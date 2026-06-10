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₹1 கோடி ஜாக்பாட் யாருக்கு? கேரளா தனலட்சுமி DL-56 லாட்டரி முடிவுகள்

Dhanalekshmi DL-56 Result Tamil: இன்று (புதன்கிழமை) வெளியாகும் கேரளா தனலட்சுமி DL-56 லாட்டரியின் முதல் பரிசு ரூ. 1 கோடி ஆகும். ரூ. 50 விலையுள்ள இந்த லாட்டரியின் அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் மதியம் 3 மணி முதல் நேரலையாக அறிவிக்கப்பட்டு, மாலை 4 மணிக்கு முழு PDF கோப்பாக வெளியாகும்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 10, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 01:40 PM IST
₹1 கோடி ஜாக்பாட் யாருக்கு? கேரளா தனலட்சுமி DL-56 லாட்டரி முடிவுகள்
Image Credit: File

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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