English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
உயிரை பறித்த பானிபூரி - 6 வயது சிறுவன் பலி... 18 பேர் பாதிப்பு... பெற்றோர்களே ஜாக்கிரதை

Panipuri Food Poisoning: வீடு வீடாக விற்கப்பட்ட பானிபூரியை உட்கொண்டவர்கள் 18 பேர் மருத்துவமனயில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், 6 வயது சிறுவன் உயிரிழந்தான். இச்சம்பவம் குறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 27, 2026, 01:13 PM IST
  • சனிக்கிழமை இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது.
  • பலருக்கும் வாந்தி, பேதி ஏற்பட்டுள்ளது.
  • கடும் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டுள்ளது.

Trending Photos

சித்திரை 13 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
சித்திரை 13 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
16 வெட்டு..குடல் வெளியே வந்து துடித்தவர்.. இப்போ மாநில விருது பெற்ற பெரிய நடிகை! யார் தெரியுமா?
camera icon7
Tamil Actress
16 வெட்டு..குடல் வெளியே வந்து துடித்தவர்.. இப்போ மாநில விருது பெற்ற பெரிய நடிகை! யார் தெரியுமா?
சித்திரை 14 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
சித்திரை 14 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
18 மாத டிஏ அரியர் கிடைக்குமா? அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
Dearness Allowance
18 மாத டிஏ அரியர் கிடைக்குமா? அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்
Jharkhand Panipuri Food Poisoning: தெருவோரங்களில் உணவருந்துவது தவறில்லை என்றாலும், அது சுத்தமாகவும், சுகாதாரத்துடனும் இருக்கிறதா என உறுதிசெய்துகொள்வதும் அவசியம். 

Add Zee News as a Preferred Source

பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு வெளியில் இருந்து உணவை வாங்கிக் கொடுக்கும் போது, கூடுதல் கவனத்துடன் வாங்கிக் கொடுப்பது அவசியம். இந்த அவசியத்தை உணர்த்தும் வகையில் ஜார்க்கண்டில் துயர சம்பவம் ஒன்று நடந்தேறியுள்ளது.

6 வயது சிறுவன் பலி

ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் சுகாதாரமற்ற வகையில் தயாரிக்கப்பட்ட பானிபூரியை சாப்பிட்டதில் 18 பேருக்கு கடும் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டுள்ளது. அவர்கள் பலரும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதிலும் அந்த பானிபூரியை சாப்பிட்ட 6 வயது சிறுவன் ஒருவன் உயிரிழந்தது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

கிரிடிஹ் நகரில், ஒரு நபர் விற்பனை செய்த பானிபூரியை சாப்பிட்டதால்தான் அந்த சிறுவன் உயிரிழந்தான் என்றும் 18 பேரும் உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டனரும் என்றும் போலீசார் தரப்பில் குற்றஞ்சாட்டப்படுகிறது.

பாதிப்புகள் என்னென்ன? 

பாதிக்கப்பட்ட அனைவருக்கும் அதிதீவிரமாக காய்ச்சல் ஏற்பட்டுள்ளது. கடுமையான வயிற்று வலியும் ஏற்பட்டுள்ளது. வாந்தி, பேதி என கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர். அனைவரும் சர்தார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

எப்போது பாதிப்பு தொடங்கியது?

சனிக்கிழமை (ஏப். 25) இரவு பலருக்கும் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதேநேரத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஏப். 26) காலையில் கடுமையான காய்ச்சல் ஏற்பட்டிருக்கிறது. வயிற்று வலியும் மிக மோசமாக இருந்துள்ளது. தொடர்ந்து உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டதால், கிராமத்தினர் அவர்களை ஒவ்வொருவராக மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றிருக்கின்றனர்.

வீடு வீடாக பானிபூரி விற்பனை

இச்சம்பவம் பஜ்தோ கிராமத்தில் நேற்று முன்தினம் (ஏப். 25) நடந்துள்ளது. இதுகுறித்து கிராமத்தினர் கூறுகையில், பாதிக்கப்பட்ட அனைவருமே ஒரே நபரிடம் இருந்துதான் பானிபூரி சாப்பிட்டிருக்கிறார்கள். அந்த நபர் வீடு வீடாக சென்று பானிபூரி விற்பனை செய்திருக்கிறார்.

