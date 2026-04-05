SC, ST இடஒதுக்கீடு உயர்வு... OBC-க்கு மாநில அரசு புதிய அறிவிப்பு - இனி மாணவர்களுக்கு டபுள் மடங்கு சீட்

Odisha Reservation: ஒடிசா மாநிலத்தில் பட்டியல் சமூகம் (SC) மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியின சமூக (ST) மாணவர்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டு சதவீதத்தை அம்மாநில அரசு உயர்த்தி உள்ளது. மேலும், இதர பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினருக்கு புதிய நடைமுறையைும் அந்த அரசு அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 5, 2026, 01:55 PM IST
  • ஒடிசாவில் இதுவரை SC பிரிவினருக்கு 8% இடஒதுக்கீடு
  • ஒடிசாவில் இதுவரை ST பிரிவினருக்கு 12% இடஒதுக்கீடு
  • தற்போது SEBC என்ற பிரிவை ஒடிசா அரசு அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது.

Trending Photos

குரு பகவானின் அருளால் குபேர யோகம்: அதிர்ஷ்டம் பெறப்போகும் 4 ராசிகள்
camera icon7
Guru Nakshatra Peyarchi
குரு பகவானின் அருளால் குபேர யோகம்: அதிர்ஷ்டம் பெறப்போகும் 4 ராசிகள்
‘லீடர்’ படம் வொர்த்தா இல்லையா? ரசிகர்களின் விமர்சனம் இதோ!
camera icon6
Leader
‘லீடர்’ படம் வொர்த்தா இல்லையா? ரசிகர்களின் விமர்சனம் இதோ!
நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. மாணவர்களுக்கு சூப்பரான அறிவிப்பு.. முழு ஆண்டு தேர்விலும் மாற்றம்!
camera icon7
School Holiday
நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. மாணவர்களுக்கு சூப்பரான அறிவிப்பு.. முழு ஆண்டு தேர்விலும் மாற்றம்!
IPL: ஐபிஎல் தொடரில் அதிவேகமாக பந்துவீசிய டாப் 8 பௌலர்கள்...!
camera icon8
IPL
IPL: ஐபிஎல் தொடரில் அதிவேகமாக பந்துவீசிய டாப் 8 பௌலர்கள்...!
Odisha SC, ST, Reservation Increased: நாட்டையே திரும்பிப் பார்க்கும் ஒரு முடிவை ஒடிசா அரசு நேற்று (ஏப். 4) அறிவித்துள்ளது. அதன்படி, பட்டியல் சமூகம் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியின மாணவர்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டு சதவீதத்தை அதிகபடுத்தியிருக்கிறது, ஒடிசா அரசு.

SEBC பிரிவு அறிமுகம்

ஒடிசா தலைநகர் புபனேஷ்வரில் நேற்று நடைபெற்ற முதலமச்சர் மோகன் சரண் மாஜி தலைமையிலான அமைச்சரவை கூட்டத்தில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பட்டியலின (SC) மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியின (ST) மாணவர்களுக்கான இடஒதுக்கீடு விழுக்காடை அதிகரித்தது மட்டுமின்றி, மருத்துவக் கல்வி மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்விக்கு என சமூக மற்றும் பொருளாதார ரீதியில் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் (SEBC) என்ற பிரிவையும் ஒடிசா அரசு அறிமுகப்படுத்தியிருப்பதும் கவனிக்கத்தக்கது.

இட ஒதுக்கீடு சதவீதம் அதிகரிப்பு

அமைச்சரவை கூட்டத்திற்கு பிறகு நேற்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஒடிசா முதலமைச்சர் மோகன் சரண் மாஜி, "பட்டியல் பழங்குடியின மாணவர்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டை 12 சதவீதத்தில் இருந்து 22.50 சதவீதமாக உயர்த்தியுள்ளோம், அதேபோல் பட்டியல் சமூக மாணவர்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டை 8 சதவீதத்தில் இருந்து 16.25 சதவீதமாக உயர்த்தி உள்ளோம். மேலும், இதர பிற்படுத்தப்பட்ட சமூக மாணவர்களுக்கான (OBC) 11.25% இடஒதுக்கீட்டை மாநில அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, ஒடிசாவில் OBC பிரிவினர் SEBC என அழைக்கப்படுவார்கள்" என்றார்.

ஒடிசா இடஒதுக்கீடு

Image Source: Gemini AI

எந்தெந்த படிப்புகளுக்கு? 

