OPERATION SINDOOR: இந்தியாவில் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட பாகிஸ்தானின் JF-17 போர் விமானம்?

பஹல்காமில் நடத்தப்பட்ட தீவிரவாத தாக்குதலுக்கு பதில் அளிக்கும் விதமாக இந்தியா Operation Sindoor-ஐ கையில் எடுத்துள்ளது. ஆபரேஷன் சிந்தூரின் முதல் தாக்குதலாக இந்திய ராணுவம், பாகிஸ்தான் மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் பகுதிகளில் உள்ள ஒன்பது பயங்கரவாத முகாம்களைத் தாக்கி வீழ்த்தியுள்ளன. நள்ளிரவில் நடந்த இந்த சம்பவம் இருநாட்டிற்கும் இடையில் பதற்றத்தை அதிகப்படுத்தி உள்ளது. இந்தியாவின் இந்த தாக்குதலுக்கு ஆளும் மற்றும் எதிர்கட்சிகளிடமிருந்து அதிக வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது. பஹல்காம் தாக்குதலுக்கு தக்க பதிலடி என்று தெரிவித்து வருகின்றனர்.

பாகிஸ்தான் விமானம் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டது?

இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையே போர் தொடங்கி உள்ள நிலையில், பாகிஸ்தான் எப்போது வேண்டுமானாலும் தாக்குதல் நடத்தலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தற்போது பொதுமக்கள் இருக்கும் இடங்களில் தாக்குதல் நடத்த தொடங்கி உள்ளனர். இந்நிலையில் ஜம்மு காஷ்மீரின் அக்னூர் பகுதியில் பாகிஸ்தானின் JF-17 போர் விமானம் இந்திய ராணுவத்தால் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. அக்னூர் பகுதியில் உள்ள சுங்கலுக்கு அருகில் உள்ள ராஜா சக் என்ற கிராமத்தில் பாகிஸ்தானின் JF-17 போர் விமானம் விபத்துக்குள்ளானதாக கூறப்படும் புகைப்படங்கள் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

In a major escalation of hostilities between India and Pakistan, a Pakistani #JF17 fighter jet has reportedly been shot down by Indian forces in the Akhnoor region of Jammu and Kashmir. The JF-17 reportedly crashed in Raja Chak village near Sungal in the #Akhnoor region of… pic.twitter.com/xT4KBdrdpZ

— Madhuri Adnal (@madhuriadnal) May 6, 2025