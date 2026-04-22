English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
ஆபரேஷன் சிந்துார்! பஹல்காம் தாக்குதல் முதலாம் ஆண்டு நினைவு -தியாகிகளுக்கு பிரதமர் மோடி வீரவணக்கம்

Pahalgam Terror Attack, PM Modi Message: 2025 ஏப்ரல் 22 அன்று பஹல்காமில் நடந்த தாக்குதலில் 26 பேர் பலியானார்கள். இதற்குப் பதிலடியாக இந்திய ராணுவம் மே 7 அன்று ‘ஆபரேஷன் சிந்துார்’ மூலம் பாகிஸ்தான் எல்லைக்குள் புகுந்து தாக்குதல் நடத்தியது. இதன் முதலாம் ஆண்டு நினைவேந்தலை முன்னிட்டு பிரதமர் மோடி விடுத்துள்ள வீரவணக்கச் செய்தி.  

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Apr 22, 2026, 11:26 AM IST

Trending Photos

One Year After Pahalgam Terror Attack: 2025 ஆம் ஆண்டு பஹல்காம் பகுதியில் நடந்த பயங்கரவாத தாக்குதல் (Pahalgam Terror Attack) மற்றும் அதற்குப் பதிலடியாக இந்தியா நடத்திய 'ஆபரேஷன் சிந்துார்' (Operation Sindoor) நடவடிக்கையின் முதலாம் ஆண்டு நினைவேந்தலை முன்னிட்டு, பிரதமர் நரேந்திர மோடி விடுத்துள்ள வீரவணக்கச் செய்தி மற்றும் அந்த வரலாற்றுச் சம்பவத்தின் முழு விவரங்களை பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

பயங்கரவாதத்திற்கு எதிராக இந்தியா ஒருபோதும் தலைவணங்காது என்பதையும், நாட்டின் பாதுகாப்பு விஷயத்தில் சமரசம் கிடையாது என்பதையும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி (PM Narendra Modi) மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். 2025 ஏப்ரல் 22 அன்று ஜம்மு காஷ்மீரின் பஹல்காம் பகுதியில் பாகிஸ்தான் ஆதரவு பயங்கரவாதிகள் நடத்திய கோரத் தாக்குதலில் உயிரிழந்த 26 பேருக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் வகையில் பிரதமர் இந்தச் செய்தியைப் பகிர்ந்துள்ளார்.

பஹல்காம் தாக்குதல்: ஒரு கறுப்பு தினம்

சரியாக ஓராண்டிற்கு முன்பு (ஏப்ரல் 22, 2025), இயற்கை எழில் கொஞ்சும் சுற்றுலாத் தலமான பஹல்காமில் அமைதி குலைக்கப்பட்டது. பாகிஸ்தானால் ஆதரிக்கப்பட்ட பயங்கரவாதிகள் ஒரு கிராமத்திற்குள் புகுந்து காட்டுமிராண்டித்தனமான தாக்குதலை நடத்தினர்.

இந்தத் தாக்குதலில் மிகவும் அதிர்ச்சியளிக்கும் விஷயம் என்னவென்றால், பயங்கரவாதிகள் பொதுமக்களின் மதத்தை விசாரித்து அறிந்து, அதன் அடிப்படையில் அவர்களைச் சுட்டுக் கொன்றனர்.

இந்த மதவெறித் தாக்குதலில் 26 அப்பாவி மக்கள் கொல்லப்பட்டனர். இது ஒட்டுமொத்த தேசத்தையும் உலுக்கியது மட்டுமல்லாமல், சர்வதேச அளவில் கடும் கண்டனங்களையும் பெற்றது.

