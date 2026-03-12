LPG Issue எதிர்க்கட்சிகள் போராட்டம்: நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமர் இல்லை, நாட்டில் சிலிண்டர் இல்லை -ராகுல் காந்தி

Opposition Protests In Parliament: ஈரான் போர்ச் சூழலால் இந்தியாவில் ஏற்பட்டுள்ள சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு மற்றும் விலை உயர்வுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, காங்கிரஸ், திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் இன்று நாடாளுமன்ற வளாகத்திற்கு வெளியே தீவிரப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டன. நாடாளுமன்றத்தில் என்ன நடந்தது? சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு குறித்து பிரதமர் மோடியின் பிளான் என்ன? போன்ற விவரங்களை பார்ப்போம்.
ஈரான் போர் காரணமாக நாட்டில் சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் சூழல் உருவாகியுள்ளது. இந்தச் சூழ்நிலையை எதிர்த்து காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட பல எதிர்க்கட்சிகள் இன்று நாடாளுமன்ற வளாகத்திற்கு வெளியே போராட்டம் நடத்தின. மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, இந்த நெருக்கடிக்கு "பிரதமர் நரேந்திர மோடியே நேரடியாகப் பொறுப்பு" என்று குற்றம் சாட்டினார். காங்கிரஸ் (Congress), சமாஜ்வாடி கட்சி, திமுக (DMK) மற்றும் பிற எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் நாடாளுமன்றத்தின் மகர் கேட் அருகே திரண்டு அரசாங்கத்திற்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பினர்.
மோடிஜி எல்பிஜி" - நாடாளுமன்றத்தில் முழக்கம்
மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி தலைமையில் காங்கிரஸ், சமாஜ்வாடி கட்சி, டிஎம்கே (DMK) உள்ளிட்ட பல்வேறு எதிர்க்கட்சிகளின் எம்.பி.க்கள் நாடாளுமன்றத்தின் 'மகர் கேட்' அருகே திரண்டனர். எரிவாயு சிலிண்டர் வடிவிலான பதாகைகளை ஏந்தியபடி மத்திய அரசுக்கு எதிராக 'மோடிஜி எல்பிஜி' என்று முழக்கமிட்டனர்.
ராகுல் காந்தி X-தளத்தின் பதிவு
பின்னர் தனது எக்ஸ் (X) தளத்தில் புகைப்படங்களைப் பகிர்ந்த ராகுல் காந்தி, "நரேந்திர மோடி நாடாளுமன்றத்தில் காணவில்லை, சிலிண்டர் நாட்டிலிருந்து காணவில்லை" எனப் பிரதமரைக் கடுமையாகச் சாடினார்.
दुनिया तेज़ी से बदल रही है। संकट हमारे दरवाज़े पर है।
अगर सरकार ने तुरंत कदम नहीं उठाए, तो LPG, पेट्रोल और डीज़ल करोड़ों भारतीय परिवारों के लिए बड़ी समस्या बन जाएंगे।
सच्चाई साफ़ है - Compromised PM Modi ji ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा से समझौता कर दिया है।
कमज़ोर और दिशाहीन विदेश… pic.twitter.com/uQgSN4GGdx
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 12, 2026
பிரதமர் பதற்றமாக இருக்கிறார் -ராகுல் காந்தி தாக்கு
இந்தப் போராட்டத்தில் கலந்துக் கொண்ட மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி பேசும்போது, "எரிசக்தி நெருக்கடி குறித்து மக்கள் பீதியடையத் தேவையில்லை என்று பிரதமர் கூறுகிறார். ஆனால் அவர் தான் வேறு சில காரணங்களால் பதற்றமாக இருக்கிறார். அதானி வழக்கு மற்றும் 'எப்ஸ்டீன் கோப்புகள்' (Epstein Files) விவகாரங்கள் அவரை நிலைகுலைய வைத்துள்ளன" என்று குற்றம் சாட்டினார்.
அத்தியாவசியப் பொருட்கள் சட்டம் அமல் விவரம்
இதற்கிடையில், வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயுவின் தடையற்ற விநியோகத்தை உறுதி செய்வதற்காக மத்திய அரசு நாட்டில் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் சட்டத்தை (Essential Commodities Act) ஏற்கனவே அமல்படுத்தியுள்ளது. திரவ பெட்ரோலிய எரிவாயு (LPG) உற்பத்தியை சாத்தியமான உச்ச நிலைக்கு உயர்த்துமாறு எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் மற்றும் தனியார் பெட்ரோ கெமிக்கல் நிறுவனங்களுக்கு மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
சமையல் எரிவாயு விலை உயர்வு
இது தவிர இந்தியாவில் எரிசக்தி நெருக்கடியைச் சமாளிக்க மேலும் பல நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தியாவில் பெட்ரோல்-டீசல் விலையில் மாற்றம் இல்லை என்றாலும், சமையல் எரிவாயு விலை உயர்ந்துள்ளது.
கேஸ் சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்வதில் புதிய விதிமுறை
இதற்கிடையில், கேஸ் சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்வதில் புதிய விதிமுறை அமலுக்கு வந்துள்ளது. இனி 25 நாட்களுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்ய முடியும். ஈரான் மற்றும் அமெரிக்காவிற்கு இடையே நடந்து வரும் போருக்கு மத்தியில் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் நூற்றுக்கணக்கான எண்ணெய் டாங்கர்கள் சிக்கியுள்ளன. இதில் இந்தியாவின் 30-க்கும் மேற்பட்ட கப்பல்களும் அடங்கும்.
ஹார்முஸ் ஜலசந்தி: கச்சா எண்ணெய் சப்ளை
இதன் விளைவாக வரும் நாட்களில் இந்தியா உட்பட உலகம் முழுவதும் எண்ணெய் தட்டுப்பாடு ஏற்படக்கூடும் என்ற அச்சம் நிலவுகிறது. இந்தியாவின் கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதியில் சுமார் 40 சதவீதம் ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாகவே வருகிறது. இது உலகின் மிக முக்கியமான எண்ணெய் ஏற்றுமதி பாதையாகும். இந்தப் பாதை கிட்டத்தட்ட மூடப்பட்டுள்ளதால், உலகம் முழுவதும் மற்ற மாற்றுகளைத் தேடி வருகிறது. இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை ரஷ்யாவிலிருந்து எண்ணெய் வாங்குவது சாத்தியம். ஆனால் எரிவாயு விஷயத்தில் நாடு சிக்கல்களைச் சந்திக்க நேரிடும்.
நாட்டில் எல்பிஜி பற்றாக்குறை
குறிப்பிடத்தக்க வகையில், 2024-25 நிதியாண்டில் இந்தியா 31.3 மில்லியன் டன் எல்பிஜியைப் பயன்படுத்தியுள்ளது. இதில் 12.8 மில்லியன் டன் மட்டுமே நாட்டிற்குள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டது. மீதமுள்ள எரிவாயு இறக்குமதி செய்யப்பட்டது. இறக்குமதி செய்யப்பட்ட எரிவாயுவில் 85 முதல் 90 சதவீதம் அரபு நாடுகளிலிருந்து வருகிறது. ஹார்முஸ் ஜலசந்தி மூடப்பட்டுள்ளதால், இந்த விநியோகம் முற்றிலும் பாதிக்கப்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்தச் சூழ்நிலையில் அரசாங்கம் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் சட்டத்தைப் பயன்படுத்தியுள்ளது.
