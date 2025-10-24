ஒரு நொடியில உயிரே போச்சு.. ரீல்ஸ் மோகத்தால் சிறுவனுக்கு நேர்ந்த கதி.. திக் திக் வீடியோ

Teen Dies While Taking Video Infront Of Train : தற்போதைய காலக்கட்டத்தில் சிறுவர்கள், இளைஞர்கள் என பலரும் சமூக வலைதளங்களில் ஆக்டிவாக இருந்து வருகின்றனர். சமூக வலைதளங்களில் லைக்ஸ்களை அள்ளுவதற்காக சில விபரீத செயல்களிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அதாவது, கொஞ்சம் கூட பயப்படாமல் ஆபத்தான முறையில் ரீல்ஸ்கள் எடுத்து வருகின்றனர். உயிரை பணயம் வைத்து சிறுவர்கள், இளைஞர்கள் வீடியோக்களை எடுத்து வருகின்றனர்.
ரீல்ஸ் மோகம்
குறிப்பாக, ரயில் மீது ஏறி நின்றும், ரயில் படிக்கட்டுகளில் ஆபத்தான முறையில் பயணம் செய்தும், தண்டவாளத்தில் நின்று வீடியோ எடுப்பதையும் தொடர்ந்து செய்து வருகின்றனர். இந்த ரீல்ஸ் மோகத்தால் சிறுவர்கள், இளைஞர்கள் என பலரும் உயிரிழந்துள்ளனர். இதுபோன்ற சம்பவத்தை தடுக்க ரயில்வே நிர்வாகமும் அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.
இருப்பினும், சிலர் ஆபத்தான முறையில் வீடியோ எடுப்பதை நிறுத்தவில்லை. இந்த நிலையில், தற்போது ஒரு சம்பவம் அரங்கேறி இருக்கிறது. ஒடிசா மாநிலத்தில் 15 வயது சிறுவனின் உயிர் ரீல்ஸ் மோகத்தால் பறிபோனது. கொஞ்சம் கூட பயம் இல்லாமல், ரயில் முன்பு நின்று வீடியோ எடுத்த நிலையில், அவர் உயிரிழந்தார்.
15 வயது சிறுவனுக்கு நேர்ந்த கதி
உயிரிழந்த சிறுவன் 15 வயதான பிஸ்வஜித் சாஹு என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. இவர் ஒடிசா மாநிலம் பூரி நகரைச் சேர்ந்தவர். இந்த சிறுவன் சோஷியல் மீடியாவில் மிகவும் ஆக்டிவாக இருந்து வந்தார். அடிக்கடி சமூக வலைதளங்களில் வீடியோக்களை பதிவிட்டு வந்திருக்கிறார்.
இவர் சமூக வலைதளங்களில் ஆக்டிவாக இருப்பதை அவரது பெற்றோர் கண்டித்து இருக்கிறார்களாம். இருப்பினும், சிறுவன் தொடர்ந்து சமூக வலைதளங்களில் வீடியோ பதிவிட்டு வந்திருக்கிறார். இந்த நிலையில், 2025 அக்டோபர் 23ஆம் தேதியான நேற்று ஒடிசாவின் ஜான்கடேபூர் நிலையத்தில் உள்ள ரயில்வே கேட்டிற்கு வீடியோ எடுக்க நண்பருடன் சென்றிருக்கிறார்.
அப்போது, சிறுவன் ரயில் மேம்பாலத்தின் மீது ஏறி ரீல்ஸ் எடுக்க முயன்றுள்ளார். அப்போது, அவருக்கு பின்னால் ரயில் வேகமாக வந்துக் கொண்டிருந்தது. சிறுவன் ரயில் தண்டவாளத்தை ஒட்டியே நின்று இருக்கிறார். ரயில் வருவதை பார்த்தும், சற்றும் நகராமல் சிறுவன் அங்கேயே நின்றுள்ளார். இதனை அடுத்து, சிறுவன் மீது ரயில் மோதியது. இதில் சிறுவன் தூக்கி வீசப்பட்டு உயிரிழந்தார்.
இந்த சம்பவம் குறித்து அறிந்த ஒடிசா ரயில்வே போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று, சிறுவனின் உடலை மீட்டு, பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். இந்த சம்பவத்தில் வீடியோவைப் பதிவு செய்து கொண்டிருந்த மற்றொரு சிறுவனும் காயமடைந்ததாக அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர். இதுகுறித்து அதிகாரிகள் கூறுகையில், " சந்தன்பூர் அருகே உள்ள ஜனகதீப்பூர் ரயில்வே மேம்பாலத்திற்கு 15 வயது சிறுவன் சென்றிருக்கிறார். அப்போது அவர் ரயிலில் மோதி சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார்" என அதிகாரிகள் உறுதிப்பட கூறினர்.
திக் திக் வீடியோ
A 15-year-old boy died after being hit by a train while he was filming a reel on a railway track in Odisha’s Puri.
The incident occurred at the Janakdevpur railway station on Tuesday.
Vishwajeet Sahu, a resident of Mangalaghat, visited the Dakshinkali temple with his mother.
On… pic.twitter.com/tWouD4LQTM
— SK Chakraborty (@sanjoychakra) October 23, 2025
