English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • கொட்டாவி விட்ட நபர்..அப்படியே நின்ற வாய்! அப்பறம் என்ன ஆச்சு? இதோ வீடியோ..

கொட்டாவி விட்ட நபர்..அப்படியே நின்ற வாய்! அப்பறம் என்ன ஆச்சு? இதோ வீடியோ..

Palakkad Passenger Jaw Locked Video : தீபாவளிக்கு செல்வதற்காக, ரயிலில் சொந்த ஊர் சென்று கொண்டிருந்த நபருக்கு, யாரும் எதிர்பார்க்காத சங்கடம் எழுந்தது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 19, 2025, 03:25 PM IST
  • லாக் ஆன தாடை
  • அவதிப்பட்ட பயணி
  • வைரலாகும் வீடியோ

Trending Photos

IND vs AUS: 224 நாள்களுக்கு பின் விராட் , ரோஹித் தரிசனம்... எத்தனை மணிக்கு போட்டி?
camera icon8
IND Vs Aus
IND vs AUS: 224 நாள்களுக்கு பின் விராட் , ரோஹித் தரிசனம்... எத்தனை மணிக்கு போட்டி?
தீபாவளி ராசிபலன்: அரசாளப்போகும் 5 ராசிகள் இவைதான்.... தீபாவளி முதல் வாழ்வில் உச்சம், லாபம்
camera icon10
Diwali
தீபாவளி ராசிபலன்: அரசாளப்போகும் 5 ராசிகள் இவைதான்.... தீபாவளி முதல் வாழ்வில் உச்சம், லாபம்
இந்த வருடம்..தல தீபாவளி கொண்டாடும் பிரபலங்கள்! முழு லிஸ்ட் இதோ..
camera icon7
Diwali 2025
இந்த வருடம்..தல தீபாவளி கொண்டாடும் பிரபலங்கள்! முழு லிஸ்ட் இதோ..
பெரியார் உலகம் : திருச்சியில் தயாராகும் பிரம்மாண்டம்! ரூ. 1.70 கோடி வாரி வழங்கிய திமுக! அதிமுக?
camera icon12
DMK
பெரியார் உலகம் : திருச்சியில் தயாராகும் பிரம்மாண்டம்! ரூ. 1.70 கோடி வாரி வழங்கிய திமுக! அதிமுக?
கொட்டாவி விட்ட நபர்..அப்படியே நின்ற வாய்! அப்பறம் என்ன ஆச்சு? இதோ வீடியோ..

Palakkad Passenger Jaw Locked Video : சமீபத்தில், கன்னியாகுமரி-திப்ரூகர் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் பயணிகளை ஏற்றிக்கொண்டு பாலக்காடு வழியே சென்று கொண்டிருந்தது. அதே ரயிலில், வட மாநிலத்தை சேர்ந்த பயணி ஒருவர் பயணித்திருக்கிறார். அப்போது, தூக்க மிகுதியால் வாயை திறந்து கொட்டாவி விட்டவரால், மீண்டும் வாயை மூடவே முடியவில்லையாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

கொட்டாவியால் வந்த ஆபத்து..

வட மாநில இளைஞரான அவர், அசதி அதிகமாக இருந்ததால் கொட்டாவி விட்டிருக்கிறார். இந்த சமயத்தில்தான், எதிர்பாராத விதமாக அவரது தாடை எலும்புகள் லாக் ஆகியிருக்கின்றன. வாயை திறந்த அவரால் அதன் பிறகு வாயை மூட முடியவில்லை. அதன் பிறகு, எந்த வார்த்தையும் பேசவும் முடியவில்லை. தனது இந்த நிலையை, யாரிடம் சொல்வது என்று கூட தெரியவில்லை. ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் விழித்திருக்கிறார். பின்னர், ரயில்வே காவலர்கள் உதவியை நாட வேண்டியதாயிருக்கிறது. 

இளைஞரின் நிலையை பார்த்த அவர்கள், உடனடியாக மருத்துவர் ஒருவருக்கு தகவல் கொடுத்திருக்கின்றனர். அந்த இடத்திற்கு, மருத்துவர் ஒருவர் விரைந்து வந்திருக்கிறார். கொட்டாவி விட்டதால், அவரது வாய் லாக் ஆனதை கண்டுகொண்ட அவர், இரண்டு முயற்சிகளுக்கு பின்னர், தாடையை இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார். 

வைரல் வீடியோ..

அந்த பயணியின் தாடை, மருத்துவரால் இறுதியில் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியது. இதையடுத்து, அவர் மருத்துவரை கையெடுத்து கும்பிட்டி நன்றி தெரிவித்தார்.

பயணியின் இந்த வீடியோவை, தெற்கு ரயில்வே தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்ட்டுள்ளது. இதை பார்த்தவர்கள், ‘இனமென பிரிந்தது போதும்..மதமென பிரிந்தது போதும்..மனிதம் ஒன்றே தீர்வாகும்..’ என்ற பாட்டை பாடி எடிட் செய்து இதனை வைரலாக்கி வருகின்றனர்.

மேலும் படிக்க | காத்துவாக்குல 2 கல்யாணம்... ஒரே மேடையில் 2 தோழிகளை கரம்பிடித்த இளைஞர் - Viral News

மேலும் படிக்க | 25 வயது பாடகியை வைத்து பாஜக போடும் ஸ்கெட்ச்... இவரின் சொதிப்பு எவ்வளவு?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
PalakkadJaw LockedViral VideoSouthern Railway

Trending News