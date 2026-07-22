/வீடியோ பார்க்க நேரமில்லை– மாணவர் போராட்ட வழக்கைத் தள்ளுபடி செய்த உச்சநீதிமன்றம் சிஜேஐ சூரியகாந்த்

டெல்லியில் மாணவர் அமைப்புகள் மற்றும் 'காக்ரோச் ஜனதா கட்சி' (CJP) சார்பில் நடத்தப்பட்ட நாடாளுமன்ற முற்றுகைப் போராட்டத்தின் போது நிகழ்ந்த வன்முறை மற்றும் போலீஸ் தடியடி விவகாரம், தற்போது தேசிய அளவில் பெரும் புயலைக் கிளப்பியுள்ளது.
போராட்டத்தின் போது மாணவர்கள் மீது காவல்துறை நடத்திய கொடூரத் தாக்குதலுக்கு எதிராகத் தாக்கல் செய்யப்பட்ட அவசர மனுவை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி (CJI) சூரியகாந்த் அமர்வு, அதனைச் விசாரிக்க மறுத்துத் தள்ளுபடி செய்துள்ளது.
ஜந்தர் மந்தர் மற்றும் நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி மாணவர்கள் நடத்திய பேரணியில், போலீஸார் கண்மூடித்தனமாகத் தடியடி நடத்தியதாகவும், கண்ணீர் புகைக் குண்டுகளை வீசியதாகவும் கூறி உச்சநீதிமன்றத்தில் அவசர மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
மனுதாரர் தரப்பு வழக்கறிஞர், மாணவர்கள் படுகாயமடைந்ததற்கான வீடியோ ஆதாரங்களை நீதிமன்றத்தில் திரையிட அனுமதி கேட்டார். ஆனால் அதற்குப் பதிலளித்த தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் (Surya Kant),
"எங்களுக்கு இந்த வீடியோக்களைப் பார்ப்பதில் எந்த ஆர்வமும் இல்லை. இதையெல்லாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்க எங்களுக்கு நேரமில்லை. நீதிமன்றத்தின் நேரத்தை வீணடிக்க வேண்டாம்; உங்கள் நேரத்தையும் வீணாக்காதீர்கள்," எனக் கூறி மனுவை நிராகரித்தார்.
வழக்கறிஞர் மீண்டும் வாதிட முயன்றபோது, "மிக்க நன்றி" எனக் கூறி விசாரணையை முடித்து வைத்தார். முன்னதாக டெல்லி உயர்நீதிமன்றமும் இந்த விவகாரத்தில் தலையிட மறுத்து, "நீதிமன்றத்தை அரசியல் தகராறுகளுக்குள் இழுக்க வேண்டாம்" எனக் கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
நீட் (NEET) தேர்வு முறைகேடுகள் மற்றும் வினாத்தாள் கசிவுக்குப் பொறுப்பேற்று மத்தியக் கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானை உடனடியாகப் பதவி விலக வலியுறுத்தி, காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி போராட்டக் களத்தில் இறங்கினார். பிரதமரின் இல்லத்தை நோக்கிச் செல்ல முயன்ற ராகுல் காந்தி மற்றும் போராட்டக்காரர்களைக் காவல்துறையினர் பவந்தமாகத் தடுத்து நிறுத்தினர். இந்த மோதலில் ராகுல் காந்தியின் மூக்கிலிருந்து ரத்தம் வழிந்ததும், அவர் வீதிக்கு இழுத்துச் செல்லப்பட்டதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதைக் கண்டித்து, நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் அனைவரும் கருப்பு உடை அணிந்து தங்களின் எதிர்ப்பைப் பதிவு செய்தனர்.
கடந்த மே 15 அன்று வழக்கு ஒன்றின் விசாரணையின் போது, வேலை இல்லாத இளைஞர்களைக் 'காக்ரோச்' (கரப்பான்பூச்சி) போன்றவர்கள் என்று தலைமை நீதிபதி சூரியகாந்த் விமர்சித்ததாக எழுந்த சர்ச்சையைத் தொடர்ந்து, இளைஞர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் எதிர்ப்பின் அடையாளமாக உருவானதே இந்த 'காக்ரோச் ஜனதா கட்சி'.
சமூக வலைத்தளங்களில் உருவான இந்த நையாண்டி (satirical) இயக்கம், குறுகிய காலத்தில் மில்லியன் கணக்கான ஆதரவாளர்களைப் பெற்று மாபெரும் மக்கள் போராட்டமாக உருவெடுத்துள்ளது.
இது குறித்துப் பேசிய CJP செய்தி தொடர்பாளர் அசுதோஷ் ரங்கா..
ஒருபுறம் காவல்துறையின் அத்துமீறல் விமர்சிக்கப்பட்டாலும், மறுபுறம் செய்தி சேகரிக்கச் சென்ற பத்திரிகையாளர்கள் மீதும், ஊடக நிறுவனங்கள் மீதும் தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்ட சம்பவங்கள் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
'டைம்ஸ் நவ்' செய்தியாளர் தேவ் கோடக் மற்றும் 'ஏபிபி' செய்தியாளர் வருண் பசின் உள்ளிட்ட நிலத்தடி நிருபர்கள் (Ground Reporters) போராட்டக்காரர்களால் அச்சுறுத்தப்பட்டு, தாக்குதலுக்கு உள்ளாகினர்.
சில ஊடகங்கள் மாணவர்களை 'தேசவிரோதிகள்' என்றும் 'வெளிநாட்டுச் சதி' என்றும் சித்தரிப்பதாகப் போராட்டக்காரர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
அதேவேளையில், "வன்முறை எந்த வடிவத்தில் வந்தாலும் அது ஜனநாயகப் போராட்டத்தைச் சிதைத்துவிடும். களத்தில் நின்று உண்மை நிலையை உழைத்துப் பதிவு செய்யும் நிருபர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்துவது முற்றிலும் தவறானது" என்று நடுநிலையாளர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
மத்திய அரசுத் தரப்பில் பாஜக தலைவர் ஜே.பி. நட்டா மற்றும் ரவிசங்கர் பிரசாத் ஆகியோர், "தேர்வு முறைகேடுகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. எதிர்கட்சித் தலைவர்கள் தங்கள் அரசியல் சுயலாபத்திற்காக மாணவர்களைத் தூண்டிவிடுகிறார்கள்" என்று பதிலடி கொடுத்துள்ளனர்.
உச்சநீதிமன்றத்தின் நிராகரிப்பு, எதிர்க்கட்சிகளின் நாடாளுமன்ற முடக்கம், வீதியில் இறங்கியுள்ள ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் என டெல்லி நிலவரம் தற்போது மிகவும் பரபரப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.