ஒடிசாவில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்கள், அவற்றின் இணைப்புக் கல்லூரிகள், கல்வி நிறுவனங்கள், ஐடிஐக்கள், பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகள், பொறியியல் கல்லூரிகள், தொழில்நுடப்ம், மேலாண்மை, கணினிப் பயன்பாடுகள், வேளாண்மை, கட்டடக்கலை, திரைப்படக் கலைகள், மருத்துவம், அறுவை சிகிச்சை, பல் மருத்துவம், ஆயுர்வேதம், ஹோமியோபதி உள்ளிட்ட துறைகளில் இந்த புதிய இட ஒதுக்கீடு முறை நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என முதலமைச்சர் மோகன் சரண் மாஜி தெரிவித்தார்.

பழங்குடியினருக்கான இடங்கள் அதிகரிப்பு

ஒடிசாவை பொருத்தவரை, பழங்குடியின சமூகத்தின் மக்கள்தொகை 22 சதவீதத்திற்கும் அதிமாகும். ஆனாலும், நெடுங்காலமாக, தொழில்நுட்ப, தொழில்முறை, மருத்துவம் மற்றும் அதுசார்ந்த படிப்புகளில் பழங்குடியின மக்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு வெறும் 12% ஆக மாட்டுமே இருந்தது. இதை சுட்டிக்காட்டிப் பேசி முதலமைச்சர், மக்கள்தொகையில் பழங்குடியின மக்களின் விகிதாச்சாரத்திற்கு ஏற்ப தற்போது இடஒதுக்கீடு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது என்றார். 

மேலும்,  மாநிலத்தில் மொத்தம் இருக்கும் இளநிலை மற்றும் முதுநிலை மருத்துவ இடங்களில் பழங்குடியின மாணவர்களுக்கு 12% மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது. அதாவது, 290 பழங்குடியின மாணவர்களுக்கே இடம் கிடைத்து வந்தது. தற்போது 22.5% ஆக உயர்த்திய பிறகு, தற்போது பழங்குடியின மாணவர்களுக்கான மருத்துவ இடங்கள் 545 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

பட்டியல் சமூகத்தினருக்கான இடங்கள் அதிகரிப்பு

ஒடிசாவில் பட்டியல் சமூகத்தினர் 17% உள்ளனர், ஆனால் அவர்களோ 8% இடஒதுக்கீட்டையே பெற்று வந்தனர், தற்போது 16.25% ஆக உயர்வு. அந்த வகையில், இடஒதுக்கீட்டில் பட்டியலின மாணவர்கள் 193 இடங்களை பெற்று வந்த நிலையில், இனி 393 இடங்களை பெறுவார்கள். ஒடிசாவில் மொத்தம் 44,579 பொறியியல் இடங்கள் உள்ளன. பழங்குடியின மாணவர்களுக்கு இதுவரை 5,349 இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில், இனி அது 10,030 ஆக உயரும். பட்டியலின மாணவர்களுக்கு இதுவரை 3,566 இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில், இனி அது 7,244 ஆக உயரும்.

வளமான ஒடிசாவை கட்டமைக்க...

ஒடிசாவில் சமூகம் மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகங்கள் என்ற பிரிவு அறிமுகப்பட்டுள்ளது. இதில் 515 இடங்கள் மாணவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட உள்ளது. ஒடிசா அரசின் இந்த நடவடிக்கை, ஒரு வளமான ஒடிசாவைக் கட்டமைப்பதற்கான ஒரு வலுவான வழியாக அமையும்" என்றார். ஒடிசாவில் 2000ஆம் ஆண்டில் இருந்து 2024ஆம் ஆண்டுவரை 5 முறை ஆட்சியை பிடித்த பிஜூ ஜனதா தளத்தை, கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் பாஜக ஆட்சிக் கட்டிலில் இருந்து தூக்கி எறிந்தது. 78 தொகுதிகளை வென்று பாஜக இங்கு ஆட்சியமைத்தது.  மோகன் சரண் மாஜி முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றார்.

மேலும் படிக்க | தொடங்கியது Census: சுய-கணக்கெடுப்பு என்றால் என்ன? ஆன்லைனில் இதை செய்வது எப்படி?

மேலும் படிக்க | திடீரென பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு.. லிட்டருக்கு இவ்வளவா? அதிர்ச்சியில் வாகன ஓட்டிகள்

மேலும் படிக்க | ஜன் விஷ்வாஸ் மசோதா: சட்டத்தின் ஆட்சியா? திமுக எம்.பி கடும் கண்டனம்!

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