பஹல்காம் தாக்குதல் முதலாம் ஆண்டு நினைவு தினம்: பிரதமர் மோடியின் பதிவு

இந்தத் தாக்குதலின் முதலாம் ஆண்டு நினைவையொட்டி, பிரதமர் மோடி தனது 'X' (முன்னர் ட்விட்டர்) தளத்தில் பதிவிட்டதாவது, 

"கடந்த ஆண்டு இதே நாளில் பஹல்காமில் நடந்த கொடூரமான பயங்கரவாதத் தாக்குதலில் இழந்த அப்பாவி உயிர்களை நினைவு கூர்கிறேன். அவர்கள் ஒருபோதும் மறக்கப்பட மாட்டார்கள். தங்கள் அன்புக்குரியவர்களை இழந்து தவிக்கும் குடும்பத்தினருடன் எனது எண்ணங்கள் எப்போதும் இருக்கும். ஒரு தேசமாக நாம் துக்கத்தில் ஒன்றுபட்டுள்ளோம், அதே வேளையில் பயங்கரவாதத்தை வேரறுக்க உறுதியுடனும் இருக்கிறோம். இந்தியா எந்த வடிவத்திலும் பயங்கரவாதத்திற்குப் பணியாது. பயங்கரவாதிகளின் தீய எண்ணங்கள் ஒருபோதும் வெற்றி பெறாது."

 

இந்திய ராணுவத்தின் எச்சரிக்கை: "எல்லை மீறினால் பதிலடி நிச்சயம்"

பிரதமர் மட்டுமல்லாது, இந்திய ராணுவமும் இந்த தினத்தை முன்னிட்டு ஒரு வலிமையான செய்தியை வெளியிட்டுள்ளது. இந்திய ராணுவத்தின் கூடுதல் பொதுத் தகவல் இயக்குநரகம் (ADG PI) வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "மனிதநேயத்தின் எல்லைகள் மீறப்படும்போது, அதற்கான பதில் தீர்க்கமானதாக இருக்கும். நீதி நிலைநாட்டப்பட்டுள்ளது. இந்தியா ஒற்றுமையாக நிற்கிறது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளது. மேலும் "இந்தியா எதையும் மறக்காது" என்ற வாசகத்துடன் கூடிய ஒரு கிராபிக்ஸ் படத்தையும் ராணுவம் பகிர்ந்துள்ளது.

‘ஆபரேஷன் சிந்துார்’: இந்தியாவின் பதிலடி நடவடிக்கை

பஹல்காம் தாக்குதலுக்குப் பிறகு இந்தியா அமைதியாக இருக்கவில்லை. பயங்கரவாதிகளுக்குப் பாடம் புகட்ட இந்திய ஆயுதப் படைகள் திட்டமிட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ராணுவ நடவடிக்கைதான் 'ஆபரேஷன் சிந்துார்'.

ஆபரேஷன் சிந்துார் தாக்குதலின் முக்கிய அம்சங்கள்

2025, மே 7 அன்று இந்தியா 'ஆபரேஷன் சிந்துார்' நடவடிக்கையைத் தொடங்கியது.

பாகிஸ்தான் மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் (PoJK) செயல்பட்டு வந்த 9 முக்கிய பயங்கரவாத ஏவுதளங்கள் (Launchpads) குறிவைக்கப்பட்டன.

லஷ்கர்-இ-தொய்பா, ஜெய்ஷ்-இ-முகமது மற்றும் ஹிஸ்புல் முஜாகிதீன் ஆகிய அமைப்புகளின் உள்கட்டமைப்புகள் தரைமட்டமாக்கப்பட்டன.

இந்தியா vs பாகிஸ்தான் நான்கு நாள் போர் பதற்றம்

இந்தியா நடத்திய தாக்குதலால் நிலைகுலைந்த பாகிஸ்தான், பதிலுக்கு ட்ரோன் தாக்குதல்கள் மற்றும் எல்லை தாண்டிய ஷெல் தாக்குதல்களை நடத்தியது. இது இரு நாடுகளுக்கும் இடையே நான்கு நாட்கள் நீடித்த ஒரு சிறிய காலப் போராக மாறியது.

இந்த மோதலின் போது இந்திய விமானப்படை மற்றும் தரைப்படை இணைந்து பாகிஸ்தானின் லாகூர் மற்றும் குஜ்ரன்வாலா அருகே இருந்த ரேடார் நிலையங்களை அழித்து தங்களது பலத்தை நிரூபித்தன. இந்தியாவின் இந்த ஆக்ரோஷமான தாக்குதலைத் தாங்க முடியாமல், பாகிஸ்தான் தரப்பிலிருந்து போர் நிறுத்தக் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. இறுதியாக, 2025 மே 10 அன்று இரு நாடுகளின் ராணுவ நடவடிக்கைகளுக்கான தலைமை இயக்குநர்கள் (DGMO) பேச்சுவார்த்தை நடத்தி போர் நிறுத்தத்திற்கு உடன்பட்டனர்.

