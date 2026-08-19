/கிக் தொழிலாளர்களுக்கு சூப்பர் செய்தி: வெறும் ரூ.99-இல் NPS பென்ஷன் கணக்கை தொடங்கலாம்

NPS E Shramik: 'NPS e-shramik' (என்.பி.எஸ் ஈ-ஷ்ராமிக்) மாதிரியின் கீழ், பிளாட்ஃபார்ம் மற்றும் 'கிக்' (gig) பணியாளர்கள் (எ.கா. டெலிவரி ஊழியர்கள்) தங்கள் ஓய்வூதிய சேமிப்பிற்கு குறைந்தபட்ச அல்லது அதிகபட்ச வரம்பு ஏதுமின்றி பங்களிக்க முடியும். அக்டோபர் 2025-ல் ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையத்தால் (PFRDA) அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இந்த மாதிரி, நிலையான வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வருமானம் இல்லாத தொழிலாளர்களுக்கு நிதிப் பாதுகாப்பை அளிக்கும் ஒரு வழியாக அமைகிறது.
முறையான துறையில் உள்ள வழக்கமான ஊழியர்களைப் போலன்றி, 'கிக்' பணியாளர்களுக்கு நிலையான வருமானமோ அல்லது வழக்கமான ஓய்வூதியப் பலன்கள் போன்ற சமூகப் பாதுகாப்பு அம்சங்களோ இருப்பதில்லை.
'NPS e-shramik' மாதிரி, பிளாட்ஃபார்ம் சேவைப் பங்காளிகளுக்கு ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட தளத்தை வழங்குவதன் மூலம் இவ்விரு பிரிவினருக்கும் இடையிலான இடைவெளியைக் குறைக்க முயல்கிறது.
'கிக்' (Gig) வகை ஊழியர்கள் இத்திட்டத்தின் கீழ் ₹99 என்ற தொகையுடன் தங்கள் ஓய்வூதியப் பங்களிப்பைத் தொடங்கலாம். பங்களிப்புத் தொகைக்குக் குறிப்பிட்ட குறைந்தபட்ச அல்லது அதிகபட்ச வரம்பு எதுவும் இல்லை; ஊழியர்கள் தங்கள் வருமானம் மற்றும் நிதி நிலையைப் பொறுத்து பங்களிப்புத் தொகையைத் தீர்மானிக்கலாம்.
ஒரு குறிப்பிட்ட மாதத்தில் வருமானம் குறைவாக இருந்தால் குறைவான தொகையைச் செலுத்தலாம், அதேவேளையில் வருமானம் அதிகரிக்கும்போது பங்களிப்புத் தொகையை உயர்த்திக்கொள்ளலாம். இவ்வாறு சிறிய தொகையுடன் தொடங்குவதன் மூலம், நீண்ட காலத்தில் ஓய்வுக்காலத்திற்காக ஒரு கணிசமான நிதியை உருவாக்க முடியும்.
சம்பளம் பெறும் ஊழியர்களைப் போலன்றி, நிலையான வருமானம் இல்லாத ஊழியர்களையும் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் வரம்பிற்குள் கொண்டு வருவதே இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
"தற்போதுள்ள கார்ப்பரேட் மாதிரியைப் போலவே, இதிலும் குறைந்தபட்ச அல்லது அதிகபட்ச பங்களிப்பு வரம்புகள் எதுவும் பொருந்தாது. பயனுள்ள பங்களிப்புகளை உறுதிசெய்ய, தனிநபர் ஓய்வூதியக் கணக்கில் பணம் செலுத்தப்படும் ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு குறைந்தபட்ச தொகையை (உதாரணமாக, மாதத்திற்கு ரூ. 99) நிர்ணயம் செய்ய பிளாட்ஃபார்ம் ஒருங்கிணைப்பாளர் அல்லது சேவைப் பங்காளிகளுக்கு சுதந்திரம் உண்டு," என்று PFRDA தனது சுற்றறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளது.
பணியாளர் தனது வருமானத்திற்கு ஏற்ப அவ்வப்போது பங்களிப்புகளைச் செய்வதன் மூலம் ஓய்வுக்காலத்திற்கான நிதியை உருவாக்கிக்கொள்ளலாம். மேலும், ஒரு பணியாளர் தனது தனிநபர் ஓய்வூதியக் கணக்கை ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஒருங்கிணைப்பாளரிடமிருந்து மற்றொருவருக்கு மாற்றிக்கொள்ளலாம்.
