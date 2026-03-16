Odisha News | ஒடிசா எஸ்சிபி மருத்துவமனை தீ விபத்து: 10 நோயாளிகள் உயிரிழப்பு! என்ன நடந்தது?

Odisha Cuttack Fire Latest News: கட்டாக் எஸ்சிபி மருத்துவமனையில் நேரிட்ட இந்தத் துயரம் உண்மையிலேயே நெஞ்சைப் பதறவைக்கிறது. ஒரு உயிர் காக்கும் இடத்தில் இப்படி ஒரு விபத்து நடப்பது என்பது ஜீரணிக்கவே முடியாத ஒன்று. இந்தச் சம்பவம் குறித்த தற்போதைய நிலவரத்தை அறிந்துக்கொள்ளுவோம்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Mar 16, 2026, 09:14 AM IST

ஒடிசா கட்டாக் தீ விபத்து செய்திகள்: ஒடிசா மாநிலம் கட்டாக்கில் உள்ள எஸ்சிபி அரசு மருத்துவமனையின் டிரௌமா கேர் ஐசியூ பிரிவில் திங்கள்கிழமை அதிகாலை தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இதில் சிகிச்சை பெற்று வந்த 10 நோயாளிகள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். நோயாளிகளைக் காப்பாற்ற முயன்ற 11 மருத்துவமனை ஊழியர்கள் தீக்காயமடைந்தனர். முதல்வர் மோகன் சரண் மாஜி நேரில் ஆய்வு செய்து, உயிரிழந்தோர் குடும்பங்களுக்கு ரூ.25 லட்சம் நிவாரணம் அறிவித்துள்ளார்.

கட்டாக் எஸ்சிபி மருத்துவமனையில் நேரிட்ட இந்தத் துயரம் உண்மையிலேயே நெஞ்சைப் பதறவைக்கிறது. ஒரு உயிர் காக்கும் இடத்தில் இப்படி ஒரு விபத்து நடப்பது என்பது ஜீரணிக்கவே முடியாத ஒன்று. இந்தச் சம்பவம் குறித்த தற்போதைய நிலவரத்தை அறிந்துக்கொள்ளுவோம்.

ஒடிசா மருத்துவமனை தீ விபத்து

ஒடிசா மாநிலம் கட்டாக்கில் உள்ள புகழ்பெற்ற எஸ்சிபி (SCB) மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் இன்று அதிகாலை ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்து ஒட்டுமொத்த நாட்டையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

ஒடிசா கட்டாக் தீ விபத்து: என்ன நடந்தது?

திங்கட்கிழமை அதிகாலை சுமார் 2.30 முதல் 3.00 மணி அளவில், மருத்துவமனையின் டிரௌமா கேர் ஐசியூ (Trauma Care ICU) பிரிவில் திடீரென தீப்பிடித்தது. அந்த நேரத்தில் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் இருந்த நோயாளிகள் அங்கு சிகிச்சை பெற்று வந்தனர்.

ஒடிசா கட்டாக் தீ விபத்து: எத்தனை உயிரிழப்புகள்?

தீ விபத்தின் போது மற்றும் வார்டுகளை மாற்றும் போது ஏற்பட்ட பதற்றத்தில் மொத்தம் 10 நோயாளிகள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.

 

ஒடிசா கட்டாக் தீ விபத்து: தீக்காயங்கள் நிலவரம் 

நோயாளிகளைக் காப்பாற்ற முயன்ற போது 11 மருத்துவமனை ஊழியர்கள் தீக்காயங்களுக்கு ஆளாகியுள்ளனர். இவர்களின் அர்ப்பணிப்பு பாராட்டுக்குரியது என்றாலும், பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகி உள்ளது.

ஒடிசா கட்டாக் தீ விபத்து: மீட்பு பணி நிலவரம்

தீயணைப்பு வாகனங்கள் விரைந்து வந்து தீயை அணைத்தன. சுமார் 23 நோயாளிகள் உடனடியாக மற்ற வார்டுகளுக்கு மாற்றப்பட்டனர்.

ஒடிசா கட்டாக் தீ விபத்து: அரசின் நடவடிக்கைகள்:

சம்பவம் நடந்த சில மணி நேரங்களிலேயே ஒடிசா முதல்வர் மோகன் சரண் மாஜி மற்றும் சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் முகேஷ் மஹாலிங் ஆகியோர் நேரில் சென்று ஆய்வு நடத்தினர்.

"இந்த விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு ₹25 லட்சம் நிவாரண நிதி வழங்கப்படும். மேலும், விபத்து குறித்து விரிவான நீதி விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது," என்று முதல்வர் அறிவித்துள்ளார்.

தீ தடுப்பு நெறிமுறைகள் அவசியம் ஏன்?

மருத்துவமனைகள் போன்ற இடங்களில் தீ தடுப்பு நெறிமுறைகள் (Fire Safety Protocols) எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை இந்தச் சம்பவம் மீண்டும் ஒருமுறை எச்சரித்துள்ளது. உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு நமது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்வோம்.

