கொட்டாவி விட்ட நபர்..அப்படியே நின்ற வாய்! அப்பறம் என்ன ஆச்சு? இதோ வீடியோ..

Palakkad Passenger Jaw Locked Video : சமீபத்தில், கன்னியாகுமரி-திப்ரூகர் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் பயணிகளை ஏற்றிக்கொண்டு பாலக்காடு வழியே சென்று கொண்டிருந்தது. அதே ரயிலில், வட மாநிலத்தை சேர்ந்த பயணி ஒருவர் பயணித்திருக்கிறார். அப்போது, தூக்க மிகுதியால் வாயை திறந்து கொட்டாவி விட்டவரால், மீண்டும் வாயை மூடவே முடியவில்லையாம்.
கொட்டாவியால் வந்த ஆபத்து..
வட மாநில இளைஞரான அவர், அசதி அதிகமாக இருந்ததால் கொட்டாவி விட்டிருக்கிறார். இந்த சமயத்தில்தான், எதிர்பாராத விதமாக அவரது தாடை எலும்புகள் லாக் ஆகியிருக்கின்றன. வாயை திறந்த அவரால் அதன் பிறகு வாயை மூட முடியவில்லை. அதன் பிறகு, எந்த வார்த்தையும் பேசவும் முடியவில்லை. தனது இந்த நிலையை, யாரிடம் சொல்வது என்று கூட தெரியவில்லை. ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் விழித்திருக்கிறார். பின்னர், ரயில்வே காவலர்கள் உதவியை நாட வேண்டியதாயிருக்கிறது.
இளைஞரின் நிலையை பார்த்த அவர்கள், உடனடியாக மருத்துவர் ஒருவருக்கு தகவல் கொடுத்திருக்கின்றனர். அந்த இடத்திற்கு, மருத்துவர் ஒருவர் விரைந்து வந்திருக்கிறார். கொட்டாவி விட்டதால், அவரது வாய் லாக் ஆனதை கண்டுகொண்ட அவர், இரண்டு முயற்சிகளுக்கு பின்னர், தாடையை இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார்.
வைரல் வீடியோ..
அந்த பயணியின் தாடை, மருத்துவரால் இறுதியில் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியது. இதையடுத்து, அவர் மருத்துவரை கையெடுத்து கும்பிட்டி நன்றி தெரிவித்தார்.
Quick medical aid at Palakkad Junction
A 24-year-old passenger traveling on Train No. 22503 Kanniyakumari – Dibrugarh Vivek Express suffered a Jaw dislocation and received timely medical assistance from Dr. Jithin P.S., DMO/RH Palakkad. The passenger resumed the journey… pic.twitter.com/UY4zvSxwJH
— Southern Railway (@GMSRailway) October 18, 2025
பயணியின் இந்த வீடியோவை, தெற்கு ரயில்வே தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்ட்டுள்ளது. இதை பார்த்தவர்கள், ‘இனமென பிரிந்தது போதும்..மதமென பிரிந்தது போதும்..மனிதம் ஒன்றே தீர்வாகும்..’ என்ற பாட்டை பாடி எடிட் செய்து இதனை வைரலாக்கி வருகின்றனர்.