அத்துடன், ஓய்வூதிய நிதிகள் அறிமுகப்படுத்திய 'பிளாட்ஃபார்ம் சேவை வழங்குநர் திட்டத்திலிருந்து' பொதுவான திட்டத்திற்கு (Common Scheme) மாறவும் முடியும். இதில் உள்ள ஒரே நிபந்தனை என்னவென்றால், ஒரு பணியாளர் ஒரே நேரத்தில் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பிளாட்ஃபார்ம்களில் பணிபுரிந்தாலும், அவரது தனிநபர் ஓய்வூதியக் கணக்கு ஒரு நேரத்தில் ஒரு ஒருங்கிணைப்பாளருடன் மட்டுமே இணைக்கப்பட முடியும்.
இவ்வாறு, பங்களிப்புகள், வேலைவாய்ப்பு மற்றும் கணக்குகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இந்த மாதிரி பணியாளருக்கு நெகிழ்வுத்தன்மையையும் எளிமையையும் வழங்குகிறது.
பிளாட்ஃபார்ம் சேவைத் திட்டங்களிலிருந்து வெளியேறுதல் மற்றும் பணம் எடுத்தல் ஆகியவை PFRDA-வின் (வெளியேறுதல் மற்றும் பணம் எடுத்தல்) 2015-ஆம் ஆண்டு விதிமுறைகளின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 'அனைத்து குடிமக்கள் மாதிரி' (All Citizen Model) நடைமுறையைப் பின்பற்றி அமையும்.
வழக்கமான வெளியேறும் நிலையில் வெளியேறும் அரசு சாரா சந்தாதாரர், திரட்டப்பட்ட நிதியில் 80 சதவீதம் வரை மொத்தத் தொகையாகப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். மொத்தத் தொகை ரூ. 8 லட்சத்திற்கு மேல் இருந்தால், மீதமுள்ள 20 சதவீதத் தொகையைக் கொண்டு 'ஆனுவிட்டி' (வருடாந்திர ஓய்வூதியத் திட்டம்) வாங்க வேண்டியது கட்டாயமாகும்.
தொகை ரூ. 8 லட்சம் அல்லது அதற்கும் குறைவாக இருந்தால், முழுத் தொகையையும் மொத்தமாகப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். முன்கூட்டியே வெளியேறும் பட்சத்தில், பணியாளர் 20 சதவீதத்தை மொத்தத் தொகையாகப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். மீதமுள்ள 80 சதவீதத்தை வருடாந்திரத் தொகையாக (annuity) வாங்க வேண்டும். ஏனெனில் இந்தத் திட்டம் நீண்ட கால ஓய்வூதிய சேமிப்பை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
சந்தாதாரர் தகுதி நிபந்தனைகளைப் பூர்த்தி செய்தால், குறிப்பிட்ட நோக்கங்களுக்காகப் பகுதியளவு பணம் எடுப்பதற்கான ஒரு வழிமுறையை இந்த மாதிரிகள் வழங்குகின்றன.
பகுதிநேரப் பணியாளர்களிடையே NPS பயன்பாட்டை ஊக்குவிக்கவும், தள சேவைப் பங்காளிகளிடையே (Platform Service Partners) கல்வி கற்பிப்பதற்கும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்கும், மற்றும் அவர்களை இணைப்பதற்கான (onboarding) அவசியமான வழிமுறையை உருவாக்குவதற்கும், ஒவ்வொரு புதிய NPS கணக்கிற்கும் PFRDA ரூ. 100 வரை ஊக்கத்தொகையை வழங்குகிறது. PoP-க்கள் பணியாளர்களை இணைக்கும் கட்டத்தில் அவர்களிடம் இருந்து எந்தக் கட்டணமும் வசூலிப்பதில்லை.
இந்தியாவின் விரிவடைந்து வரும் பகுதிநேரப் பணிச் சூழலில், சம்பளம் பெறும் எந்தவொரு ஊழியரைப் போலவும், பணியாளர்களுக்கு ஒரு நிலையான மற்றும் நெகிழ்வான நிதி இருப்பை உருவாக்கும் வழியை வழங்குவது மிகவும் முக்கியமாகிறது.
சீரற்ற வருமானங்களையும் மாறிவரும் தளங்களையும் கருத்தில் கொண்டு, தொழிலாளியின் எதிர்காலத்திற்காக ஒரு சேமிப்பு வலையை உருவாக்கும் ஒரு அமைப்புக்கு, இறுதியில் ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் சேவைப் பங்குதாரரின் பங்களிப்பு தேவைப்படும்.