/₹1 கோடி ஜாக்பாட் யாருக்கு? கேரளா தனலட்சுமி DL-56 லாட்டரி முடிவுகள்

Kerala Lottery Result Today: கேரள மாநில லாட்டரித்துறை வாரத்தின் ஏழு நாட்களும் வெவ்வேறு பெயர்களில் லாட்டரி குலுக்கல்களை நடத்தி வருகிறது. அந்த வகையில் இன்று புதன்கிழமை (10-06-2026) 'தனலட்சுமி DL-56' (Dhanalekshmi DL-56) லாட்டரிக்கான முடிவுகள் அறிவிக்கப்படுகின்றன.
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லாட்டரி பரிசு
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குலுக்கல் பணம்
|முதல் பரிசு
|ரூ.1 கோடி
|இரண்டாவது பரிசு
|ரூ.30 லட்சம்
|மூன்றாவது பரிசு
|ரூ.5 லட்சம்
|ஆறுதல் பரிசு
|ரூ.5,000
|நான்காவது பரிசு
|ரூ.5,000
|ஐந்தாவது பரிசு
|ரூ.2,000
|ஆறாவது பரிசு
|ரூ.1,000
|ஏழாவது பரிசு
|ரூ.500
|எட்டாவது பரிசு
|ரூ.200
|ஒன்பதாவது பரிசு
|ரூ.100
கேரள அரசு லாட்டரி துறையின் அதிகாரப்பூர்வமான முடிவுகள் மதியம் 3 மணி முதல் நேரலையாகத் தொடங்கும். மாலை 4 மணி அளவில் முழுமையான முடிவுகள் பிடிஎஃப் (PDF) கோப்பாக இணையதளத்தில் வெளியாகும்.
வெற்றியாளர்கள் தங்கள் பரிசுத் தொகையைப் பெற, முடிவுகள் வெளியான 30 நாட்களுக்குள் தங்களின் வெற்றி பெற்ற டிக்கெட் மற்றும் அடையாளச் சான்றுகளை லாட்டரி துறையிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ரூ. 1 லட்சம் வரையிலான பரிசுகளை அந்தந்த மாவட்ட லாட்டரி அலுவலகங்களிலும், அதற்கு மேற்பட்ட தொகையை லாட்டரி இயக்குநரகத்திலும் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது.)