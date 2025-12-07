English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • 'என் கணவருக்கு 2வது கல்யாணம்' பிரதமர் மோடியிடம் நீதி கேட்கும் பாகிஸ்தான் பெண் - வீடியோ வைரல்

'என் கணவருக்கு 2வது கல்யாணம்' பிரதமர் மோடியிடம் நீதி கேட்கும் பாகிஸ்தான் பெண் - வீடியோ வைரல்

Pakistan Woman Viral Video: பாகிஸ்தானில் தன்னை திருமணம் செய்த கணவர், தற்போது இந்தியாவில் இரண்டாம் திருமணம் செய்துகொள்ள இருப்பதாக கூறி வீடியோ வெளியிட்டு பிரதமர் மோடிக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 7, 2025, 09:08 PM IST
  • 2020 ஜனவரியில் பாகிஸ்தானில் திருமணம் நடந்துள்ளது.
  • 2020 பிப்ரவரியில் அவர்கள் இந்தியா வந்துள்ளனர்.
  • 2020 ஜூலையில் நிகிதாவை பாகிஸ்தானுக்கு அனுப்பி உள்ளார், விக்ரம்.

'என் கணவருக்கு 2வது கல்யாணம்' பிரதமர் மோடியிடம் நீதி கேட்கும் பாகிஸ்தான் பெண் - வீடியோ வைரல்

Pakistan Woman Viral Video: பாகிஸ்தான் நாட்டின் கராச்சியில் உள்ள பெண் ஒருவர் பிரதமர் மோடிக்கு கோரிக்கை ஒன்றை வைத்துள்ளார். அதாவது, தனது கணவன் தன்னை தன்னந்தனியாக கைவிட்டுவிட்டு, டெல்லியில் ரகசியமாக இரண்டாவது திருமணம் செய்துகொள்ள இருப்பதாகவும் குற்றஞ்சாட்டியிருக்கிறார்.

Pakistan Woman Viral Video: 2020இல் நடந்த திருமணம்

பாகிஸ்தானின் கராச்சியைச் சேர்ந்த நிகிதா நாக்தேவ் என்ற பெண்மணி இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு கோரிக்கை வைத்து வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார். இருநாடுகளில் இருக்கும் சமூக குழுக்கள் மற்றும் சட்டக்குழுக்கள் இந்த பிரச்னையை கவனித்தில்கொண்டு தனக்கு நீதி கிடைக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

கராச்சியைச் சேர்ந்த நிகிதா என்ற கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 26ஆம் தேதி விக்ரம் நாக்தேவ் என்பவரை இந்து முறைப்படி திருமணம் செய்துள்ளார். பாகிஸ்தானை சேர்ந்த விக்ரம் நீண்ட கால விசாவின் அடிப்படையில் மத்திய பிரதேசத்தின் இந்தூர் நகரில் தற்போது வசித்து வருகிறார். திருமணம் முடிந்து ஒரு மாதத்தில், அதாவது பிப்ரவரி 26ஆம் தேதி விக்ரம், நிகிதாவை இந்தியாவுக்கு அழைத்து வந்துள்ளார். அதன் பிறகு சில மாதங்களிலேயே அவரது வாழ்க்கையில் பிரச்னை ஆரம்பமாகிவிட்டது.

Pakistan Woman Viral Video: நிகிதாவை பாகிஸ்தானுக்கு அனுப்பிய விக்ரம் 

2020ஆம் ஆண்டு ஜூலை 9ஆம் தேதி அன்று, விசா பிரச்னையை காரணம்காட்டி, கணவர் விக்ரம் தன்னை அட்டாரி எல்லையில் கைவிட்டு வலுக்கட்டாயமாக பாகிஸ்தானுக்கு திருப்பி அனுப்பியதாக நிகிதா குற்றஞ்சாட்டுகிறார். அதன் பிறகு, விக்ரம் தன்னை மீண்டும் அழைத்து வர எந்த முயற்சியும் எடுக்கவில்லை என்று நிகிதா கூறுகிறார்.

