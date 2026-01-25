English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பத்ம விருதுகள் அறிவிப்பு... 14 தமிழக ஆளுமைகளுக்கு விருது - முழு விவரம் இதோ

பத்ம விருதுகள் அறிவிப்பு... 14 தமிழக ஆளுமைகளுக்கு விருது - முழு விவரம் இதோ

Padma Awards 2026: 2026ஆம் ஆண்டுக்கான பத்ம விருதுகள் இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. தமிழ்நாட்டில் இருந்து யார் யாருக்கு இவ்விருதுகள் கிடைத்திருக்கிறது என்பதையும் இங்கு காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 25, 2026, 07:53 PM IST

பத்ம விருதுகள் அறிவிப்பு... 14 தமிழக ஆளுமைகளுக்கு விருது - முழு விவரம் இதோ

Padma Awards 2026: நாட்டின் 77வது குடியரசு தினம் கொண்டாடப்பட இருக்கும் சூழலில், பத்ம விருதுகள் இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் மாதம் டெல்லியில் உள்ள குடியரசு தலைவர் மாளிகையில் பத்ம விருதுகள் வழங்கும் விழா நடைபெறும், அவ்விழாவில் குடியரசு தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு விருதை வழங்குவார்.

Padma Awards 2026: மறைந்த 16 ஆளுமைகளுக்கு பத்ம விருது 

பத்ம விபூஷண், பத்ம பூஷண், பத்ம ஸ்ரீ என மூன்று வெவ்வேறு விருதுகள் வழங்கப்படும். 2026ஆம் ஆண்டுக்காகன பத்ம விருதுகளில் 5 பேருக்கு பத்ம பூஷண், 13 பேருக்கு பத்ம விபூஷண், 113 பேருக்கு பத்ம ஸ்ரீ விருது என 131 பேருக்கு பத்ம விருதுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் மொத்தம் 19 பெண்களுக்கு பத்ம விருதுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. வெளிநாட்டவர், வெளிநாடு வாழ் இந்தியர், இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவர், இந்தியாவின் வெளிநாட்டு குடியுரிமை பெற்றோர் உள்ளிட்டவர்களில் 6 பேருக்கு இந்த முறை விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், உயிரிழந்த 16 ஆளுமைகளுக்கும் விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

Padma Awards 2026: பத்ம விபூஷண் விருதுகள் யார் யாருக்கு?

மறைந்த பாலிவுட் தர்மேந்திரா, மறைந்த கேரள மாநில முன்னாள் முதலமைச்சர் விஎஸ் அச்சுதானந்தன் உள்ளிட்ட 5 பேருக்கு பத்ம விபூஷண் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கே.டி. தாமஸ் (பொது விவகாரம்), பாரம்பரிய வயலின் கலைஞர் என். ராஜம் (கலை), மற்றும் பி. நாராயணன் (இலக்கியம் மற்றும் கல்வி) உள்ளிட்டோருக்கு பத்ம விபூஷண் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விதிவிலக்கான மற்றும் சிறப்புமிக்க சேவைக்காக இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது.  நாட்டின் இரண்டாவது மிக உயர்ந்த விருது இதுவாகும்.

Padma Awards 2026: பத்ம பூஷண் விருது பெற்றவர்கள்...

நடிகர் மம்மூட்டி, மறைந்த ஜார்க்கண்ட் முன்னாள் முதலமைச்சர் சிபு சோரன், மறைந்த அட்மன் பியூஷ் பாண்டே, கோடக் மகேந்திரா வங்கியின் நிறுவனர் உதய் கோடக், பாடகர் அல்கா யாக்னிக், முன்னாள் டென்னிஸ் வீரர் விஜய் அமிர்தராஜ், சர்ச்சைக்கு பெயர் போன மகாராஷ்டிராவின் முன்னாள் ஆளுநர் பகத் சிங் கோஷ்யாரி உள்ளிட்ட 13 பேருக்கு பத்ம பூஷன் விருதுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இந்த விருது உயர்மட்டத்தில் சிறப்புமிக்க சேவையை வழங்கியவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.

Padma Awards 2026: பத்ம ஸ்ரீ யார் யாருக்கு?

நடிகர் மாதவன், கிரிக்கெட் வீரர் ரோஹித் சர்மா, இந்திய மகளிர் அணி கேப்டன் ஹர்மன் பிரீத் கவுர், டெல்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் துணை வேந்தரும் UGC-இன் முன்னாள் தலைவருமான ஜகதீஷ் குமார் உள்ளிட்ட 113 பேருக்கு பத்ம ஸ்ரீ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவரவர் துறையில் சிறப்பான சேவையை வழங்கியவர்களுக்கு இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது.

Padma Awards 2026: விருது வென்ற தமிழக ஆளுமைகள்

கே.ஆர். பழனிசாமி (மருத்துவம்) - பத்ம பூஷண்

எஸ்.கே.எம். மெய்லானந்தன் (சமூகப் பணி) - பத்ம பூஷண்

காயத்ரி பாலசுப்ரமணியம், ரஞ்சனி பாலசுப்ரமணியம் (கலை) - பத்ம ஸ்ரீ

ஹெச்.வி. ஹண்டே (மருத்துவம்) - பத்ம ஸ்ரீ

கே. ராமசாமி (அறிவியல் மற்றும் பொறியியல்) - பத்ம ஸ்ரீ

கே. விஜய் குமார் (குடிமைப் பணி) - பத்ம ஸ்ரீ

ஓதுவார் திருத்தணி சுவாமிநாதன் (கலை) - பத்ம ஸ்ரீ

புண்ணியமூர்த்தி நடேசன் (மருத்துவம்) - பத்ம ஸ்ரீ

மறைந்த ஆர். கிருஷ்ணன் (கலை) - பத்ம ஸ்ரீ

ராஜஸ்தபதி காளியப்ப கவுண்டர்(கலை) - பத்ம ஸ்ரீ

சிவசங்கரி (இலக்கியம் மற்றும் கல்வி) - பத்ம ஸ்ரீ

திருவாரூர் பக்தவச்சலம் (கலை)  - பத்ம ஸ்ரீ

வீழிநாதன் காமகோடி (அறிவியல் மற்றும் பொறியியல்)  - பத்ம ஸ்ரீ

