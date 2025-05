பிளிப்கார்ட், அமேசான் நிறுவனங்களுக்கு நோட்டீஸ்! இந்தியாவில் தடை விதிக்கப்படுமா?

பாகிஸ்தானின் தேசிய கொடி உட்பட, பாகிஸ்தான் சம்பத்தப்பட்ட பொருட்களை தங்களது தளத்தில் விற்பனை செய்து வந்த பிளிப்கார்ட், அமேசான் போன்ற தளங்களுக்கு மத்திய நுகர்வோர் பாதுகாப்பு ஆணையம் (CCPA) நோட்டீஸ் அனுப்பி கடுமையான எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இந்த இரண்டு பெரிய மின் வணிக தளங்கள் மட்டும் இன்றி Ubuy India, Etsy, The Flag Company மற்றும் The Flag போன்ற நிறுவனங்களுக்கும் நுகர்வோர் விவகார அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார். இது போன்ற ஆன்லைன் தளங்களில் பாகிஸ்தான் நாட்டு கொடிகள் மற்றும் பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படுவதை கடுமையாக கண்டித்து உள்ளார்.

அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி வெளியிட்டுள்ள X பதிவில், "பாகிஸ்தான் கொடிகள் மற்றும் அதன் தொடர்புடைய பொருட்களை விற்பனை செய்தது தொடர்பாக amazonIN, Flipkart, UbuyIndia, Etsy, The Flag Company மற்றும் The Flag Corporation ஆகிய நிறுவனங்களுக்கு மத்திய நுகர்வோர் பாதுகாப்பு ஆணையம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது. இதுபோன்ற உணர்வின்மையை பொறுத்துக்கொள்ள முடியாது. மின்னணு வணிக தளங்கள் உடனடியாக இது போன்ற அனைத்து உள்ளடக்கங்களையும் அகற்றி தேசிய சட்டங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும்" என்று அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார். எந்த வகையான சட்டம் மீறப்பட்டுள்ளது என்பதை அமைச்சர் குறிப்பிடவில்லை என்றாலும் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான பிரச்சனைக்கு பிறகு இந்த விவகாரம் சூடுபிடித்துள்ளது.

The CCPA has issued notices to @amazonIN, @Flipkart, @UbuyIndia, @Etsy, The Flag Company and The Flag Corporation over the sale of Pakistani flags and related merchandise. Such insensitivity will not be tolerated.

E-commerce platforms are hereby directed to immediately remove all… pic.twitter.com/03Q4FOxwCX

— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) May 14, 2025