பஹல்காம் தாக்குதல்: முதலாம் ஆண்டு நினைவு தினம்

பஹல்காம் தாக்குதலின் முதலாம் ஆண்டு நினைவு தினம், நாம் இழந்த உயிர்களுக்கான அஞ்சலி மட்டுமல்ல, தேசப் பாதுகாப்பில் இந்தியா கொண்டுள்ள அசைக்க முடியாத உறுதியின் அடையாளமாகும்.

இந்தியா ஒருபோதும் முதலில் தாக்காது, ஆனால் தாக்கினால் விடாது" என்ற கொள்கையை 'ஆபரேஷன் சிந்துார்' மூலம் இந்தியா உலகிற்குப் பறைசாற்றியுள்ளது. இன்று நாடு முழுவதும் உயிரிழந்தவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டு வரும் வேளையில், பயங்கரவாதத்தை முற்றிலும் ஒழிப்போம் என்ற சபதத்தை இந்தியா மீண்டும் ஒருமுறை உரக்கச் சொல்லியுள்ளது.

பஹல்காம் தாக்குதல்: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

1. பஹல்காம் பயங்கரவாத தாக்குதல் எப்போது மற்றும் எங்கு நடந்தது?

பஹல்காம் பயங்கரவாத தாக்குதல் 2025 ஏப்ரல் 22 அன்று ஜம்மு காஷ்மீரின் இயற்கை எழில் கொஞ்சும் சுற்றுலாத் தலமான பஹல்காமில் உள்ள ஒரு கிராமத்தில் நடைபெற்றது.

2. இந்த தாக்குதலில் எத்தனை பேர் உயிரிழந்தனர்?

பாகிஸ்தான் ஆதரவு பயங்கரவாதிகள் நடத்திய இந்த கொடூரமான தாக்குதலில் மொத்தம் 26 அப்பாவி பொதுமக்கள் கொல்லப்பட்டனர்.

3. இந்த தாக்குதலின் பின்னணி என்ன?

இந்த தாக்குதல் ஒரு திட்டமிட்ட மதவெறித் தாக்குதல் ஆகும். பயங்கரவாதிகள் கிராமத்திற்குள் புகுந்து, மக்களிடம் அவர்களது மதத்தைப் பற்றி விசாரித்து, அதன் அடிப்படையில் இலக்கு வைத்து அவர்களைச் சுட்டுக் கொன்றனர்.

4. 'ஆபரேஷன் சிந்துார்' (Operation Sindoor) என்றால் என்ன?

பஹல்காம் தாக்குதலுக்குப் பதிலடியாக இந்திய ஆயுதப் படைகள் மேற்கொண்ட ராணுவ நடவடிக்கைதான் ஆபரேஷன் சிந்துார். இது 2025 மே 7 அன்று தொடங்கப்பட்டது. பாகிஸ்தான் மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் (PoJK) இருந்த பயங்கரவாத உள்கட்டமைப்புகளை அழிப்பதே இதன் முக்கிய நோக்கமாகும்.

5. ஆபரேஷன் சிந்துார் மூலம் இந்தியா அடைந்த வெற்றி என்ன?

இந்திய ராணுவம் பாகிஸ்தான் எல்லையில் செயல்பட்டு வந்த 9 முக்கிய பயங்கரவாத ஏவுதளங்களை (Launchpads) அழித்தது. லஷ்கர்-இ-தொய்பா, ஜெய்ஷ்-இ-முகமது மற்றும் ஹிஸ்புல் முஜாகிதீன் போன்ற அமைப்புகளின் முகாம்கள் தரைமட்டமாக்கப்பட்டன. பாகிஸ்தானின் லாகூர் மற்றும் குஜ்ரன்வாலா பகுதியில் இருந்த ராணுவ ரேடார் நிலையங்கள் இந்தியாவால் தகர்க்கப்பட்டன.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

pahalgam terror attackOperation SindoorPM ModiIndia Pakistan tensionindia pakistan war

Trending News