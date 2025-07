மோடி இல்லாவிட்டால்... எங்களுக்கு 150 சீட் கூட கிடைக்காது - சொன்னது பாஜக எம்.பி.,

PM Narendra Modi Leadership: பிரதமர் மோடி இந்தாண்டு செப்டம்பரில் அவரது 75வது பிறந்தநாளை கொண்டாட உள்ள நிலையில், அவர் பிரதமர் பதவியில் இருந்து ஓய்வு பெறுவார் என்ற பேச்சு தற்போது அதிகமாகி உள்ளது.

அதிலும் சமீபத்தில் ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத் விழா ஒன்றில் பேசியபோது, 75 வயதானதும் தலைவர்கள் பொறுப்பில் இருந்து விலகி, பின் வருபவர்களுக்கு வழிவிட வேண்டும் என பொதுவாக பேசியிருந்தார். இந்த பேச்சு மோடியை குறிப்பிட்டே அமைந்ததாக எதிர்க்கட்சிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினர் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Nishikant Dubey: நிஷிகாந்த் தூபே நேர்காணல்

இதையொட்டி, பாஜகவின் முக்கிய பிரமுகரும், மக்களவை உறுப்பினரான நிஷிகாந்த் தூபேவும் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதில் பிரதமர் மோடியின் முக்கியத்துவம் குறித்து பேசியிருக்கிறார். அதாவது, பாஜகவின் முகமாக நரேந்திர மோடி இல்லாவிட்டால் தேர்தலில் பாஜகாவால் 150 தொகுதிகளில் கூட வெற்றி பெற முடியாது என பேசியிருக்கிறார். மேலும் சமூகத்தில் சில பிரிவினர் முன்னர் பாஜகவுக்கு வாக்களிக்க மாட்டார்கள் என்றும் தற்போது அவர்களின் ஆதரவு கிடைத்து பல மாநிலங்களில் வெற்றி பெற்றிருப்பதாகவும் அவர் பேசியிருந்தார்.

ANI செய்தி முகமைக்கு பாஜக எம்.பி., நிஷிகாந்த் தூபே அளித்த நேர்காணலில், பாஜக வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் அதற்கு பிரதமர் மோடி தேவை. பாஜகவின் வெற்றிக்கு பிரதமர் மோடியின் தலைமைத்துவம் அவசியம் என அவர் பேசியிருக்கிறார். "இன்று மூன்றாவது முறையாக மோடிஜி பிரதமராக உள்ளார். மோடிஜி மட்டும் எங்கள் தலைவராக இல்லாவிட்டால், பாஜகாவால் 150 இடங்களை கூட வெல்ல முடியாது" என தெரிவித்துள்ளார்.

