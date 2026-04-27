உயிரை பறித்த பானிபூரி - 6 வயது சிறுவன் பலி... 18 பேர் பாதிப்பு... பெற்றோர்களே ஜாக்கிரதை

Jharkhand Panipuri Food Poisoning: தெருவோரங்களில் உணவருந்துவது தவறில்லை என்றாலும், அது சுத்தமாகவும், சுகாதாரத்துடனும் இருக்கிறதா என உறுதிசெய்துகொள்வதும் அவசியம்.
பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு வெளியில் இருந்து உணவை வாங்கிக் கொடுக்கும் போது, கூடுதல் கவனத்துடன் வாங்கிக் கொடுப்பது அவசியம். இந்த அவசியத்தை உணர்த்தும் வகையில் ஜார்க்கண்டில் துயர சம்பவம் ஒன்று நடந்தேறியுள்ளது.
6 வயது சிறுவன் பலி
ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் சுகாதாரமற்ற வகையில் தயாரிக்கப்பட்ட பானிபூரியை சாப்பிட்டதில் 18 பேருக்கு கடும் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டுள்ளது. அவர்கள் பலரும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதிலும் அந்த பானிபூரியை சாப்பிட்ட 6 வயது சிறுவன் ஒருவன் உயிரிழந்தது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
கிரிடிஹ் நகரில், ஒரு நபர் விற்பனை செய்த பானிபூரியை சாப்பிட்டதால்தான் அந்த சிறுவன் உயிரிழந்தான் என்றும் 18 பேரும் உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டனரும் என்றும் போலீசார் தரப்பில் குற்றஞ்சாட்டப்படுகிறது.
பாதிப்புகள் என்னென்ன?
பாதிக்கப்பட்ட அனைவருக்கும் அதிதீவிரமாக காய்ச்சல் ஏற்பட்டுள்ளது. கடுமையான வயிற்று வலியும் ஏற்பட்டுள்ளது. வாந்தி, பேதி என கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர். அனைவரும் சர்தார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.
எப்போது பாதிப்பு தொடங்கியது?
சனிக்கிழமை (ஏப். 25) இரவு பலருக்கும் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதேநேரத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஏப். 26) காலையில் கடுமையான காய்ச்சல் ஏற்பட்டிருக்கிறது. வயிற்று வலியும் மிக மோசமாக இருந்துள்ளது. தொடர்ந்து உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டதால், கிராமத்தினர் அவர்களை ஒவ்வொருவராக மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றிருக்கின்றனர்.
வீடு வீடாக பானிபூரி விற்பனை
இச்சம்பவம் பஜ்தோ கிராமத்தில் நேற்று முன்தினம் (ஏப். 25) நடந்துள்ளது. இதுகுறித்து கிராமத்தினர் கூறுகையில், பாதிக்கப்பட்ட அனைவருமே ஒரே நபரிடம் இருந்துதான் பானிபூரி சாப்பிட்டிருக்கிறார்கள். அந்த நபர் வீடு வீடாக சென்று பானிபூரி விற்பனை செய்திருக்கிறார்.
சோகத்தில் ஆழ்ந்த கிராமம்
மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் இருந்த 6 வயது சிறுவனின் உடல்நலம் மிகவும் மோசமான கட்டத்தை எட்டியிருக்கிறது. சிகிச்சை பலனின்றி அந்த சிறுவன் உயிரிழந்தான். அவனின் மறைவு பெற்றோருக்கும், குடும்பத்தினருக்கும் மட்டுமின் ஒட்டுமொத்த கிராமத்திற்குமே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியருக்கிறது.
சிகிச்சையில் அலட்சியமா?
இந்நிலையில் அரசு மருத்துவமனையில் தனது மகனுக்கு உரிய சிகிச்சை அளிக்கப்படவில்லை என உயிரிழந்த சிறுவனின் தந்தை குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார். "எனது மகனுக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் போன பிறகு, நாங்கள் மதியம் 1 - 1.30 மணியளவில் ஆம்புலன்ஸை அழைக்க தொடங்கினோம், ஆனால் நீண்ட நேரமாகியும் யாரும் பதிலளிக்கவில்லை. ஆம்புலன்ஸ் மதியம் 3 மணியளவில்தான் வந்தது.
சுமார் ஒன்றரை மணிநேரமாக எந்த மருத்துவரோ அல்லது செவிலியரோ அவனை கவனிக்கவே இல்லை. என் மகன் என் மடியிலேயே இறந்துவிட்டான். சரியான நேரத்தில் சிகிச்சை அளித்திருந்தால், எனது மகன் உயிர் பிழைத்திருப்பார். பானிபூரி விற்பனையாளர் மீது மட்டுமின்றி மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் மீதும் வழக்குத் தொடர்வேன்" என்றார். பாதிக்கப்பட்ட மற்ற அனைவருக்கும் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது, மருத்துவர்களும் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி வருகின்றனர்.
விசாரணைக்கு உத்தரவு
இச்சம்பவம் குறித்த தகவல் அறிந்ததும், உள்ளூர் போலீசார் மற்றும் அதிகாரிகள் மருத்துவமனைக்கு விரைந்துள்ளனர். பாதிக்கப்பட்டவர்களிடம் உடல்நிலை குறித்து விசாரித்தது மட்டுமின்ரி சிகிச்சை குறித்தும் கேட்டறிந்தனர். இதுகுறித்த விரிவான விசாரணைக்கும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
A 6-year-old dies and 60 other fall ill after eating something as ordinary as pani puri in Jharkhand- this isn’t just an “incident,” it’s a failure. Street food feeds millions, but 0 hygiene, no checks, & weak accountability turn it into a gamble with lives. How many more… pic.twitter.com/YPh6Jnbbu7
— Dr. Yashvy Singh Rajput (@DrYashvySingh) April 27, 2026
பானிபூரி விற்றவர் தலைமறைவு
சாப்பிட்ட உணவில்தான் பிரச்னை. பானிபூரியை வீடு வீடாகச் சென்று பார்த்தவர் பால்மோ. அவர் தலைமறைவாகிவிட்டார். பானிபூரி சாப்பிட்ட பிறகு, மக்கள் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டதாக அறுவை சிகிச்சை வல்லுநரான, மருத்துவர் பச்சா பிரசாத் சிங் தெரிவித்தார்.
மேலும், பாதிக்கப்பட்ட 18 நோயாளிகளின் உடல்நிலை சீராக உள்ளதாகவும், விசாரணை அறிக்கைகள் கிடைத்த பிறகு சரியான காரணம் உறுதி செய்யப்படும் என்றும் அவர் கூறினார்.
தமிழ்நாட்டிலும் முக்கிய நடவடிக்கை
இது ஒருபுறம் இருக்க, தமிழ்நாட்டிலும் ஐஸ்கிரீம் உற்பத்தியாளர்களுக்கு உணவு பாதுகாப்புத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. பள்ளி விடுமுறை மற்றும் கடும் வெயில் காரணமாக ஐஸ்கிரீம் விற்பனை அதிகமாகியுள்ளது, இதனால் உற்பத்தியும் அதிகரிக்கும். எனவே, ஐஸ்கிரீமின் உற்பத்தி செயல்முறைகளை உன்னிப்பாக கண்காணித்து, ஏதேனும் விதிமுறைகள் உளளதா என்பதை உணவு பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் உறுதிசெய்ய வேண்டும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