சோகத்தில் ஆழ்ந்த கிராமம்

மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் இருந்த 6 வயது சிறுவனின் உடல்நலம் மிகவும் மோசமான கட்டத்தை எட்டியிருக்கிறது.  சிகிச்சை பலனின்றி அந்த சிறுவன் உயிரிழந்தான். அவனின் மறைவு பெற்றோருக்கும், குடும்பத்தினருக்கும் மட்டுமின் ஒட்டுமொத்த கிராமத்திற்குமே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியருக்கிறது.

சிகிச்சையில் அலட்சியமா?

இந்நிலையில் அரசு மருத்துவமனையில் தனது மகனுக்கு உரிய சிகிச்சை அளிக்கப்படவில்லை என உயிரிழந்த சிறுவனின் தந்தை குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார். "எனது மகனுக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் போன பிறகு, நாங்கள் மதியம் 1 - 1.30 மணியளவில் ஆம்புலன்ஸை அழைக்க தொடங்கினோம், ஆனால் நீண்ட நேரமாகியும் யாரும் பதிலளிக்கவில்லை. ஆம்புலன்ஸ் மதியம் 3 மணியளவில்தான் வந்தது. 

சுமார் ஒன்றரை மணிநேரமாக எந்த மருத்துவரோ அல்லது செவிலியரோ அவனை கவனிக்கவே இல்லை. என் மகன் என் மடியிலேயே இறந்துவிட்டான். சரியான நேரத்தில் சிகிச்சை அளித்திருந்தால், எனது மகன் உயிர் பிழைத்திருப்பார். பானிபூரி விற்பனையாளர் மீது மட்டுமின்றி மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் மீதும் வழக்குத் தொடர்வேன்" என்றார். பாதிக்கப்பட்ட மற்ற அனைவருக்கும் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது, மருத்துவர்களும் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி வருகின்றனர்.

விசாரணைக்கு உத்தரவு

இச்சம்பவம் குறித்த தகவல் அறிந்ததும், உள்ளூர் போலீசார் மற்றும் அதிகாரிகள் மருத்துவமனைக்கு விரைந்துள்ளனர். பாதிக்கப்பட்டவர்களிடம் உடல்நிலை குறித்து விசாரித்தது மட்டுமின்ரி சிகிச்சை குறித்தும் கேட்டறிந்தனர். இதுகுறித்த விரிவான விசாரணைக்கும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

பானிபூரி விற்றவர் தலைமறைவு

சாப்பிட்ட உணவில்தான் பிரச்னை. பானிபூரியை வீடு வீடாகச் சென்று பார்த்தவர் பால்மோ. அவர் தலைமறைவாகிவிட்டார். பானிபூரி சாப்பிட்ட பிறகு, மக்கள் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டதாக அறுவை சிகிச்சை வல்லுநரான, மருத்துவர் பச்சா பிரசாத் சிங் தெரிவித்தார். 

மேலும், பாதிக்கப்பட்ட 18 நோயாளிகளின் உடல்நிலை சீராக உள்ளதாகவும், விசாரணை அறிக்கைகள் கிடைத்த பிறகு சரியான காரணம் உறுதி செய்யப்படும் என்றும் அவர் கூறினார்.

தமிழ்நாட்டிலும் முக்கிய நடவடிக்கை

இது ஒருபுறம் இருக்க, தமிழ்நாட்டிலும் ஐஸ்கிரீம் உற்பத்தியாளர்களுக்கு உணவு பாதுகாப்புத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. பள்ளி விடுமுறை மற்றும் கடும் வெயில் காரணமாக ஐஸ்கிரீம் விற்பனை அதிகமாகியுள்ளது, இதனால் உற்பத்தியும் அதிகரிக்கும். எனவே, ஐஸ்கிரீமின் உற்பத்தி செயல்முறைகளை உன்னிப்பாக கண்காணித்து, ஏதேனும் விதிமுறைகள் உளளதா என்பதை உணவு பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் உறுதிசெய்ய வேண்டும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க |  421 பெட்ரோல் பம்ப் மூடல்... விஸ்வரூபம் எடுக்கும் பிரச்னை - அடுத்து விலை உயருமா?

மேலும் படிக்க | 'கல்யாணமே வேணாம் சாமி...' கணவனை அடிபின்னிய மனைவி - வைரல் வீடியோவால் பரபரப்பு

மேலும் படிக்க | உடலுறவு மாத்திரையால் பறிபோன உயிர்! காதலிக்காக காத்திருந்த நேரத்தில் இளைஞருக்கு நேர்ந்த பரிதாபம்..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

PanipuriJharkhandIndia NewsFood poisoningFood Safety

Trending News