-ChargeSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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