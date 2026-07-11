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நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர், 2026: பரபரப்பான சூழலில் ஜூலை 20 தொடக்கம்

Parliament Monsoon Session 2026: அரசின் பரிந்துரையின் பேரில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு ஒப்புதல் அளித்துள்ள இந்தக் கூட்டத்தொடர் ஜூலை 20-ஆம் தேதி தொடங்கி நான்கு வாரங்கள் நடைபெறும்.  இதில் ஆகஸ்ட் 13 வரை மொத்தம் 19 அமர்வுகள் இடம்பெறும்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 11, 2026, 02:58 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 02:58 PM IST
நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர், 2026: பரபரப்பான சூழலில் ஜூலை 20 தொடக்கம்
Image Credit: Parliament Monsoon Session 2026 (Photo: ANI)Source: Bureau

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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