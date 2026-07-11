/நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர், 2026: பரபரப்பான சூழலில் ஜூலை 20 தொடக்கம்

Parliament Monsoon Session 2026: நாடாளுமன்றத்தின் மழைக்காலக் கூட்டத்தொடர் ஜூலை 20-ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ளது. இந்த நிலையில், நாட்டில் மாறிவரும் அரசியல் சூழலும் மிக முக்கியமான சில சட்டமியற்றும் பணிகளும் ஒன்றையொன்று எதிர்கொள்ளவுள்ளன.
வரவிருக்கும் நாடாளுமன்ற மழைக்காலக் கூட்டத்தொடரில், 'நீட்' தேர்வு (NEET Exam) தொடர்பான சர்ச்சை மற்றும் அதிகரித்து வரும் விலைவாசி உயர்வு ஆகியவற்றை முக்கிய விவாதப் பொருள்களாக எழுப்ப எதிர்க்கட்சிகள் திட்டமிட்டுள்ளதாக காங்கிரஸ் மக்களவை உறுப்பினர் இம்ரான் மசூத் தெரிவித்துள்ளார்.
"தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விவகாரங்கள் குறித்து அர்த்தமுள்ள விவாதங்கள் மற்றும் முடிவுகளை எடுப்பதற்காக, இந்தக் கூட்டத்தொடர் ஜூலை 20, 2026 அன்று தொடங்கி ஆகஸ்ட் 13, 2026 வரை நடைபெறும்" என்று அமைச்சர் கிரென் ரிஜிஜு 'எக்ஸ்' (X) தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
On the recommendation of the Govt of India, Hon’ble President, Smt. Droupadi Murmu ji has approved the summoning of both the Houses of Parliament for the Monsoon Session 2026.— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) July 4, 2026
The Session will commence on 20 July, 2026 and continue till 13 August, 2026 for meaningful debate,… pic.twitter.com/TaEYH4F1cK
ஆளும் தரப்பு மற்றும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை ஆகிய இரு அவைகளிலும் பெரிதும் மாறியுள்ள அரசியல் சூழலுக்குள் நுழையவுள்ளனர். மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லாவின் முன் சில முக்கிய முடிவுகள் காத்திருக்கின்றன:
இவை பெரும்பாலும் ஆளும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் (NDA) பலத்தை அதிகரிக்கும் அதே வேளையில், 'இந்தியா' (INDIA) கூட்டணியின் பலத்தைக் குறைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இருக்கை அமைப்பிலும் மாற்றம் ஏற்படவுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சி த.வெ.க (TVK) கட்சியுடன் கூட்டணி அமைத்ததைத் தொடர்ந்து, தனது முன்னாள் கூட்டாளியான காங்கிரஸிடமிருந்து தனித்த இருக்கை வசதிகளைக் கோரி தி.மு.க. (DMK) முறைப்படி விண்ணப்பித்துள்ளது.
சட்டமியற்றும் களத்தின் மையப்புள்ளியாக 130-வது அரசியலமைப்புச் சட்டத் திருத்த மசோதா உள்ளது. இந்த வரைவு மசோதாவை ஆய்வு செய்து வரும் நாடாளுமன்றக் கூட்டுக்குழுக் (JPC) கூட்டம், தனது அறிக்கையை இறுதி செய்வதற்காக ஜூலை 17 அன்று கூடவுள்ளது. இந்தக் கூட்டுக்குழு மசோதாவின் மிகவும் சர்ச்சைக்குரிய பிரிவைத் தக்கவைக்கவுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படுவதற்கு முன்னதாக, முன்மொழியப்பட்ட 130-வது அரசியலமைப்புச் சட்டத் திருத்த மசோதா மீதான தனது அறிக்கையை நாடாளுமன்றக் கூட்டுக்குழு (JPC) ஜூலை 17 அன்று ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கடுமையான குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பான வழக்குகளில் பிரதமர், முதலமைச்சர்கள் மற்றும் மத்திய அல்லது மாநில அமைச்சர்கள் தொடர்ந்து 30 நாட்கள் நீதிமன்றக் காவலில் இருந்தால், அவர்கள் தானாகவே பதவியிலிருந்து நீக்கப்படுவார்கள் என்ற விதிமுறை இந்த மசோதாவில் இடம்பெற்றுள்ளதால், இது விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மசோதாவின் ஆதரவாளர்கள் இதை அரசுப் பதவிகளின் பொறுப்புக்கூறலுக்கு அவசியமான ஒரு நடவடிக்கை என்று குறிப்பிடுகிறார்கள். ஆனால், இது அரசியல் பழிவாங்கலுக்கு வழிவகுக்கும் ஒரு கருவியாகவே நீடிக்கிறது என எதிர்க்கட்சிகள் எச்சரிக்கின்றன. இருப்பினும், தவறான பயன்பாட்டிற்கு எதிரான பாதுகாப்பு அம்சங்களை இக்குழு சேர்க்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
'ஒரே நாடு, ஒரே தேர்தல்' மசோதாவை முன்னெடுப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு மற்றும் தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பான 131-வது அரசியலமைப்புச் சட்டத் திருத்த மசோதாவிற்கும் முன்னுரிமை அளிக்கவும் அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
இதற்கிடையில், எதிர்க்கட்சிகள் பலமுனைத் தாக்குதலுக்குத் தயாராகி வருகின்றன. அண்மையில் நடைபெற்ற நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் ஆளும் தரப்பைச் சாடி, நடந்த தவறுக்கான திருத்த நடவடிக்கைகள் பற்றி சரமாரியாக கேள்வி எழுப்ப எதிர்க்கட்சிகள் காத்துக்கொண்டிருக்கின்றன.
'ஆபரேஷன் சிந்தூர்' (Operation Sindoor) நடவடிக்கையின்போது உயிரிழந்த இந்திய ராணுவ வீரர்கள் குறித்த விவரங்களில் நாடாளுமன்றத்தைத் தவறாக வழிநடத்தியதாகக் குற்றம் சாட்டி, பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் மீது உரிமை மீறல் நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளவும் காங்கிரஸ் தயாராகி வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.