  • Tamil News
  • India
  • இன்று முதல் நடைமுறைக்கும் வரும் 6 புதிய விதிகள்! மீறினால் அபராதம்!

இன்று முதல் நடைமுறைக்கும் வரும் 6 புதிய விதிகள்! மீறினால் அபராதம்!

இன்று பிப்ரவரி 1ம் தேதி முதல் பல்வேறு துறைகளில் மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. வங்கி கணக்குகள், பாஸ்டேக், பான் கார்டு, சிலிண்டர் விலை போன்றவற்றில் முக்கிய மாற்றங்கள் வந்துள்ளன.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 1, 2026, 04:32 PM IST
  • இன்று முதல் அமலுக்கு வரும்..
  • 6 முக்கிய மாற்றங்கள்.
  • முழு விவரம் இதோ!

இன்று முதல் நடைமுறைக்கும் வரும் 6 புதிய விதிகள்! மீறினால் அபராதம்!

2026 ஆம் ஆண்டின் ஜனவரி மாதம் முடிவடைந்து இன்று முதல் பிப்ரவரி மாதம் தொடங்குகிறது. ஒவ்வொரு மாதத்தின் தொடக்கத்திலும் நிதி மற்றும் நிர்வாக நடைமுறைகளில் மாற்றங்கள் ஏற்படும். அந்த வகையில் இன்று பிப்ரவரி 1ம் தேதி முதல் பல்வேறு துறைகளில் மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. வங்கி கணக்குகள், பாஸ்டேக், பான் கார்டு, சிலிண்டர் விலை போன்றவற்றில் முக்கிய மாற்றங்கள் வந்துள்ளன. இது குறித்து தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள். 

மேலும் படிக்க: Budget 2026: தமிழ்நாட்டில் 15 இடங்களில் நடக்கும் மாற்றும்.. மத்திய பட்ஜெட்டில் வெளியான செம அறிவிப்பு!

வங்கி கணக்கு மாற்றம் 

நீண்ட நாட்களாக பயன்பாட்டில் இல்லாத வங்கிக் கணக்கு தொடர்பாக ரிசர்வ் வங்கி முக்கிய அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி ஒருவரிடம் ஜீரோ பேலன்ஸ் கணக்கு இருந்தால், ஆறு மாதங்கள் முதல் ஒரு வருடம் வரை அதில் எந்த ஒரு பண பரிவர்த்தனையும் இல்லை என்றால், அந்த கணக்குகள் இன்று முதல் செயலாற்றதாக மாற்றப்படும். எனவே உங்களிடம் ஜீரோ பேலன்ஸ் வங்கி கணக்கு இருந்தால், அவை முடக்கப்படுவதை தவிர்க்க இரண்டு அல்லது மூன்று பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ளவும். 

பாஸ்டேக் விதிகளில் மாற்றம் 

வாகன ஓட்டிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி இன்று வெளியாகி உள்ளது. அதன்படி தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் கார், ஜீப் மற்றும் வேன்கள் போன்ற வாகனங்களுக்கு வழங்கப்படும் பாஸ்டேக் கணக்குகளுக்கு இனி கேஒய்சி தேவையில்லை என்ற அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இன்று முதல் இந்த நடைமுறை அமலுக்கு வருவதால் வாகன ஓட்டிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். 

பந்தன் வங்கி வெளியிட்ட நற்செய்தி 

பிரபல தனியார் வங்கியான பந்தன் வங்கி தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி சேமிப்பு கணக்குகளுக்கு குறைந்த பட்ச இருப்பு தொகை இதுநாள் வரையில் ரூபாய் 5000 ஆக இருந்து வந்த நிலையில், தற்போது 2000 ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மாற்றம் இன்று பிப்ரவரி 1 முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது. 2000 ரூபாய்க்கு குறைந்தபட்ச இருப்பு தொகை வைத்திருக்கவில்லை என்றால் 0.3 சதவீதம் அபராதம் விதிக்கப்படும். 

பான் - ஆதார் இணைப்பு 

பான் கார்டை ஆதார் எண்ணுடன் இணைப்பதற்கான கடைசி தேதி நேற்று ஜனவரி 31-ம் தேதியுடன் முடிவுக்கு வந்துள்ளது. இந்த காலக்கெடுவிற்குள் பான் மற்றும் ஆதார் கார்டை இணைக்காதவர்களின் பான் எண் இன்று முதல் செயலிழந்து விடும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. செயலிழந்த இந்த பான் கார்டை வைத்து எந்த ஒரு வங்கி பரிவர்த்தனை அல்லது கடன்களும் வாங்க முடியாது. 

சிலிண்டர் விலையில் மாற்றம் 

சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெயின் விலைகளை பொறுத்து ஒவ்வொரு மாதமும் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலையில் மாற்றங்கள் இருக்கும். அதன்படி, கடந்த மாதம் வணிகப் பயன்பாட்டிற்கான சிலிண்டர் விலை ரூ.111 உயர்த்தப்பட்டது. அதே சமயம் வீட்டு உபயோக சிலிண்டர்கள் விலையில் எந்த ஒரு மாற்றமும் ஏற்படவில்லை. பிப்ரவரி மாதத்திற்கான புதிய சிலிண்டர் விலை இன்று வெளியாக உள்ளது. 

வங்கிகள் விடுமுறை 

பண்டிகைகள் மற்றும் வார விடுமுறை நாட்களில் வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும். ஒவ்வொரு மாதமும் விடுமுறை பட்டியலை ரிசர்வ் வங்கி வெளியிடும். அந்த வகையில் இந்த மாதம் வங்கிகளுக்கு செல்லும் முன்பு இந்த விடுமுறை நாட்களை தெரிந்து கொண்டு செல்வது நல்லது. பிப்ரவரி மாதம் மட்டும் மொத்தம் ஒன்பது நாட்கள் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் சில உள்ளூர் விடுமுறைகளும் அடங்கும். வங்கிகள் விடுமுறையில் இருந்தாலும் ஏடிஎம் மற்றும் ஆன்லைன் சேவைகள் தொடர்ந்து செயல்படும்.

மேலும் படிக்க: ரூ.1,00,000 உதவித்தொகை கிடைக்கும்! நீங்கள் கேள்விபடாத தமிழ்நாடு அரசின் திட்டங்கள்

