Operation Sindoor: பஹல்காம் தாக்குதலுக்கு இந்தியா பதிலடி! பலியானோர் குடும்பம் சொல்வது என்ன?

Operation Sindoor Pahalgam Victims Families Reactions : கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 22ஆம் தேதி, ஜம்மு காஷ்மீரின் பஹல்காம் பகுதியில் பயங்கரவாத தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. இதில், 26 பேர் உயிரிழந்தனர். இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் இந்தியா பாகிஸ்தான் மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமித்த ஜம்மு காஷ்மீர் பகுதியின் மீது ‘ஆப்ரேஷன் சிந்தூர்’ எனும் பெயரில் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது.

ஆப்ரேஷன் சிந்தூர் என்றால் என்ன?

பஹல்காம் தாக்குதலில் சுற்றுலா பயணிகள் உள்ளூர் வாசிகள் உள்பட 26 பேர் உயிரிழந்தனர். இவர்களை இஸ்லாமியரா இல்லையா என தெரிந்து கொண்டு, பயங்கரவாதிகள் கொன்றதாக உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினர் கூறினர். இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக, இந்தியா ‘ஆப்ரேஷன் சிந்தூர்’ எனும் பெயரில் நள்ளிரவு முதல் பாகிஸ்தான் மீதும், பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமித்த ஜம்மு காஷ்மீர் பகுதிகளிலும் தாக்குதல் நடைப்பெற்று வருகிறது.

9 இடங்களில் நடத்தப்பட்ட இந்த தாக்குதலில் இந்தியாவிற்கு வெற்றி கிடைத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த தாக்குதலில், தாக்குதல் பகுதியில் இருந்த 3 இந்தியர்கள் உயிரிழந்திருக்கின்றனர். இவர்களை பாகிஸ்தான் சுட்டு வீழ்த்தியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

இந்த தாக்குதலுக்கு ஆப்ரேஷன் சிந்தூர் என பெயர் வைக்க காரணம், இது இந்திய ராணுவத்தின் செண்டிமெண்ட் அட்டாக் என்பதால் என கூறப்படுகிறது. இந்தியில் சிந்தூர் என்றால் திருமணம் ஆன பின்பு பெண்களின் நெற்றியில் வைக்கப்படும் குங்குமம் என்று அர்த்தம். பஹல்காம் தாக்குதலில் திருமணமாகி தேனிலவிற்கு சென்ற ஜோடிகளின் வாழ்க்கை கேள்விக்குறியானது. இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக இந்தியா இந்த பெயரை வைத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் இது குறித்து இந்தியா இன்னும் எந்த விளக்கமும் தெரிவிக்கவில்லை.

குடும்பத்தினர் சொல்வது என்ன?

இந்தியா-பாகிஸ்தான் போரின் ஒரு அங்கமாக ஆப்ரேஷன் சிந்தூர் தாக்குதல் நடந்து வருகிறது. இது குறித்து, பஹல்காம் தாக்குதலில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரிடம் ஊடகத்தினர் கேட்டனர். இது குறித்து அவர்கள் என்ன பேசியிருக்கின்றனர் என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.

பஹல்காம் தாக்குதலில் சந்தோஷ் ஜாக்டேல் என்பவர் உயிரிழந்தார். அவரது மகள் அஸ்வரி ஜாக்டேல், இந்த தாக்குதல் குறித்து தெரிந்து கொண்ட போது தனது கண்ணீரை அடக்க முடியவில்லை என்று கூறியிருக்கிறார்.

“ஆனந்த கண்ணீரே வந்துவிட்டது..”

“நாங்கள் மகிழ்ச்சியில் கண்ணீர் விட்டோம். பிரதமர் மோடி பழிவாங்கியிருப்பதையும், இந்த ஆப்ரேஷனுக்கு இப்படி பெயர் வைத்திருப்பதையும் கேட்டவுடன் எங்களால் அழுகையை அடக்க முடியவில்லை. உயிரிழந்தவர்களின் மனைவிகளின் சிந்தூர் அந்த பயங்கரவாதிகளால் அழிக்கப்பட்டது. இப்போது இந்தியா 9 இடங்களில் தாக்குதல் நடத்தியிருக்கிறது. இதை கேட்கும் போது எங்களுக்கு ஆனந்த கண்ணீர் வருகிறது” என்று கூறியிருக்கிறார்.

#WATCH | Pune | #OperationSindoor | "I cried a lot on hearing the name of the operation . It is a real tribute and justice to those who were killed by terrorists," says Asavari Jagdale, daughter of Santosh Jagdale, who was killed in Pahlagam terror attack pic.twitter.com/L6Wh7HivHM — ANI (@ANI) May 7, 2025

பஹல்காமில் உயிரிழந்த சஞ்சய் திவேடி என்பவரின் தந்தை, இது குறித்து பேசுகையில், ”நான் தொடர்ந்து செய்திகளை பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறேன். நாட்டு மக்களின் வலிகளை கேட்டதற்காக இந்திய ராணுவத்திற்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கும் சல்யூட் செய்கிறேன். பாகிஸ்தானின் பயங்கரவாதத்தை அழித்ததற்காக ராணுவத்திற்கு நன்றி கூறிக்கொள்கிறேன். இந்த செய்தியை கேட்டதில் இருந்து எனது குடும்பத்தினர் அனைவரும் லேசாக உணர்கிறோம்” என்று கூறியிருக்கிறார்.

Kanpur, Uttar Pradesh: Wife of Shubham Dwivedi who lost his life in Pahalgam terrorist attack, Aishanya Dwivedi on #OperationSindoor says, "I would like to sincerely thank everyone who is connected to this operation, everyone who is a part of it, especially all our personnel in… pic.twitter.com/uqbgwMtU0H — IANS (@ians_india) May 7, 2025

பஹல்காம் தாக்குதலில் உயிரிழந்த சுபம் திவேடியின் மனைவி இது குறித்து பேசியிருக்கிறார். அவர், ஆப்ரேசன் சிந்தூரின் அங்கமாக இருக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவிப்பதாக கூறியிருக்கிறார்.

