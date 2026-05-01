2 லட்சம் கிராம பஞ்சாயத்துகளில் வேலைவாய்ப்பு மையங்கள்: NSDC–Vidysea இணைந்து புது திட்டம்

கிராமப்புற இளைஞர்களின் தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான முக்கியமான ஒரு முன்னேற்றமாக, Vidysea Education நிறுவனம், National Skill Development Corporation (NSDC) உடனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் (MoU) கையெழுத்திட்டுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தம், NEED (National Entrepreneurs Empowerment Drive) என்ற தேசிய அளவிலான திட்டத்தின் தொடக்க நிகழ்வில் ஜெய்ப்பூரில் உள்ள பிர்லா ஆடிட்டோரியத்தில் நடைபெற்றது.
இந்த திட்டத்தின் மூலம், இந்தியாவின் 28 மாநிலங்களில் உள்ள 2 லட்சம் கிராம பஞ்சாயத்துகளில் 30 லட்சம் இளைஞர்களை தொழில்முனைவோராக மாற்றும் நோக்கம் கொண்டுள்ளது. Vidysea நிறுவனம், இந்த திட்டத்தில் NSDC தேர்ந்தெடுத்த 15 முக்கிய தொழில்கள் ஒன்றாக இணைந்துள்ளன.
ஜெய்பூர் நிறுவனரின் தனிப்பட்ட முயற்சி!
Vidysea நிறுவனத்தின் நிறுவனர் மற்றும் தலைமை செயல் அதிகாரி கருண் காண்டோய், ஜெய்ப்பூரை சேர்ந்தவர். இந்தியாவின் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைப்புகளில் உள்ள குறைகளை ஆய்வு செய்த அவர், குறிப்பாக கிராமப்புறங்களில் தொழில் வழிகாட்டல் இல்லாமை, இளைஞர்கள் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைப்புகளுக்கிடையேயான இணைப்பு பற்றாக்குறை போன்ற பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் நோக்கில் Vidysea-வை உருவாக்கியுள்ளார்.
அவர் கூறுகையில், “ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் திறமையான இளைஞர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு வழிகாட்ட யாரும் இல்லை. அந்த இடைவெளியை நிரப்புவதற்காக Career Development Officer (CDO) அமைப்பை உருவாக்குகிறோம்” என்று கூறினார்.
கிராமப்புறங்களில் வேலைவாய்ப்பு வழிகாட்டல்!
இந்த திட்டத்தின் கீழ், ஒவ்வொரு பஞ்சாயத்திலும் Career Development Officer (CDO) எனப்படும் நிபுணர்கள் நியமிக்கப்பட உள்ளனர். இவர்கள், அந்தந்த கிராமங்களில் இருந்து செயல்பட்டு, இளைஞர்களுக்கு கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, திறன் பயிற்சி மற்றும் அரசு திட்டங்கள் பற்றிய முழுமையான வழிகாட்டலைண் (Guidance) வழங்குவார்கள்.
இந்த சேவைகள் பெரும்பாலும் மாணவர்கள் மற்றும் குடும்பங்களிடம் இருந்து கட்டணம் இல்லாமல் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. Vidysea நிறுவனத்தின் AI ஆதாரமான PathLynks தளத்தின் மூலம், கல்லூரி சேர்க்கை, வேலைவாய்ப்பு, திறன் மேம்பாட்டு திட்டங்கள் மற்றும் அரசு நலத்திட்டங்கள் குறித்து வழிகாட்டல் வழங்கப்படும். மேலும், Mudra மற்றும் MYSY போன்ற கடன் திட்டங்களின் மூலம் சிறு தொழில்முனைவோருக்கு நிதி ஆதரவும் ஏற்படுத்தப்படும்.
முக்கிய பிரமுகர்கள் பங்கேற்பு!
இந்த நிகழ்வில் ராஜஸ்தான் முதலமைச்சர் பஜன் லால் ஷர்மா, மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு துறை இணை அமைச்சர் ஜெயந்த் சௌதரி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். இந்த திட்டம், ராஜஸ்தானில் நடைமுறையில் உள்ள Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana திட்டத்துடனும் இணைந்து செயல்படும். இந்த திட்டத்தின் மூலம், ரூ.10 லட்சம் வரை வட்டி இல்லா கடன் வழங்கப்பட உள்ளது.
தேசிய வளர்ச்சிக்கான முக்கிய முயற்சி:
NSDC அதிகாரிகள் கூறுகையில், இந்த NEED திட்டம், “விக்சித் பாரத் 2047” என்ற நாட்டின் வளர்ச்சி கனவை அடைய உதவும் முக்கியமான முயற்சியாகும். கிராமப்புறங்களில் உள்ள இளைஞர்களை நேரடியாக வளர்ச்சியில் இணைப்பதே இந்த திட்டத்தின் நோக்கமாகும்.
Vidysea பற்றி:
Vidysea Education Pvt. Ltd. என்பது இந்தியாவின் முன்னணி கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு வழிகாட்டல் நிறுவனமாகும். நாடு முழுவதும் 2 லட்சம் பஞ்சாயத்துகளில் Career Development Officers-ஐ அமைத்து, கிராமப்புற இளைஞர்களை கல்வி, வேலை மற்றும் தொழில் வாய்ப்புகளுடன் இணைப்பதே இவர்களின் முக்கிய இலக்காகும்.
