  • நகர்ப்புற மக்களுக்கு சொந்த வீடு! மத்திய அரசின் சலுகை! எப்படி விண்ணப்பிப்பது?

நகர்ப்புறங்களில் வசித்து வரும், சொந்தமாக வீடு இல்லாத, பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய, குறைந்த வருவாய் கொண்ட குடும்பங்களுக்கு குறைந்த விலையில் வீடு அளிப்பதே PMAY-U 2.0 திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும்.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 12, 2026, 08:23 PM IST
  • சொந்த வீடு கனவா?
  • மத்திய அரசின் சூப்பர் திட்டம்.
  • ரூ.1.80 லட்சம் வரை மானியம்.

நகர்ப்புற மக்களுக்கு சொந்த வீடு! மத்திய அரசின் சலுகை! எப்படி விண்ணப்பிப்பது?

சொந்த வீடு கட்டவேண்டும் அல்லது வாங்க வேண்டும் என்பது ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் வாழ்நாள் கனவு ஆகும். இதற்காக பலரும் தங்கள் வாழ்க்கை முழுவதையும் அர்ப்பணித்து உள்ளனர். சமீபத்தில் வெளியான 3 BHK படமும் ஒரு நடுத்தர வீட்டு குடும்பத்தினர் சொந்தமாக ஒரு வீடு வாங்க என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகளை சந்தித்தனர் என்பதை எடுத்து காட்டியது. இந்நிலையில் சொந்த வீட்டு கனவை நனவாக்கும் வகையில் மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ள திட்டம் தான் பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா - நகர்ப்புறம் 2.0 திட்டம், அதாவது PMAY-U 2.0. நகர்ப்புறங்களில் வாடகை வீட்டில் வசித்து வரும் ஏழை மற்றும் நடுத்தர குடும்ப மக்கள், குறைந்த விலையில் சொந்தமாக ஒரு வீட்டை பெற இத்திட்டம் உதவுகிறது.

மேலும் படிக்க | பிஎம் கிசான் : இ-மித்ரா செயலி அப்டேட்! தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளுக்கு முக்கிய தகவல்

PMAY-U 2.0 திட்டத்தின் நோக்கம்

நகர்ப்புறங்களில் வசித்து வரும், சொந்தமாக வீடு இல்லாத, பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய, குறைந்த வருவாய் கொண்ட மற்றும் நடுத்தர வருவாய் பிரிவினருக்கு குறைந்த விலையில் வீடு அளிப்பதே இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும். கடந்த 2024ம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட இந்த PMAY-U 2.0 திட்டம், அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கு மக்களுக்கு உதவும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தில் பயன்பெற, விண்ணப்பதாரரின் குடும்ப வருமானம் முக்கியமான ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த திட்டம் வருமான அடிப்படையில் மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. பொருளாதார ரீதியாக நலிந்த பிரிவினர் ஆண்டு வருமானம் ரூ. 3 லட்சம் வரை உள்ளவர்கள், குறைந்த வருவாய் பிரிவினர் ஆண்டு வருமானம் ரூ. 3 லட்சத்திற்கு மேல் ரூ. 6 லட்சம் வரை உள்ளவர்கள் மற்றும் நடுத்தர வருவாய் பிரிவினர் ஆண்டு வருமானம் ரூ. 6 லட்சத்திற்கு மேல் மற்றும் ரூ. 9 லட்சம் வரை உள்ளவர்கள் இடம் பெறுவார்கள். இந்த திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்கும் எவருக்கும் சொந்தமாக வீடு இருக்க கூடாது. 

சலுகைகள் என்னென்ன கிடைக்கும்?

மத்திய அரசின் இத்திட்டத்தின் கீழ் வீட்டு கடன் பெறுபவர்களுக்கு, ரூ. 1.80 லட்சம் வரை வட்டி மானியம் கிடைக்கும். முதல் ரூ. 8 லட்சம் வரையிலான கடன் தொகைக்கு 4% வட்டி மானியம் 5 வருட தவணைகளில் வழங்கப்படும். இதில் அதிகபட்சமாக ரூ. 25 லட்சம் வரை வீட்டு கடனும், வீட்டின் மதிப்பு ரூ. 35 லட்சம் வரையிலும் இருக்கலாம். சொந்தமாக வீடு கட்ட விரும்புபவர்களுக்கு ரூ. 2.50 லட்சம் வரை மத்திய அரசின் நிதியுதவியும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. இது ஒவ்வொரு மாநிலத்தை பொறுத்து மாறுபடும். இத்திட்டத்திற்கு ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன் என இரண்டு வழிகளிலும் விண்ணப்பிக்கலாம். ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான pmaymis.gov.in](https://pmaymis.gov.in அல்லது pmay-urban.gov.in தளத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம். ஆஃப்லைன் முறையில் விண்ணப்பிக்க அருகில் உள்ள இ சேவை மையத்தை அணுகலாம்.

இந்த முறை திட்டத்தில் போலியாக யாரும் பயன்பெறாத வண்ணம், வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்ய Geo-tagging தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கட்டுமான பணிகள் முறையாக நடைபெறுகிறதா என்பதை அறிய, அந்த இடத்தின் புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் தொடர்ந்து பதிவேற்றம் செய்யப்படும். 

மேலும் படிக்க | அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம்... பதிவு செய்ய இந்த ஆவணங்கள் இருந்தால் போதும்