Pakistan Woman Viral Video: நீதி கேட்கும் நிகிதா

நான் அவரை இந்தியாவுக்கு அழைத்துவரும்படி கேட்டுக்கொண்டே இருந்தேன், ஆனால் அவர் ஒவ்வொரு முறையும் மறுத்துக்கொண்டே இருந்தார் என வீடியோவில் தனது மன வருத்தத்தை பதிவு செய்தார். மேலும், கராச்சியில் இருக்கும் நிகிதா அங்கிருந்து பதிவு செய்த வீடியோவில், "இன்று நீதி வழங்கப்படாவிட்டால், இந்த அமைப்பின் மீதான நம்பிக்கையை பெண்கள் இழப்பார்கள். பல பெண்கள் தாங்கள் திருமணமாகி செல்லும் வீடுகளில் உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் துஷ்பிரயோகம் செய்யப்படுகிறார்கள். அனைவரும் என்னுடன் நிற்குமாறு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன்" என்று கேட்டுக்கொண்டார்.

Pakistan Woman Viral Video: திருமணத்தை தாண்டிய உறவில் கணவர்

திருமணத்திற்குப் பிறகு, கணவன் வீட்டில் பல இன்னல்களை நிகிதா சந்தித்துள்ளார். பாகிஸ்தானில் இருந்து இந்தியா வந்த பிறகு புகுந்த வீட்டில் இருந்த அனைவரும் வினோதமாக நடந்துகொண்டதாகவும் நிகிதா குறிப்பிடுகிறார். பின்னர்தான், தனது கணவருக்கு அவரது உறவினர்களில் ஒருவருடன் உறவில் இருந்ததை கண்டுபிடித்ததாக கூறுகிறார். மேலும் அவர் தனது மாமனாரிடம் இதுகுறித்த கேட்டபோது, ​​அவர் அதை நிராகரித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இது போன்ற நடத்தை வழக்கமானது என்றும் எதுவும் செய்ய முடியாது என்றும் நிகிதாவின் மாமனார் விக்ரமுக்கு ஆதரவாக பேசியிருக்கிறார்.

Pakistan Woman Viral Video: சட்டம் சொல்வது என்ன?

கரோனா ஊடரங்கின் போது, விக்ரம் தன்னை பாகிஸ்தான் நாட்டுக்கு திரும்பிச்செல்லும்படி கட்டாயப்படுத்தியதாகவும் கூறினார். சட்டப்பூர்வமாக திருமணமானவராக இருக்கும்போதே இன்னொரு திருமணம் செய்துகொள்ளும் கணவர் விக்ரம் மீது கடந்த ஜனவரி 27ஆம் தேதி அன்று எழுத்துப்பூர்வ புகார் அளித்திருந்தார். இந்த வழக்கு மத்தியப் பிரதேச உயர் நீதிமன்றத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சிந்தி பஞ்ச் மத்தியஸ்தம் மற்றும் சட்ட ஆலோசனை மையத்தால் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. விக்ரம் மற்றும் அவரது வருங்கால மனைவி என்று கூறப்பட்டவருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டு, விசாரணை நடத்தப்பட்டது.

இருப்பினும், மத்தியஸ்த முயற்சிகள் தோல்வியடைந்தன. கடந்த ஏப்ரல் 30ஆம் ஆண்டில் தேதியிட்ட அதன் உத்தரவில், விக்ரம் மற்றும் நிகிதா இருவரும் இந்திய நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் அல்ல என்பதால், இந்த விஷயம் பாகிஸ்தானின் அதிகார வரம்பிற்குள் வருவதாகவும், விக்ரமை பாகிஸ்தானுக்கு நாடு கடத்துமாறு பரிந்துரைத்ததாகவும் மையம் கூறியது.

இந்தூரில் இந்த வழக்கு கவனத்தை ஈர்ப்பது இது முதல்முறை அல்ல. கடந்த 2025ஆம் ஆண்டில், நிகிதா இந்தூர் சமூக பஞ்சாயத்தை அணுகினார். அதுவும் விக்ரமை நாடு கடத்த பரிந்துரைத்தது. விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாகவும், அறிக்கையின் அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆஷிஷ் சிங் உறுதிப்படுத்தினார்.

