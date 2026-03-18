PAN கார்டு வச்சிருக்கீங்களா? ஏப்ரல் 1 முதல் 5 மெகா மாற்றங்கள்!

இந்தியாவில் ஆதார் மற்றும் ரேஷன் கார்டுகளைப் போலவே பான் கார்டு முக்கியமான ஆவணமாக பார்க்கப்படுகிறது. நிதி தொடர்பான அனைத்து விஷயங்களுக்கும் பான் கார்டு முக்கியமான ஒன்றாக இருந்து வருகிறது. வருமான வரி செலுத்துபவர்களுக்கும், வங்கி பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்வதற்கும் பான் கார்டு இன்றியமையாத ஒரு ஆவணமாக உள்ளது. நிதி மோசடிகளை தடுக்கவும், நிதி தொடர்பான விஷயங்களில் வெளிப்படை தன்மையை கொண்டு வரவும் பான் கார்டு பயன்படுகிறது. இந்தியாவில் பல்வேறு நிதி தொடர்பான குற்றச்சம்பவங்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், பான் கார்டு தொடர்பான விதிகளில் மத்திய அரசு அவ்வப்போது மாற்றங்களை கொண்டு வருகிறது. அந்த வகையில் வரும் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் புதிய வருமான வரி விதிகளின்படி பான் கார்டு பயன்பாட்டில் பல அதிரடி மாற்றங்களும் அமலுக்கு வர உள்ளன. பான் கார்டில் வரவுள்ள மாற்றங்கள் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் முதல் மிகப்பெரிய தொழிலதிபர்கள் வரை அனைவரையும் பாதிக்கலாம். இது தொடர்பான முழுமையான விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
பணத்தை டெபாசிட் மற்றும் திரும்ப பெறுதலில் புதிய விதிகள்
வங்கி அல்லது அஞ்சல் அலுவலகங்களில் ஒரு நாளைக்கு ரூபாய் 50 ஆயிரத்துக்கு மேல் பணத்தை எடுத்தாலும் அல்லது டெபாசிட் செய்தாலும் பான் கார்டு அவசியமான ஒன்றாக உள்ளது. வரும் ஏப்ரல் 1ம் தேதி முதல் இந்த நடைமுறைகளில் மாற்றங்கள் வரவுள்ளது. அதன்படி இனி ஒரு நிதியாண்டில் ஒருவர் தனது வங்கி கணக்கில் மொத்தமாக 10 லட்சத்திற்கு மேல் ரொக்கமாக டெபாசிட் செய்தாலும் அல்லது எடுத்தாலும் மட்டுமே பான் கார்டை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அதற்கு குறைவான தொகைகளுக்கு இனி பான் கார்டு கேட்கப்பட மாட்டாது.
சொத்து வாங்குதல் மற்றும் விற்றல்
ரியல் எஸ்டேட் துறைகளில் பான் கார்டு அவசியமான ஒன்றாக இருந்து வருகிறது. அசையா சொத்துக்களை வாங்கும்போது அல்லது விற்கும்போது அந்த சொத்தின் மதிப்பு 10 லட்சத்தை தாண்டினால் பான் கார்டு அவசியமாக சமர்ப்பிக்க வேண்டும். தற்போது இந்த வரம்புகளில் மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. அதன்படி வரும் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் ஒரு நபர் 20 லட்சத்திற்கு மேல் உள்ள ஆசையா சொத்துக்களை வாங்கினாலும் அல்லது விற்றாலம் மட்டுமே பான் கார்டு சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இது பலருக்கும் சாதகமான ஒன்றாக அமைந்துள்ளது.
வாகனங்களை வாங்குதல் அல்லது விற்றல்
தற்போது இரு சக்கர வாகனங்களை தவிர மற்ற அனைத்து வாகனங்களை வாங்குவதற்கும், விற்பதற்கும் பான் கார்டு அவசியமான ஒன்றாக இருந்தது. ஏப்ரல் 1 முதல் அமலுக்கு வரும் புதிய விதிகளின்படி இருசக்கர வாகனங்கள் உட்பட எந்த ஒரு வாகனமும் அதன் மதிப்பு 5 லட்சத்தை தாண்டினால் மட்டுமே பான் கார்டு சமர்ப்பிக்க வேண்டும். 5 லட்சத்திற்குள் எந்த ஒரு வாகனமாக இருந்தாலும் அதற்கு இனி பான் கார்டு தேவைப்படாது.
ஹோட்டல் மற்றும் உணவகங்கள்
மிகப்பெரிய நட்சத்திர விடுதிகளில் தங்கும் போது அதற்கான செலவுகள் ரூபாய் 50 ஆயிரத்தை தாண்டும் போது பான் கார்டு சமர்ப்பிக்க வேண்டி இருந்தது. ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வரும் புதிய விதிகளின்படி, இந்த மதிப்பு ஒரு லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அதன்படி பெரிய நட்சத்திர விடுதிகளிலும் அல்லது வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா செல்லும்போது உங்கள் பில் தொகை ஒரு லட்சத்தை தாண்டினால் மட்டுமே பான் கார்டு சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
காப்பீட்டு பாலிசிகள் மற்றும் கிரெடிட் கார்டு
ஆயுள் காப்பீடு பாலிசிகளுக்கான பிரீமியம் தொகை ரூபாய் 50,000 அல்லது அதற்கு மேல் இருக்கும்போது பான் கார்டு கட்டாயமாக இருந்தது. இந்த விதிகள் தற்போது தளர்த்தப்பட்டு, ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் அதிக மதிப்பு உள்ள பிரீமியங்களுக்கு மட்டுமே பான் கார்டு எண்ணை இணைப்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் கிரெடிட் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்கும் அனைவரும் கண்டிப்பாக பான் கார்டு சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இனி பான் கார்டு இல்லாமல் கிரெடிட் கார்டு வாங்க முடியாது.
