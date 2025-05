போர் நிறுத்தத்தை உடனே மீறிய பாகிஸ்தான்... உமர் அப்துல்லா பதிவிட்ட ஷாக் வீடியோ!

Ceasefire Broke By Pakistan: போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் போட்டு 4 மணிநேரத்தில் பாகிஸ்தான் அதை மீறியதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. ஜம்மு காஷ்மீர் மீது தொடர்ந்து தாக்குதல் நடந்து வருவதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன. ராஜஸ்தானின் ஜெய்சால்மர், பார்மர் முழுமையாக மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

What the hell just happened to the ceasefire? Explosions heard across Srinagar!!!

காஷ்மீரின் பல பகுதிகளில் டிரோன்கள் மட்டுமின்றி பீரங்கித் தாக்குதல்களும் மேற்கொண்டு வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஜம்மு காஷ்மீர் உதம்பூரில் முழு மின் தடைக்கு மத்தியில் இந்திய வான் தடுப்பு பாதுகாப்பு, பாகிஸ்தானின் டிரோன் ஊடுருவல்களை முறியடித்தது. இதனால் அங்கு வானில் வெளிச்சம் தென்பட்டது, வெடிக்கும் சத்தங்களும் கேட்டுள்ளன.

This is no ceasefire. The air defence units in the middle of Srinagar just opened up. pic.twitter.com/HjRh2V3iNW

Ceasefire Broke By Pakistan: உமர் அப்துல்லா பகிர்ந்த வீடியோ

இதுகுறித்து உமர் அப்துல்லா இன்றிரவு 8.53 மணிக்கு போட்டுள்ள X பதிவு,"போர் நிறுத்தம் இப்போது என்ன ஆனது? ஸ்ரீநகர் முழுக்க வெடிச்சத்தம் கேட்கிறது!!!" என குறிப்பிட்டுள்ளார். இதை தொடர்ந்து இரவு 9.10 மணிக்கு அவர் டிரான்கள் முறியடிக்கப்படும் வீடியோக்களை பகிர்ந்து, "இது போர் நிறுத்தமே இல்லை. ஸ்ரீநகரின் நடுவில் உள்ள வான் பாதுகாப்புப் பிரிவுகள் இப்போதுதான் தடுக்க தொடங்கி உள்ளன" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஜம்மு காஷ்மீரின் உதாம்பூர், பஞ்சாபின் குருதாஸ்பூர், பதான்கோட், ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் பர்மர் உள்ளிட்ட எல்லையோர நகரில் முழுமையாக மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. குஜராத் மாநிலத்தின் கட்ச் மாவட்டத்தில் பல டிரோன்கள் காணப்படுகின்றன. இப்போது முழுமையான மின் தடை அமலுக்கு வரும். தயவுசெய்து பாதுகாப்பாக இருங்கள், பீதி அடைய வேண்டாம்" என குஜராத் உள்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ் சங்கவி அவரது X பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

India Pakistan Ceasefire Violation: தற்போது தாக்குதல் இல்லை

தற்போது (இரவு 10: 20 மணிக்கு) எல்லையில் இருந்து வந்த தகவலின்படி, எல்லைக் கட்டுப்பாட்டுக் கோட்டில் (LoC) துப்பாக்கிச் சூடு தாக்குதல் எதுவும் இல்லை. ஸ்ரீநகரில் குண்டுவெடிப்புகள் எதுவும் இல்லை. எல்லைக் கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளில் தாக்குதல் சற்று முன்பு நடந்தது, இப்போது இல்லை என்றும் டிரோன்கள் உள்ளே வந்தன என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Ceasefire Broke By Pakistan: பாகிஸ்தான் பிரதமர் போட்ட பதிவு...

முன்னதாக, பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீப், இருநாடுகளுக்கு இடையே போர் நிறுத்தத்திற்கு வழிவகை செய்ததற்காக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பிற்கு நன்றி தெரிவித்து X பக்கத்தில் பதிவிட்டிருந்தார். அதில், "பிராந்தியத்தில் அமைதியை ஏற்படுத்த அதிபர் டிரம்பின் தலைமைத்துவத்திற்கும், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளுக்கும் நாங்கள் நன்றி கூறுகிறோம். பிராந்திய அமைதி மற்றும் ஸ்திரத்தன்மைக்காக நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்ட இந்த முடிவை எளிதாக்கியதற்காக அமெரிக்காவை பாகிஸ்தான் பாராட்டுகிறது.

We thank President Trump for his leadership and proactive role for peace in the region .

Pakistan appreciates the United States for facilitating this outcome, which we have accepted in the interest of regional peace and stability.

We also thank Vice President JD Vance and…

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) May 10, 2025