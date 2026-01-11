English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ கைது... 3 பாலியல் வழக்குகள், நடிகையின் புகார் - முழு பின்னணி

Rahul Mamkootathil: அடுக்கடுக்கான பாலியல் வன்கொடுமை குற்றச்சாட்டுகளை தொடர்ந்து, காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ ராகுல் மம்கூடத்தில் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இவர் கைதின் முழு பின்னணியை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 11, 2026, 03:43 PM IST
  • இவர் கேரளா காங்கிரஸின் இளைஞரணி தலைவராக இருந்தார்.
  • நடிகை அளித்த பாலியல் புகாருக்கு பின் அப்பொறுப்பில் இருந்து விலகல்.
  • தற்போது அவர் கைதாகி 14 நாள்கள் நீதிமன்ற காவலில் அடைப்பு.

காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ கைது... 3 பாலியல் வழக்குகள், நடிகையின் புகார் - முழு பின்னணி

Palakkad Congress MLA Arrested In Sexual Assault Cases: கேரளா மாவட்டத்தின் பாலக்காடு காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ ராகுல் (Rahul Mamkootathil) மம்கூடத்தில், அடுக்கடுக்கான பாலியல் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உள்ளாகி போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். நீதிமன்றத்தில் அவர் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார், 14 நாள்கள் நீதிமன்ற காவல் விதித்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார். இவர் கைதானதன் பின்னணியை இங்கு காணலாம். 

பாலக்காடு சட்டப்பேரவை உறுப்பினரான ராகுல் ஹோட்டல் அறையில் இருந்து இன்று (ஜன. 11) நள்ளிரவு போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார். தொடர்ந்து சிறப்பு விசாரணைக் குழு அவரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது.

Rahul Mamkootathil: நள்ளிரவு 1 மணிக்கு கைது

ராகுல் இன்று நள்ளிரவு 1 மணியளவில் போலீசார் அவரை கைது செய்தனர். தொடர்ந்து பத்தனம்திட்டா மவாட்டத்தில் உள்ள காவல்துறை முகாமுக்கு அவர் அழைத்துச் செல்லப்பட்டார். துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் தலைமையிலான ஆறு பேர் கொண்ட குழு அவரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டது. முதற்கட்ட விசாரணைக்கு பிறகு அவர் அதிகாரப்பூர்வமாக கைது செய்யப்பட்டார். தற்போது மாவேலிகரா சப்-ஜெயிலில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் மீது மொத்தம் மூன்று பாலியல் வன்கொடுமை புகார்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Rahul Mamkootathil: கனடாவில் இருக்கும் பெண் அளித்த புகார்

பத்தனம்திட்டா மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர், ராகுல் மம்கூடத்தில் மீது சமீபத்தில் புகார் ஒன்றை தெரிவித்துள்ளார். அந்த பெண் தற்போது கனடா நாட்டில் வசித்து வருவதால், அவரது வாக்குமூலம் காணொலிக் காட்சி மூலமாக பதிவு செய்யப்பட்டது. தன்னை திருமணம் செய்துகொள்வதாக வாக்குறுதி கொடுத்துவிட்டு, ராகுல் மம்கூடத்தில் அந்த பெண்ணை பாலியல் வன்புணர்வுக்கு ஆளாக்கி உள்ளார். தற்போது அந்த பெண்ணுக்கு வேறொருவருடன் திருமணமாகி உள்ளது. 

ராகுல் மம்கூடத்தில் அந்த பெண்ணை, பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கியதால் அவர் கர்ப்பமடைந்துள்ளார். ஆனால், அந்த பெண் கர்ப்பமடைந்ததற்கு ராகுல் பொறுப்பேற்க மறுத்தது மட்டுமின்றி, கருவை கலைக்கும்படியும் மிரட்டியிருக்கிறார். மேலும், தன்னிடம் இருந்து அவர் பலமுறை பணம் பெற்றிருக்கிறார் என்றும் புகார் தெரிவித்துள்ளார்.

Rahul Mamkootathil: காங்கிரஸில் இருந்து நீக்கம்

இதற்கு முன்னரும் ராகுல் மீது இரண்டு பாலியல் வன்கொடுமை வழக்குகள் பதிவாகி உள்ளன. இந்த இரண்டு வழக்குகளையும் சிறப்பு விசாரணைக் குழு விசாரித்து வந்தது. தற்போது இந்த மூன்றாவது வழக்கும் விசாரணையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. குற்ற வழக்குகள் மற்றும் உட்கட்சியில் எழுந்த புகார்கள் காரணமாக ராகுல் தற்போது காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார். இருப்பினும் அவர் எம்எல்ஏ ஆக தொடர்கிறார். ராஜினாமா செய்வதும், செய்யாததும் அவரின் விருப்பத்தின் பேரில் உள்ளது. வரும் பிப்ரவரி மாதம் இறுதியில் கேரளாவில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டு, ஏப்ரல் - மே மாதங்களில் தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது.

Rahul Mamkootathil: இதற்கு முன் 2 புகார்கள் 

ராகுல் மீதான முதல் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு முதலமைச்சர் பினராயி விஜயனிடம் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணால் வழங்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, மாநில காவல்துறை தலைவருக்கு அந்த புகார் அனுப்பப்பட்டது. இதனால் அவர் நீதிமன்றத்தில் முன் ஜாமீன் மனு தாக்கல் செய்தார். ஆனால் நீதிமன்றம் அதை தள்ளுபடி செய்தது. அந்த பெண்ணையும் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உட்படுத்தி கர்ப்பமாக்கியுள்ளார். அந்த பெண் கர்ப்பமடைந்த உடன் கருவை கலைக்க சொல்லி மிரட்டியிருக்கிறார். இது புகார் சார்ந்த ஆடியோ ஆதாரங்களை போலீசார் ஆய்வு செய்தனர். 

தொடர்ந்து, 23 வயது பெண் ஒருவரும் இவர் மீது பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கை தொடுத்தார். இது இரண்டாவது புகார் ஆகும். இவரையும் திருமணம் செய்துகொள்வதாக கூறி பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உட்படுத்தியதாக புகார் அளிக்கப்பட்டது. ஆனால் இந்த வழக்கிற்கு திருவனந்தபுரம் நீதிமன்றம் முன்ஜாமீன் வழங்கியது. மலையாள நடிகை ரினி ஆன் ஜார்ஜ் இவர் மீது அளித்த பாலியல் அத்துமீறல் புகாரை தொடர்ந்து இவர் கேரள காங்கிரஸின் இளைஞரணி தலைவர் பதவியில் இருந்து விலகினார். மேலும் பல பெண்கள் மற்றும் திருநங்கைகளும் பாலியல் அத்துமீறல் புகார்களை அளித்தது ராகுலுக்கு அழுத்தத்தை அதிகப்படுத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது. 

